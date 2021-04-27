The following students of Belle Vernon Area Middle School have been named to the honor roll for the third nine-week grading period of the 2020-21 school year:
Grade 8
Highest honors: Braden Douglas Andrews, Payton Ann Balieu, Gina Francesca Bellissimo, Zachary Allen Bird, Connor Joseph Blatnik, Elena Teresa Bobin, Ava Marie Bosetti, Jaxson Reid Bozek, Cole Jameson Browder, Ava Katherine Butchki, Dominic Christopher Celaschi, Jack Michael Chovan, Gage Ryan Converso, Brianna Leigh Dolansky, Gianna Marie Fagnilli, Mya Elizabeth Feher, Anna Elizabeth Feick, Laylah Nicole Ferencz, Serinity Faith Fornataro, Dominic Brian Ghilani, Bridget Ann Joyce, Talon Matthew Kinik, Ashlyn Elizabeth Kotch, Danica Leigh Land, Wyatt Michael Lukas, Luke David Mastin, Taylor Renay McDaniel, Madison Paige McKendrick, Chase Christopher Mertz, William Jack Moffatt, Marco Edward Mucci, Amanda Ann Ness, Journey Samantha Parente, Macrory Lynn Povlish, Timothy Robert Reda, Kyle James Sabin, Kylie Rae Salka, Ava Marie Scalise, Thomas Joseph Sedlak, Brianna Dakota Shivak, Abigail Elizabeth Showman, Claire Ann Sokol, Maria Sophia Spedaliere, Nathan Richard Stanchfield, Seth Matthew Joseph Tomalski, Kaitlyn Rose Waldmann, Nicholas James Walsh, Grace Anna West, Ella Grace Yancey, Brandon Edward Yeschenko, Tyler Steven Zelenski, Mia Angelina Zubovic
High honors: Paul Anthony Black, Thomas McFarland Breckenridge, Blake Anthony Bruce, Haley Maya Busch, Michael David Chalus, Quinn Rylee Faryna, Morgan Lee Grimplin, Lucas Wayne Judy, Kyle Robert McDivitt, Samantha Mincone, Autumn Lynn Moody, Marissa Gail Naylor, Vittoria Giada Scaramucci, Victoria Selembo
Honors: Ethan Egidijus-Tjohn Bulcis, Dante Louis Congelio, Donald Anthony Croftcheck, Gaige Anthony DiEugenio, Branden Lawrence Dodd, Bradey Matthew Gabrovsek, Richard Anthony Getchey, Tristan Jon Halinka, Madison Marie Hamed, Connor Higgins Indof, Nathan Howard Jodon, Alexander Kolowitz, Trevor Daniel Kovatch, Hailey Nicole Lazur, Joshua Vincent Levander, Parker Alan Lind, Cole James Matusik, Alana Rose Mitchell, Dominic Ryan Moncini, Hannah Grace Nash, Juliahna Marie O’Hara, Natalie Vay Palenchar, Grant Isaiah Petke, Jordan Edward Petroske, Isaiah Glenn Thomas Rhoades, Devin Christopher Roy, Ayvin Jace Selvoski, Morgan Marie Shultz, Noah Delvonn Simmons, Katie Jo Sokol, Braeden Theodore Stants, Lauren Taylor VanDivner, Mason Andrew Yeschenko, Joshua Norbert Zdrojewski
Grade 7
Highest honors: Jackson Crawford Alexander, Spencer Edward Anderson, Levi Francis Barkley, Heidi Jean Beitler, Connor William Bergman, Mona Rae Brooks, Emma Monica Burkley, Sydney Jo Callaway, Peyton Joy Chalus, Maxwell Samuel Cochenour, Jack William Edwards, Alexa Rae Gray, Madison Elaine Grisnik, Jo’Ella Victoria Heath, Eternal Joy Johnson, Jaden Robert Johnson, Deaubre’ Phileep Lightfoot, Cydney Ireland Mathers, Evan John Mesco, Logan Richard Miller, Jordan Anthony Mocello, Ariana Maria Moncini, Ally Jean Peden, Ian William Porter, Kelsey Laurel Roskovich, Grace Weaver Ruschak, Jordan Michael Sisley, Lyla Jean Teets, Richard Jessen Triggiani, Landon Jacob Vaccaro, Emma Bree White, Isabella Rachelle Williams, Willa Ellen Zarichnak
High honors: Haley Rose Amprim, Mason Quentin Barton, Grace Kathleen Crawford, Mitchell Scott Daley, Bradley Leo Dwyer, Gabrielle Evelyn Farrier, Brynn Rebecca Gardner, Alexandra Grace Karnes, Ryan Raymond Kent, Michael Anthony Kotlar, Cassandra Nicole Lofgren, Devonte Carter Loriston, Nina Santa Clara Luckowski, Alison Catherine Metz, Madisyn Jayne O’Hara, Keighan James-George Owens, Jackson Paul Pressel, Makenzie Marie Seegler, Daniel Kenneth Younker
Honors: Ethan Joseph Bell, Areyanah Elizabeth Bobbs, Elijah Joseph Brown, Lily Anne Crawford, Ivan Vitale Cutshall, Shaun Christopher Evans, Caleb Benjamin Fisler, Cassius Bruce Fronzaglio, Ariyana Asurie Godfrey, Brian Robert Goodboy, Hanna Lee Griffith, Katelyn Elizabeth Guthrie, Angel Breeann Harrold, Serenity Hewitt, Delaney Ilene Howell, Mia Elisabeth Johnson, Londyn Nouvelle Kalakewich, Sailor Noelle Kelemen-Clark, Nathan Michael Kostelnik, Bryce Matthew Kulasa, Emerson Rose LaCarte, Charles Matthew Lee, Madalyn Grace Luckey, Alex Jacob May, Angelo Eugene Menozzi, Derek James Milkovich, John Blaze Mills, Colt Lee Paul, Ashley Lynne Plavchak, Preston Louis Rathway, Byron Isaac Rivera-Marroquin, Cody Scott Russell, Sarah Hanna Shenouda, Savana Rose Speicher, Sydney Jean Stark, Caleb James Steele, Elijah Martin Triffanoff, Mallory Elaine Wasicek, Alyssa Noelle Zimmaro
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