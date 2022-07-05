The following local students achieved president’s or dean’s lists honors at their college or university for the spring 2022 semester:
President’s list
College of Charleston
Jefferson: Madison Kovach
Youngstown State University
Uniontown: Danae Rugola
Dean’s list
California University of Pennsylvania
Adah: Erica Armel, Payton Hall Adah
Allison: Douglas Berkley, Kasee Baker
Belle Vernon: Andrew Kasper, Ashley Richard, Chloe Sabolek, Heather Troisi, Jacob Lang, Olaine Lopez, Robert Peters, Rylie Campbell
Bobtown: Elisa Clark, Sarah McCormick
Brownfield: William Brown
Brownsville: Abigail Raymond, Alan Vayansky, Aubrianna Hogsett, Baily Minerd, Cameron Walters, Daniel Nuttall, Declan Johnson, Delaney Harvey, Ian Mizerak, Jenna Bodnovich, Jessica DeWitt, Justina Arena, Lauren Rockwell, Madison Martin, Madison Sisk-Kolek, Michael Petrock, Remy Legrand, Renee Turner, Sydney Urbine, Sydni Cheatham-Archie
Cardale: Catherine Saluga
Connellsville: Allison Zavatchan, Amanda VillaNeuva, Amerissa Brambach, Andrew Kelley, Ashlynn Martin, Brianna Meade, Calista Baluch, Courtney Layman, David Kieta, Emily Brooks, Gage Goodwin, Kaylor Martin, Lauren Hartz, Madison Kirk, Mia Shroyer, Michael McKitrick, Shawna Mickens, Shelby LaPorte, Tanner Barko, Tyler Sechrist
Carmichaels: Anthony Stepich, Charlotte Nyland, Dillon Fuller, Hunter Scott, Jeffrey Pratt, Jennah Whipkey, Jordan Dils, Matthew Riess, Micaela Ricco, Remington Renner
Clarksville: Alison Tenney, Nathaniel Dehart
Crucible: Emily Zacoi, Morgen Fraser, Stephen Zacoi
Dawson: Brandon Deweese, Ian Baccino
Dunbar: Carson Conner, Christina Hall, Joseph Graczyk, Madilyn Bryner, Natalie Gallis, Olivia Dixon
East Millsboro: Allison Neil, Gracie Stetson, Ian Redman, Jacob Defigio, Patrick Shumar, Samantha Gaffey
Fairbank: Bryanna Crable
Fairchance: Aly Hice, Brady Shore, Kaitlyn Collins, Kalen Steeber, Riley Steeber
Farmington: Sharena Groover, Tyler Frey
Fayette City: Caleb Massey, Dalton Obitko, Joshua Zurcher, Katlyn Massey, Madison Hoffman, Olivia Duval, Rachel Ankrom, Samantha Kubitza
Greensboro: Lyndsey Gashie, Trenton Antill
Grindstone: Daniel Kordich, Destinie Olesko, Parker Trempus, Savannah Zitney
Hibbs: Emilie Davis, Ethan Davis
Hiller: Cortney King, Lauren Zelner
Hopwood: Bailey Lutz, Hannah Guess, Logan Miller, Valen Lilley
Isabella: Kaleigh Moser
Jefferson: Luke Bates
Labelle: Bralyn Fisher, Christine Buray, Nicholas Climes
Leisenring: Travis Sitko
Lemont Furnace: Cameryn Simpson, Josie Bittner, Katie Lowery
Markleysburg: Samantha Rosenberger
Masontown: Alexa Genovese, Autumn Hagner, Braxton Turner, Delaney Girvin, Kayla DiPierro, Madeline Sanders, Payton Knestrick, Stephen Duranko
Mather: Maddie Call, Makayla McNett
McClellandtown: Hunter Fullem, Abigail Cunningham, Ashley Ewart
Merrittstown: Andrew Havens, Dylan Higinbotham, Emily Brown
Mill Run: Emily Wiltrout, Shane Treacher
Mount Braddock: Dalton Halfhill
Mount Morris: Karl Miller, Olivia Galarza
Mount Pleasant: Stephen Conko
Nemacolin: Darreyn Reed
New Salem: Ashleigh Carney, Calvin DeSanto-Kearns, Elizabeth Bogdewic, Hannah Rowan, Kylie Ranaldi, Sadie Huhn, Teresa Rogers, Vanessa Brangard, Victoria Taylor
Newell: Jordin Brundege
Normalville: Brittney Roberts, Christian Stefl, Dakota Cook, Elizabeth Jackson, Emily Sinsley, Michael Black,
Ohiopyle: Santino Marra
Oliver: Morgan Yocabet
Perryopolis: Emily Secrest, Emily Patch, Izabele Deluca, Jocelyn Stefancik, Joshua Skotnicki, Julian Muccioli, Kenneth Fine, Kristen Hartz, Mackenzie Kelly, Mason Kelly, Matthew McDowell, Mckenzie Miller, Skyllar Domonkos, Taylor Celaschi
Point Marion: Breannah Bogus
Republic: Emily Sloan, Nicholas Keeney, Ricky Marucci, Taliyah Willis, Victoria Wellington
Rices Landing: Alexander Flenniken, Alexandra Reynolds, Jessica Horton, Nicole Venick, Noah Barno
Ronco: Jessica Clark
Smithfield: Amber Piper, Bailey Shamrock, Elizabeth Piper, Jacob Sutton, Lauren Pegg, Madison Adams, Riley Walls, Sarah Camp, Sierra Rates
Smock: Cassidy Jordan, Emma Mcsurdy, Madelyn Myers, Roth Quednau, Samantha Phillips,
Spraggs: Jessie Holoka
Star Junction: Allison Cramer, Thomas Davies
Sycamore: Elizabeth Brudnock
Uniontown: Abigail Fleenor, Adam Duncan, Alivia Yauger, Amber Adams, Ashley Over, Bailee Nypaver, Bethany Scott, Betty Savage, Britney Galik, Brooke Duda, Christina Hebda, Colleen Cavanagh, Dalton Yourich, Daniel Sickelsmith, Demetryus King, Dominick Melchek, Dylan Rush, Dylan Seaman, Emily Wilson, Emily Parker, Gabrielle Cummings, Garrett Myers, Giovani Marian, Hannah Novak, Harrison Gentile, Ian Edenfield, Isabel Aesoph, Jacob Campbell, Jalaya Foster, Jasmine Beasley, Jennifer Kodric, Jordyn Van Divner, Kayleigh Teets, Kolin Buckley, Linsey Phillips, Madison Garlowich, Madison Ganoe, Mara Brant, Matthew Williams, Maxwell Henney, Mikayla Golden, Morgan Ferris, Nicole Thompson, Olivia Glusica, Paityn Knupsky, Rebecca Perkins, Rebecca Stonko, Rhiannon Hough, Ricky Peddicord, Samantha Thompson, Sarah Tinker, Starr Yauger, Tara Krug, Taylor Maggert, Tommi Kodric
Vanderbilt: Edward Herchko, Jonathan Grimplin, Nicole Coldren, Riley Strickler, Sumer Dean
Waynesburg: Bree Lewis, Cole Tretinik, Emma Jones, Erin Mccall, Gracie Ivanusic, Kyle Clayton, Luke Maley, MaKayla Russell, Robert Sisler, Shelby Price
Edinboro University
Adah: Stormy Bowser
Normalville: Sadie Nicole Miller
Rostraver Township: Julian Paul Amodeo
Smithfield: Caleb Joseph Dankle
Uniontown: Rachel Marie Roscoe
Waynesburg: Jordan Russell Hess
St. Vincent College
Belle Vernon: Malayna Coddington
Brownsville: Alissa Minerd
Champion: Brittany Prinkey
Connellsville: John Crocetti, Julianna Lott, Lauren May, Erin Przybylinski, Maria Ruggieri, Annie Trader
Dawson: Emerson Long
Everson: Kaylea Wright
Lemont Furnace: Kolby Hanan
Mount Pleasant: Arthur Bartlow, Nathan Cooper, Seth Cooper, Hunter Grimes, Sydney Mizikar, Kristen O’Connor, Jessica Pendrick, Graham Shotts, Owen Shotts, Allie Shreffler
Perryopolis: Dylan Slebodnik
Rostraver Township: Anne DeForest, Lauren Slagus, Sabine Strickland
Uniontown: Serena Chapman
Youngstown State University
Connellsville: Douglas Bair, Sidnie Cope
Mount Pleasant: Madison Kirshner
Smithfield: Jael Dankle
Uniontown: Arthur David
Waynesburg: Jenna Martin
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