The following students of Belle Vernon Area Middle School have been named to the honor roll for the fourth nine-week grading period of the 2022-23 school year:
Grade 8
Highest honors: Eric John Adamec, Ethan Edward Baron, Benjamin James Bowman, Carter William Briggs, Kyleigh Anne Brumfield-Biagiotti, Anthony Mark Corella, Prety Dahal, Dalton James Daumit, Derek Ryan Deleonibus, Ava Sophia Dudzinski, Tyler Anthony Dufalla, Ethan James Durdevich, Morgan Ryley Ellsworth, Chevy Laine Ewing, Vincenzo Edward Francia, Madison Marie Gardner, Jessa Faith Haney, Mailey June An Hayes, Shane Michael Hitcho, Rhylee Alivia Howlett, Cameren Braylin Jenko, Ailea Janae Jones, Elijah George Kolowitz, Alexis Riann Lezama, Bailey Lynn Lowther, Kaylin Patricia Luster, Amy Lynn Lytle, Courtney Nicole Martin, Samantha Anne Morrison, Daleah Terresa Mowat, Daniel Thomas Mowat, Brian H Nguyen, Jacob Nathaniel Pavlic, Zachary David Plymire, Anthony Guytano Ricciuti, Hailey Elizabeth Rodebaugh, Cayden Anthony Ross, Laila Rae Rossell, Abigail Marie Russell, Megan Sidney Shusteric, Andrew John Sichi, Hayden Giana Sparte, Dena Truong, Payton Olivia Walsh
High honors: Aurora Elizabeth Bastedo, Elizabeth Lynne Beere, Landon Lee Bell, Colton Andrew Berklovich, Alexander William Bird, Payton Cheyenne Carr, Aiden John Clegg, Jesse Charles Diaz, Luca Gregory Ghilani, Olivia Marlene Gradischek, Benjamin David Gray, Courtney Leann Hamer, Colby Ryan Hibner, Aaden Jacob House, Levi Clinton Lynch, Baylee Grace McDaniel, Chessa Fay Mertz, Abigale Nickolls, Scott Phillip Schilling, Isabella Marie Sokol, Kaylynn Abbagail Stiltner, Elizabeth Marie Tatar, Albert VanDivner, Peighton Alise Wessel
Honors: Nicolas Angelo, Mason Dixon Baughman, David Harry Bergstedt, Aunsh Bhandari, Emily Ryanne Carr, Caleb Anthony Cunningham, Nathan Kyle Daniels, Kayden Lee Eckhoff, Jaidyn Lily Gatewood, Symauda La’Joy Hall, Caden Dominic Hoffman, Ethan James-Keith Hunt, Serenity Makennah-Star Johnson, Julia Rose Kilvady, Bella Catherine King, Saylor Lee, Seth Richard McDivitt, Brayden Anthony Minahan, Monica Ann Mueller, Randall Stephen Munsky, Emily Faith Newbould, Alexander Timothy Quiggle, Skylar Alana Salay, Ryder William Schmidt, Cadence Carolyn Marie Schnupp, Jemma Lexanne Shoenberger, Robert Ryan Spence, Hayden Anthony Statzula, Lauryl Ivy Vanassa, Cade Anthony Wasik, Alaina Marie Weightman, Eva Maureen Wiggins, Christopher Michael Wolfe
Grade 7
Highest honors: Victoria Brynne Alexander, Emily Lynn Antonic, Sawyer James Barton, Torin Madrid Baughman, Ali Jo Bergamasco, Ava Leigh Bergamasco, Henry Steven Boldyzar, Roman Anthony Bove, Brecklynn Angelina Bradburn, NevaehAislyn Jean Brewer, Kara Ann Clineman-Chiocchio, Stephen Jay Crawford, William Vinh Thinh Dinh, Aubrey Rose Dixon,Rylee Richard Doppelheuer, Grant Michael Einodshofer, Isabella Elizabeth Ferraro, Vito Louis Francia, Gianna James Guglielmo, Morgan Lyn Hamed, Raelynn Kennedy Harding, Noah Michael Heck, Paisley Colleen Hibner, Evan Matthew Howlett, Landin James Koontz, Brooke Lynn Kremer, Laila Jane Kruppa, Christian Kenneth Lofgren, Michael David Long, Evelyn Michele Matthews, Camden Matusik, Jordyn Elizabeth McDowell, Nazara Shanelle Nickens, Emma Rose Nicklow, Taryn Rose Nicklow, Josie Nicole Nikolic, Isabella Renee O’Wade, Enzo John Ortolona, Dominic Joseph Pireaux, Christopher Hayes Powell, Lexus Jean Puckey, Adrianna Taryn Rigatti, Everett James Robare, Ava Sistine Rudolph, Samuel Charles Ruschak, Kaley Rose Schulter, Christopher James Showman, Carter James Stairs, Brooklyn Elise Steeber, Ace Lawrence Umana, Lily Abigail Walsh, Anthony John Watson, Abigail Kathleen Weisdack, Sophia Rose White, Zoey Jessica Williams
High honors: Jaylie Nicole Bell, Veda Marie Bergamasco, Mia Grace Bosetti, Paige Elizabeth Boyd, Marley Ke Alohilani Calcek, Brandy Lynn Calderone, Connor Scott Cunningham, Carissa Marie Dolansky, Laney Marie Fragello, Connor Whittington Hoffman, Caleb Joel Johnson, Tyler William Koons, Dylan Robert Laatu, Caitlin DeEtte Lobenberg, Wyatt Joseph Morrison, James Steven Orlowsky, Gino Francesco Scalise, Riley Ann Shultz, Kayle Marie Singer, Rylee Madison Stefanick, Ean Joseph Tatar
Honors: Paige Marie Bilsky, Cameron Michael Black, Marayla Rose Bluemling, Jayvier David Boyce, Aubrey Elisabeth Brown, Hailey Elizabeth Farrah, Jarel Najera Galvan, Eric Daniel Granato, Gracin Gregory Guglielmo, Emma Grace Hall, Marcus De’shea Jackson, Ryan Mark Johnson, Sierra Lynn Lisbon, Cameron Frank Malekovich, Zander James McGavitt, Bria Marie Miller, Natalia Mae Pesi, Patrick Nicholas Podvorec, Vander Michael Raczkowski, Layla Erica Schneider, Jesse Matthew Sobczak, Lolla Grace Tomayko, Madison Anne Tretter, Madison Jean Vargo, Lacey Lynn Wetzel
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