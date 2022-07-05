The following local students achieved president’s or dean’s lists honors at their college or university for the spring 2022 semester:

President’s list

College of Charleston

Jefferson: Madison Kovach

Youngstown State University

Uniontown: Danae Rugola

Dean’s list

California University of Pennsylvania

Adah: Erica Armel, Payton Hall Adah

Allison: Douglas Berkley, Kasee Baker

Belle Vernon: Andrew Kasper, Ashley Richard, Chloe Sabolek, Heather Troisi, Jacob Lang, Olaine Lopez, Robert Peters, Rylie Campbell

Bobtown: Elisa Clark, Sarah McCormick

Brownfield: William Brown

Brownsville: Abigail Raymond, Alan Vayansky, Aubrianna Hogsett, Baily Minerd, Cameron Walters, Daniel Nuttall, Declan Johnson, Delaney Harvey, Ian Mizerak, Jenna Bodnovich, Jessica DeWitt, Justina Arena, Lauren Rockwell, Madison Martin, Madison Sisk-Kolek, Michael Petrock, Remy Legrand, Renee Turner, Sydney Urbine, Sydni Cheatham-Archie

Cardale: Catherine Saluga

Connellsville: Allison Zavatchan, Amanda VillaNeuva, Amerissa Brambach, Andrew Kelley, Ashlynn Martin, Brianna Meade, Calista Baluch, Courtney Layman, David Kieta, Emily Brooks, Gage Goodwin, Kaylor Martin, Lauren Hartz, Madison Kirk, Mia Shroyer, Michael McKitrick, Shawna Mickens, Shelby LaPorte, Tanner Barko, Tyler Sechrist

Carmichaels: Anthony Stepich, Charlotte Nyland, Dillon Fuller, Hunter Scott, Jeffrey Pratt, Jennah Whipkey, Jordan Dils, Matthew Riess, Micaela Ricco, Remington Renner

Clarksville: Alison Tenney, Nathaniel Dehart

Crucible: Emily Zacoi, Morgen Fraser, Stephen Zacoi

Dawson: Brandon Deweese, Ian Baccino

Dunbar: Carson Conner, Christina Hall, Joseph Graczyk, Madilyn Bryner, Natalie Gallis, Olivia Dixon

East Millsboro: Allison Neil, Gracie Stetson, Ian Redman, Jacob Defigio, Patrick Shumar, Samantha Gaffey

Fairbank: Bryanna Crable

Fairchance: Aly Hice, Brady Shore, Kaitlyn Collins, Kalen Steeber, Riley Steeber

Farmington: Sharena Groover, Tyler Frey

Fayette City: Caleb Massey, Dalton Obitko, Joshua Zurcher, Katlyn Massey, Madison Hoffman, Olivia Duval, Rachel Ankrom, Samantha Kubitza

Greensboro: Lyndsey Gashie, Trenton Antill

Grindstone: Daniel Kordich, Destinie Olesko, Parker Trempus, Savannah Zitney

Hibbs: Emilie Davis, Ethan Davis

Hiller: Cortney King, Lauren Zelner

Hopwood: Bailey Lutz, Hannah Guess, Logan Miller, Valen Lilley

Isabella: Kaleigh Moser

Jefferson: Luke Bates

Labelle: Bralyn Fisher, Christine Buray, Nicholas Climes

Leisenring: Travis Sitko

Lemont Furnace: Cameryn Simpson, Josie Bittner, Katie Lowery

Markleysburg: Samantha Rosenberger

Masontown: Alexa Genovese, Autumn Hagner, Braxton Turner, Delaney Girvin, Kayla DiPierro, Madeline Sanders, Payton Knestrick, Stephen Duranko

Mather: Maddie Call, Makayla McNett

McClellandtown: Hunter Fullem, Abigail Cunningham, Ashley Ewart

Merrittstown: Andrew Havens, Dylan Higinbotham, Emily Brown

Mill Run: Emily Wiltrout, Shane Treacher

Mount Braddock: Dalton Halfhill

Mount Morris: Karl Miller, Olivia Galarza

Mount Pleasant: Stephen Conko

Nemacolin: Darreyn Reed

New Salem: Ashleigh Carney, Calvin DeSanto-Kearns, Elizabeth Bogdewic, Hannah Rowan, Kylie Ranaldi, Sadie Huhn, Teresa Rogers, Vanessa Brangard, Victoria Taylor

Newell: Jordin Brundege

Normalville: Brittney Roberts, Christian Stefl, Dakota Cook, Elizabeth Jackson, Emily Sinsley, Michael Black,

Ohiopyle: Santino Marra

Oliver: Morgan Yocabet

Perryopolis: Emily Secrest, Emily Patch, Izabele Deluca, Jocelyn Stefancik, Joshua Skotnicki, Julian Muccioli, Kenneth Fine, Kristen Hartz, Mackenzie Kelly, Mason Kelly, Matthew McDowell, Mckenzie Miller, Skyllar Domonkos, Taylor Celaschi

Point Marion: Breannah Bogus

Republic: Emily Sloan, Nicholas Keeney, Ricky Marucci, Taliyah Willis, Victoria Wellington

Rices Landing: Alexander Flenniken, Alexandra Reynolds, Jessica Horton, Nicole Venick, Noah Barno

Ronco: Jessica Clark

Smithfield: Amber Piper, Bailey Shamrock, Elizabeth Piper, Jacob Sutton, Lauren Pegg, Madison Adams, Riley Walls, Sarah Camp, Sierra Rates

Smock: Cassidy Jordan, Emma Mcsurdy, Madelyn Myers, Roth Quednau, Samantha Phillips,

Spraggs: Jessie Holoka

Star Junction: Allison Cramer, Thomas Davies

Sycamore: Elizabeth Brudnock

Uniontown: Abigail Fleenor, Adam Duncan, Alivia Yauger, Amber Adams, Ashley Over, Bailee Nypaver, Bethany Scott, Betty Savage, Britney Galik, Brooke Duda, Christina Hebda, Colleen Cavanagh, Dalton Yourich, Daniel Sickelsmith, Demetryus King, Dominick Melchek, Dylan Rush, Dylan Seaman, Emily Wilson, Emily Parker, Gabrielle Cummings, Garrett Myers, Giovani Marian, Hannah Novak, Harrison Gentile, Ian Edenfield, Isabel Aesoph, Jacob Campbell, Jalaya Foster, Jasmine Beasley, Jennifer Kodric, Jordyn Van Divner, Kayleigh Teets, Kolin Buckley, Linsey Phillips, Madison Garlowich, Madison Ganoe, Mara Brant, Matthew Williams, Maxwell Henney, Mikayla Golden, Morgan Ferris, Nicole Thompson, Olivia Glusica, Paityn Knupsky, Rebecca Perkins, Rebecca Stonko, Rhiannon Hough, Ricky Peddicord, Samantha Thompson, Sarah Tinker, Starr Yauger, Tara Krug, Taylor Maggert, Tommi Kodric

Vanderbilt: Edward Herchko, Jonathan Grimplin, Nicole Coldren, Riley Strickler, Sumer Dean

Waynesburg: Bree Lewis, Cole Tretinik, Emma Jones, Erin Mccall, Gracie Ivanusic, Kyle Clayton, Luke Maley, MaKayla Russell, Robert Sisler, Shelby Price

Edinboro University

Adah: Stormy Bowser

Normalville: Sadie Nicole Miller

Rostraver Township: Julian Paul Amodeo

Smithfield: Caleb Joseph Dankle

Uniontown: Rachel Marie Roscoe

Waynesburg: Jordan Russell Hess

St. Vincent College

Belle Vernon: Malayna Coddington

Brownsville: Alissa Minerd

Champion: Brittany Prinkey

Connellsville: John Crocetti, Julianna Lott, Lauren May, Erin Przybylinski, Maria Ruggieri, Annie Trader

Dawson: Emerson Long

Everson: Kaylea Wright

Lemont Furnace: Kolby Hanan

Mount Pleasant: Arthur Bartlow, Nathan Cooper, Seth Cooper, Hunter Grimes, Sydney Mizikar, Kristen O’Connor, Jessica Pendrick, Graham Shotts, Owen Shotts, Allie Shreffler

Perryopolis: Dylan Slebodnik

Rostraver Township: Anne DeForest, Lauren Slagus, Sabine Strickland

Uniontown: Serena Chapman

Youngstown State University

Connellsville: Douglas Bair, Sidnie Cope

Mount Pleasant: Madison Kirshner

Smithfield: Jael Dankle

Uniontown: Arthur David

Waynesburg: Jenna Martin

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