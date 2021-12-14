The following students of Belle Vernon Area Middle School have been named to the honor roll for the first nine-week grading period of the 2021-22 school year:
Grade 8
Highest honors: Spencer Edward Anderson, Levi Francis Barkley, Amdrreey Djibril Barrios, Connor William Bergman, Adrienne Shannon Bonde, Bia Brown, Elijah Joseph Brown, Emma Monica Burkley, Peyton Joy Chalus, Grace Kathleen Crawford, Babina Dahal, Mitchell Scott Daley, Anna Katherine Dixon, Aidan John Fragello, Alexa Rae Gray, Madison Elaine Grisnik, Caleb James Horner, Cassandra Nicole Lofgren, Devonte Carter Loriston, Madalyn Grace Luckey, Cydney Ireland Mathers, Alex Jacob May, Logan Richard Miller, Samantha Georgina Molesky, Ariana Maria Moncini, Ally Jean Peden, Ian William Porter, Kaley Grace Ricker, Kelsey Laurel Roskovich, Grace Weaver Ruschak, Sarah Hanna Shenouda, Jordan Michael Sisley, Lyla Jean Teets, Landon Jacob Vaccaro
High honors: Heidi Jean Beitler, Areyanah Elizabeth Bobbs, Nathan Branthoover, Maxwell Samuel Cochenour, Lily Anne Crawford, Jack William Edwards, Brynn Rebecca Gardner, Kristopher Huang, Eternal Joy Johnson, Alexandra Grace Karnes, Robert James Keith, Michael Anthony Kotlar, Deaubre’ Phileep Lightfoot, Nina Santa Clara Luckowski, Brady Thomas Malekovich, Fernando Edilson Mendoza-Chacaj, Evan John Mesco, Keighan James-George Owens, Kevin Gerald Perry, Ashley Lynne Plavchak, Kyla Sophia Reynolds, Makenzie Marie Seegler, Savana Rose Speicher, Sydney Jean Stark, Mallory Elaine Wasicek, Joselynn Paige Wray, Daniel Kenneth Younker
Honors: Haley Rose Amprim, Leilani Ann Broomhead, Tiffany Maria Chastain, Dane William Daugherty, Caleb Benjamin Fisler, Nicholas Anthony Fragello, Cassius Bruce Fronzaglio, Brian Robert Goodboy, Hanna Lee Griffith, Jo’Ella Victoria Heath, Chloe Elizabeth Horner, Delaney Ilene Howell, Jaden Robert Johnson, Mia Elisabeth Johnson, Jessa Grace Kenepp, Nathan Michael Kostelnik, Madison Lee Krofek, Tyler John Kulasa, Natalie Ann Longnecker, Angelo Eugene Menozzi, Alison Catherine Metz, Derek James Milkovich, Jude Minniti, Jordan Anthony Mocello, Madisyn Jayne O’Hara, Byron Isaac Rivera-Marroquin, Cody Scott Russell, Nathan Samuel Sage, Timothy James Schwerha, Isabella Rose Tatar, Richard Jessen Triggiani, Isabella Rachelle Williams, Willa Ellen Zarichnak, Alyssa Noelle Zimmaro
Grade 7
Highest honors: Eric John Adamec, Ethan Edward Baron, Benjamin James Bowman, Carter William Briggs, Brandt Joshua Cramer, Dalton James Daumit, Ava Sophia Dudzinski, Tyler Anthony Dufalla, Chevy Laine Ewing, Vincenzo Edward Francia, Madison Marie Gardner, McKinley Nicole Gmutza Jordan, Brennen Lee Griffith, Cecil Earl Grow, Mailey June An Hayes, Colby Ryan Hibner, Caden Dominic Hoffman, Rhylee Alivia Howlett, Ailea Janae Jones, Elijah George Kolowitz, Adam Nicholas Kyle, Alexis Riann Lezama, Bailey Lynn Lowther, Kaylin Patricia Luster, Levi Clinton Lynch, Amy Lynn Lytle, Samantha Anne Morrison, Daleah Terresa Mowat, Brian H Nguyen, Jacob Nathaniel Pavlic, Zachary David Plymire, Christian Michael Reno, Anthony Guytano Ricciuti, Laila Rae Rossell, Abigail Marie Russell, Jemma Lexanne Shoenberger, Megan Sidney Shusteric, Andrew John Sichi, Gracie Stehley, Eva Maureen Wiggins
High honors: Landon Lee Bell, Kyleigh Anne Brumfield-Biagiotti, Luca Gregory Ghilani, Shane Michael Hitcho, Saylor Lee, Chessa Fay Mertz, Alexander Timothy Quiggle, Hailey Elizabeth Rodebaugh, Skylar Alana Salay, Hayden Giana Sparte, Dena Truong, Payton Olivia Walsh, Peighton Alise Wessel
Honors: Nicolas Angelo, Colton Andrew Berklovich, Alexander William Bird, Jamie Lee Bradosky, Morgan Jean Brasher, Payton Cheyenne Carr, Aiden John Clegg, Derek Ryan Deleonibus, Ethan James Durdevich, Jessa Faith Haney, Aaden Jacob House, Ethan James-Keith Hunt, Serenity Makennah-Star Johnson, Courtney Nicole Martin, Baylee Grace McDaniel, Daniel Thomas Mowat, Monica Ann Mueller, Randall Stephen Munsky, Katelyn Hannah Ray, Cadence Carolyn Marie Schnupp, Isabella Marie Sokol, Robert Ryan Spence, Kaylynn Abbagail Stiltner, Elizabeth Marie Tatar, Albert VanDivner, Cade Anthony Wasik, Isabella Christina Wieland
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