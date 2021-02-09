The following students of Belle Vernon Area Middle School have been named to the honor roll for the second nine-week grading period of the 2020-21 school year:
Grade 8
Highest honors: Braden Douglas Andrews, Payton Ann Balieu, Gina Francesca Bellissimo, Zachary Allen Bird, Connor Joseph Blatnik, Elena Teresa Bobin, Ava Marie Bosetti, Jaxson Reid Bozek, Thomas McFarland Breckenridge, Cole Jameson Browder, Ava Katherine Butchki, Dominic Christopher Celaschi, Jack Michael Chovan, Dante Louis Congelio, Gage Ryan Converso, Brianna Leigh Dolansky, Gianna Marie Fagnilli, Quinn Rylee Faryna, Mya Elizabeth Feher, Anna Elizabeth Feick, Laylah Nicole Ferencz, Serinity Faith Fornataro, Dominic Brian Ghilani, Morgan Lee Grimplin, Bridget Ann Joyce, Lucas Wayne Judy, Talon Matthew Kinik, Ashlyn Elizabeth Kotch, Danica Leigh Land, Wyatt Michael Lukas, Kenneth Robert Marsh, Luke David Mastin, Taylor Renay McDaniel, Madison Paige McKendrick, Chase Christopher Mertz, Samantha Mincone, Alana Rose Mitchell, William Jack Moffatt, Autumn Lynn Moody, Marco Edward Mucci, Marissa Gail Naylor, Amanda Ann Ness, Journey Samantha Parente, Jordan Edward Petroske, Macrory Lynn Povlish, Timothy Robert Reda, Kyle James Sabin, Kylie Rae Salka, Ava Marie Scalise, Vittoria Giada Scaramucci, Thomas Joseph Sedlak, Brianna Dakota Shivak, Abigail Elizabeth Showman, Claire Ann Sokol, Maria Sophia Spedaliere, Nathan Richard Stanchfield, Lauren Taylor VanDivner, Nicholas James Walsh, Grace Anna West, Giavanna Maria Wigand, Tyler Steven Zelenski, Mia Angelina Zubovic
High honors: Blake Anthony Bruce, Michael David Chalus, Kole Ryan Doppelheuer, Kyle Robert McDivitt, Hannah Grace Nash, Juliahna Marie O’Hara, Natalie Vay Palenchar, Grant Isaiah Petke, Isaiah Glenn Thomas Rhoades, Victoria Selembo, Ayvin Jace Selvoski, Seth Matthew Joseph Tomalski, Ella Grace Yancey, Brandon Edward Yeschenko
Honors: Cody John Anderson, Eva Marie Bukovitz, Haley Maya Busch, Kieron Lyric-Dakarai Clendaniel, Donald Anthony Croftcheck, Christina Angelina Fine, Bradey Matthew Gabrovsek, Richard Anthony Getchey, Madison Marie Hamed, Jaiden Christina Herron, Nathan Howard Jodon, Trevor Daniel Kovatch, Hailey Nicole Lazur, Parker Alan Lind, Luciano Juleann Lopez, Cole James Matusik, Kaleah Renee Reynolds, Parker Logan Rosal, Kelson Everett Sedlak, Noah Delvonn Simmons, Katie Jo Sokol, Braeden Theodore Stants, Joshua Norbert Zdrojewski
Grade 7
Highest honors: Jackson Crawford Alexander, Spencer Edward Anderson, Mason Quentin Barton, Heidi Jean Beitler, Connor William Bergman, Emma Monica Burkley, Sydney Jo Callaway, Peyton Joy Chalus, Bradley Leo Dwyer, Jack William Edwards, Cassius Bruce Fronzaglio, Hanna Lee Griffith, Madison Elaine Grisnik, Angel Breeann Harrold, Eternal Joy Johnson, Jaden Robert Johnson, Londyn Nouvelle Kalakewich, Alexandra Grace Karnes, Deaubre’ Phileep Lightfoot, Cassandra Nicole Lofgren, Nina Santa Clara Luckowski, Cydney Ireland Mathers, Angelo Eugene Menozzi, Evan John Mesco, Alison Catherine Metz, Logan Richard Miller, Jordan Anthony Mocello, Ariana Maria Moncini, Keighan JamesGeorge Owens, Ally Jean Peden, Ian William Porter, Kelsey Laurel Roskovich, Grace Weaver Ruschak, Jordan Michael Sisley, Lyla Jean Teets, Richard Jessen Triggiani, Landon Jacob Vaccaro, Emma Bree White, Isabella Rachelle Williams, Daniel Kenneth Younker
High honors: Levi Francis Barkley, Areyanah Elizabeth Bobbs, Mona Rae Brooks, Maxwell Samuel Cochenour, Grace Kathleen Crawford, Mitchell Scott Daley, Shaun Christopher Evans, Gabrielle Evelyn Farrier, Mia Elisabeth Johnson, Ryan Raymond Kent, Tyler John Kulasa, Emerson Rose LaCarte, Devonte Carter Loriston, Madalyn Grace Luckey, Alex Jacob May, Kaley Grace Ricker, Makenzie Marie Seegler, Mallory Elaine Wasicek, Willa Ellen Zarichnak
Honors: Haley Rose Amprim, Taylor Marie Beech, Caleb Benjamin Fisler, Brynn Rebecca Gardner, Brian Robert Goodboy, Alexa Rae Gray, Katelyn Elizabeth Guthrie, Serenity Hewitt, Michael Anthony Kotlar, Bryce Matthew Kulasa, John Blaze Mills, Colt Lee Paul, Ashley Lynne Plavchak, Preston Louis Rathway, Kyla Sophia Reynolds, Colby Eric Russell, Sarah Hanna Shenouda, Savana Rose Speicher, Alyssa Noelle Zimmaro
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