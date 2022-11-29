The following students of Belle Vernon Area Middle School have been named to the honor roll for the first nine-week grading period of the 2022-23 school year:
Grade 8
Highest honors: Eric John Adamec, Ethan Edward Baron, Landon Lee Bell, Benjamin James Bowman, Carter William Briggs, Kyleigh Anne Brumfield-Biagiotti, Anthony Mark Corella, Prety Dahal, Dalton James Daumit, Derek Ryan Deleonibus, Ava Sophia Dudzinski, Tyler Anthony Dufalla, Ethan James Durdevich, Morgan Ryley Ellsworth, Chevy Laine Ewing, Vincenzo Edward Francia, Madison Marie Gardner, Luca Gregory Ghilani, Cecil Earl Grow, Jessa Faith Haney, Mailey June An Hayes, Colby Ryan Hibner, Shane Michael Hitcho, Aaden Jacob House, Rhylee Alivia Howlett, Cameren Braylin Jenko, Alexis Riann Lezama, Bailey Lynn Lowther, Kaylin Patricia Luster, Amy Lynn Lytle, Courtney Nicole Martin, Samantha Anne Morrison, Daleah Terresa Mowat, Daniel Thomas Mowat, Monica Ann Mueller, Randall Stephen Munsky, Brian H Nguyen, Abigale Nickolls, Jacob Nathaniel Pavlic, Zachary David Plymire, Laila Rae Rossell, Abigail Marie Russell, Scott Phillip Schilling, Cadence Carolyn Marie Schnupp, Megan Sidney Shusteric, Andrew John Sichi, Gracie Stehley, Dena Truong, Lauryl Ivy Vanassa, Albert VanDivner, Payton Olivia Walsh, Eva Maureen Wiggins
High honors: Aurora Elizabeth Bastedo, Nathan Kyle Daniels, Alexa Elizabeth Florian, Benjamin David Gray, Ethan James Keith Hunt, Ailea Janae Jones, Elijah George Kolowitz, Joel Peter Lawver, Levi Clinton Lynch, Chessa Fay Mertz, Alexander Timothy Quiggle, Anthony Guytano Ricciuti, Hailey Elizabeth Rodebaugh, Cayden Anthony Ross, Skylar Alana Salay, Isabella Marie Sokol, Robert Ryan Spence, Kaylynn Abbagail Stiltner, Peighton Alise Wessel
Honors: Robert Douglas Allshouse, Elizabeth Lynne Beere, David Harry Bergstedt, Colton Andrew Berklovich, Alexander William Bird, Emily Ryanne Carr, Payton Cheyenne Carr, Gabrielle Estela Caylor, Maddox Michael Ceccarelli, Gavin Robert Cooper, Caleb Anthony Cunningham, Jaidyn Lily Gatewood, Aiden Christopher Giordano, McKinley Nicole Gmutza Jordan, Olivia Marlene Gradischek, Symauda La’Joy Hall, Courtney Leann Hamer, Ricklynn Evelyn Hardwig, Caden Dominic Hoffman, Serenity Makennah-Star Johnson, Timothy James Kerestesy, Bella Catherine King, Saylor Lee, Layten Wayne LeGrand, Baylee Grace McDaniel, Seth Richard McDivitt, Emily Faith Newbould, Christian Michael Reno, Preston Carter Repass, Mariah Nicole Rozik, Ryder William Schmidt, Riley Patrick Schulter, Jemma Lexanne Shoenberger, Hayden Giana Sparte, Elizabeth Marie Tatar, Kendall Ruth Tomayko, Cade Anthony Wasik, Alaina Marie Weightman, Briley Renee Wolfe, Christopher Michael Wolfe
Grade 7
Highest honors: Victoria Brynne Alexander, Emily Lynn Antonic, Torin Madrid Baughman, Ali Jo Bergamasco, Henry Steven Boldyzar, Roman Anthony Bove, Nevaeh Aislyn Jean Brewer, Kara Ann Clineman-Chiocchio, Stephen Jay Crawford, William Vinh Thinh Dinh, Aubrey Rose Dixon, Rylee Richard Doppelheuer, Grant Michael Einodshofer, Vito Louis Francia, Connor Whittington Hoffman, Evan Matthew Howlett, Rylee Alexa Kimball, Dylan Robert Laatu, Camden Matusik, Jordyn Elizabeth McDowell, Nazara Shanelle Nickens, Emma Rose Nicklow, Josie Nicole Nikolic, Isabella Renee O’Wade, Enzo John Ortolona, Dominic Joseph Pireaux, Christopher Hayes Powell, Adrianna Taryn Rigatti, Everett James Robare, Ava Sistine Rudolph, Samuel Charles Ruschak, Christopher James Showman, Carter James Stairs, Brooklyn Elise Steeber, Lily Abigail Walsh, Isaiah Lamont Warren, Anthony John Watson, Zoey Jessica Williams
High honors: Sawyer James Barton, Jaylie Nicole Bell, Emmaleigh Rose Blackburn, Eliana Helene Blystone, Brecklynn Angelina Bradburn, Gia Noelle DeSimone, Isabella Elizabeth Ferraro, Morgan Lyn Hamed, Noah Michael Heck, Zackary Michael Hlafcsak, Marcus De’shea Jackson, Caleb Joel Johnson, Laila Jane Kruppa, Caitlin DeEtte Lobenberg, Christian Kenneth Lofgren, Taryn Rose Nicklow, Lexus Jean Puckey, Madison Jean Vargo, Abigail Kathleen Weisdack
Honors: Ava Leigh Bergamasco, Veda Marie Bergamasco, Paige Marie Bilsky, Mia Grace Bosetti, Paige Elizabeth Boyd, Aubrey Elisabeth Brown, Marley Ke Alohilani Calcek, Brandy Lynn Calderone, Connor Scott Cunningham, Kylee Marie Dugan, Hailey Elizabeth Farrah, Jarel Najera Galvan, Gianna James Guglielmo, Gracin Gregory Guglielmo, Emma Grace Hall, Raelynn Kennedy Harding, Paisley Colleen Hibner, Ryan Mark Johnson, Sean Michael Keller, Tyler William Koons, Brooke Lynn Kremer, Evelyn Michele Matthews, Zander James McGavitt, Hunter Douglas McKenzie, Bria Marie Miller, Wyatt Joseph Morrison, Nicole B Newman, James Steven Orlowsky, Jacob Gabriel Perry, Natalia Mae Pesi, Patrick Nicholas Podvorec, Jude Parker Rager, Gino Francesco Scalise, Layla Erica Schneider, Kaley Rose Schulter, Brody Thomas Shanefelter, Riley Ann Shultz, Kayle Marie Singer, Ean Joseph Tatar, Lacey Lynn Wetzel, Sophia Rose White, Cameron Jacob Wilson
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.