The following students of Belle Vernon Area Middle School have been named to the honor roll for the second nine-week grading period of the 2021-22 school year:
Grade 8
Highest honors: Jackson Crawford Alexander, Spencer Edward Anderson, Levi Francis Barkley, Amdrreey Djibril Barrios, Emma Monica Burkley, Peyton Joy Chalus, Grace Kathleen Crawford, Babina Dahal, Anna Katherine Dixon, Aralynn Giavanna Garry, Alexa Rae Gray, Madison Elaine Grisnik, Caleb James Horner, Jaden Robert Johnson, Alexandra Grace Karnes, Michael Anthony Kotlar, Deaubre’ Phileep Lightfoot, Cassandra Nicole Lofgren, Devonte Carter Loriston, Cydney Ireland Mathers, Alex Jacob May, Jude Minniti, Samantha Georgina Molesky, Ariana Maria Moncini, Ally Jean Peden, Ashley Lynne Plavchak, Kelsey Laurel Roskovich, Grace Weaver Ruschak, Jordan Michael Sisley, Lyla Jean Teets, Elijah Martin Triffanoff, Landon Jacob Vaccaro, Daniel Kenneth Younker
High honors: Heidi Jean Beitler, Connor William Bergman, Elijah Joseph Brown, Porter Ka Ehukai Calcek, Sydney Jo Callaway, Maxwell Samuel Cochenour, Lily Anne Crawford, Mitchell Scott Daley, Cassius Bruce Fronzaglio, Katelyn Elizabeth Guthrie, Chloe Elizabeth Horner, Delaney Ilene Howell, Eternal Joy Johnson, Robert James Keith, Ryan Raymond Kent, Nina Santa Clara Luckowski, Angelo Eugene Menozzi, Evan John Mesco, Alison Catherine Metz, Logan Richard Miller, Keighan James-George Owens, Kevin Gerald Perry, Kaley Grace Ricker, Byron Isaac Rivera-Marroquin, Makenzie Marie Seegler, Sarah Hanna Shenouda, Isabella Rachelle Williams
Honors: Troy Zachary Mace Akin, Haley Rose Amprim, Maddlin Rosemary Bandalo, Areyanah Elizabeth Bobbs, Leilani Ann Broomhead, Bia Brown, Angel Raychrist Chastain, Tiffany Maria Chastain, Alejandro Alfredo Cirlos, Caleb Benjamin Fisler, Aidan John Fragello, Halie Raynes Howard, Johnathan Huang, Kristopher Huang, Mia Elisabeth Johnson, Olivia Echo Kirsch, Nathan Michael Kostelnik, Madalyn Grace Luckey, Fernando Edilson Mendoza-Chacaj, Derek James Milkovich, Jordan Anthony Mocello, Madisyn Jayne O’Hara, Ian William Porter, Kyla Sophia Reynolds, Cody Scott Russell, Savana Rose Speicher, Sydney Jean Stark, Caleb James Steele, Isabella Rose Tatar, Richard Jessen Triggiani, Xander Scott Tyron, Mallory Elaine Wasicek, Joselynn Paige Wray, Willa Ellen Zarichnak, Alyssa Noelle Zimmaro
Grade 7
Highest honors: Eric John Adamec, Ethan Edward Baron, Colton Andrew Berklovich, Benjamin James Bowman, Carter William Briggs, Anthony Mark Corella, Brandt Joshua Cramer, Dalton James Daumit, Ava Sophia Dudzinski, Tyler Anthony Dufalla, Chevy Laine Ewing, Vincenzo Edward Francia, McKinley Nicole Gmutza Jordan, Brennen Lee Griffith, Cecil Earl Grow, Jessa Faith Haney, Mailey June An Hayes, Shane Michael Hitcho, Rhylee Alivia Howlett, Ailea Janae Jones, Julia Rose Kilvady, Elijah George Kolowitz, Adam Nicholas Kyle, Alexis Riann Lezama, Bailey Lynn Lowther, Kaylin Patricia Luster, Levi Clinton Lynch, Amy Lynn Lytle, Samantha Anne Morrison, Daleah Terresa Mowat, Brian H Nguyen, Jacob Nathaniel Pavlic, Zachary David Plymire, Alexander Timothy Quiggle, Christian Michael Reno, Anthony Guytano Ricciuti, Laila Rae Rossell, Abigail Marie Russell, Megan Sidney Shusteric, Andrew John Sichi, Gracie Stehley, Dena Truong
High honors: Landon Lee Bell, Kyleigh Anne Brumfield-Biagiotti, Ethan James Durdevich, Luca Gregory Ghilani, Courtney Leann Hamer, Colby Ryan Hibner, Caden Dominic Hoffman, Aaden Jacob House, Saylor Lee, Courtney Nicole Martin, Monica Ann Mueller, Hailey Elizabeth Rodebaugh, Skylar Alana Salay, Cadence Carolyn Marie Schnupp, Jemma Lexanne Shoenberger, Payton Olivia Walsh, Peighton Alise Wessel, Isabella Christina Wieland
Honors: Alexander William Bird, Jamie Lee Bradosky, Payton Cheyenne Carr, Aiden Ryder Collings, Caleb Anthony Cunningham, Nathan Kyle Daniels, Derek Ryan Deleonibus, Kayden Lee Eckhoff, Madison Marie Gardner, Aiden Christopher Giordano, Ethan James-Keith Hunt, Serenity Makennah-Star Johnson, Baylee Grace McDaniel, Seth Richard McDivitt, Emily Faith Newbould, Benito Marcello Pesi, Katelyn Hannah Ray, Cayden Anthony Ross, Isabella Marie Sokol, Hayden Giana Sparte, Kaylynn Abbagail Stiltner, Elizabeth Marie Tatar, Albert VanDivner
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