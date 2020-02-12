The following students of Frazier Middle/High School have been named to the honor roll for the second nine-week grading period of the 2019-20 school year:
Grade 12
Highest honors: Dedric Allamon, Ryan Balentine, Katelyn Balog, Kathryn Barch, Jordan Bartolozzi, Briana Broadwater, Austin Brundege, Thomas Clark, Levi Clausner, Emi Curcio, Cole Davies, Thomas Davies, Izabele Deluca, Cianna Dillon, Elizabeth Dulla, Elyse Elliott, Kenadi Erdely, Logan Hartman, Matthew Ingram, Juliann Johnson, Kean Kearney, Mackenzie Kelly, Staci Kmetz, Daniel Kordich, Jensen Kubina, Isabella Kudyba, Thayne Lawrence, Austin Leonard, Hattie Lindey, Joseph Maczko, Shane McGavitt, Patrick Medina-Collazo, Alyssa O’Neil, Emily Patch, Nathan Sager, Riley Scott, Emily Secrest, Sierra Seman, Sadie Shahan, Joshua Skotnicki, Lindsey Somers, Briona Thompson, Sydney Varga, Aeryal Workman, Justin Youger
High honors: Gabrielle Alekson, Bobby Boggs, Skye Eicher, Joseph Hall Jr., Kayla Hartman, Leah Hayes, Paul Kmetz, Lisa Norquist, Raven Novak, Dylan Slebodnik, Nathan Stefancik, Mattison Thomas, Claire Toman, Jennifer Tyler, Joshua Weister, Quinn Whitehead
Honors: Mackenzie Astle, John Booley, Seth Morgan
Grade 11
Highest honors: Robert Acklin, Karissa Attanucci, Jada Bachner, Lauren Bilski, Jordin Brundege, Jacob Celaschi, Angela Ciliberti, Kyla Clark, Emily Cottle, Allison Cramer, Jenna Dale, Payton Domonkos, Rylee Evans, Kenneth Fine IV, Dajanell Hallam, Chase Hazelbaker, Skylar Hone, Chloe King, Matthew Kordich, Samuel Leonard, Lauren Leone, Christian Little, Emily Loughman, Alexis Lovis, Braeden Marton, Caleb Massey, Janelle Matty, Mckenzie Miller, Maria Moon, Nicholas Novak, Morgan Perry, Caleb Rachocki, Aidan Shetterly, Nicholas Sinal, Makenna Stefancik, Russel Sveda, Riley Timms, Zoe Von Bergen
High honors: Colton Arison, Tina Chen, Madison Davis, Grace Finfrock, Peyton Frampton, Claire Giovannelli, Garrett Hall, Colby Hawker, Jacob Kordich, Jonathan Kubitza, Makiah Kuritz, Mac Lemley, Luke Santo, Kaelyn Shaporka, Noah Sosnak, Jocelyn Stefancik, Ciera Sullivan, Brendan Sundstrom, Brigette Thompson, Zander Workman
Honors: Ian Baccino, Jai’lah Belt, John Ingram, Madison Meissonier, Thomas Morris III, Paige Sethman, Kendall Shaporka, Payton Strickler, Devon Zeletski
Grade 10
Highest honors: Zoe Adams, Elizabeth Carroll, Sage Cunningham, Sara Davies, Delanie Day, Dominick Dorcon, Brian Gardner, Sage Harger, Kaleb Higbee, Leah Hutchinson, Timothy Katic, Brianna Keffer, Ginya Lombard, Heath Magiske Treadwell, Johnathan Markinack, Ryan McWilliams, Anthony Muccioli, Jenna Nicklow, Aaron Panepinto, Wayne Peffer III, Alexandra Pohodich, Katelyn Power, Abigail Scott, Ashley Secrest, Alivia Shepler, Olivia Sobek, Anna Stewart, Jacob Thomas, Cameron Timko, Morgan Toth, Noah Usher, Nicolas Vitale, Victoria Washinski, Zane Whitehead
High honors: Brayden Boggs, Fayth Bolen, Releigh Clark, Brendan Krall, Isabella Plummer, Tristen Scott, Wesley Selinger, Reese Smith, Morgan Steindl, Maggie Varndell, Abbigail Zeletski
Honors: Bria Bachurski, Leah Courie, Kaitlyn Fulmer, Colton Hennessey, Kassidi Kolano, Emma Maczko, Gabryelle Martin, Christa Matush, Cole Milto, Eliza Newcomer, Noah Ritchie, Kiara Sumrok, Victoria Twigg
Grade 9
Highest honors: Grace Adametz, Adriana Angelo, Brooke Attanucci, Madison Bednar, Sierra Bowers, Maria Felsher, Jack Francis III, Lucas Giovannelli, Isabella Kunder, Scott Marks, Olivia Morgan, Kaleb Phillips, Sydney Polkabla, Braylin Salisbury, Trystan Strickler, Brittney Thomas, Michael Weister
High honors: Madison Blotzer, Nathaniel Chamberlain, Joseph Clay, Sean Coliny, Connor Ferguson, Jensyn Hartman, Haley Hayes, Kacie Lombard, Kayla Loomis, Jaedyn Marish, Andrew McWilliams, Morgan Patterson, Madison Stefancik, Owen Timms, John Valari Jr., Delaney Warnick
Honors: Emma Evans, Makena Gregory, Matthew Kaminsky, Gracie Kessler, Madison Kopsack, Nicholas Kordich, Kasey Lane, Bonnie Little, Jade Miller, Randy Pellick III, Adam Phillips, Alaya Selinger, Jay Thompson
Grade 8
Highest honors: Faith Bachinski, Gregory Beal III, Taylor Hazelbaker, Karmen Kudyba, Victoria Martin, Samantha Matty, Madison Ritz, Brennen Stewart, Hayleigh Workman
High honors: Brock Alekson, Isabel Angelo, Makaylah Bailey, Samantha Bock, Logan Brown, Samuel Butts, Tyler Clark, Claire Domonkos, Katelyn Gates, Breanna Gibson, Miranda Gripp, Ethan Hoffman, Madison Kessler, Brianna Krall, Rune Lawrence, Dylan Lynch, Ethan Marton, Alexander Mashburn, Madison Mayle, Kenzyee Murphy, Nicole Palmer, Talia Rishel, Elisabeth Santo, Domenic Taranto, Shaylin Tennant, Mercedes Timms, Paige Varga, Austin Wilson, Chloe Wingrove
Honors: George Clark III, Brian Dugan Jr., Nixen Erdely, Seth Haller, Joshua Higbee, Adam Kortina, Emma McAfee, Isabella Mosser, Alexis Murphy, Sara Stangroom, Lucas Stevens, Molly Yauch
Grade 7
Highest honors: Aubrey Baumiller, Ryan Celaschi, Jonah Erdely, Conlan Higbee, Benjamin McWilliams, Ava Mosser, Krishna Patel
High honors: Brayden Basso, Emilia Bednar, Olivia Brasil-Paroda, Kelsey Coppetti, Alissa Duncan, Olivia Girasia, Tanner Hayes, Alauna Kessler, Myleigh Mashburn, Ian McQuillis, Sophia Mosser, Anna Newcomer, Robert Ohler, Ashton Oldham, Claire Puskar, Danielle Reynolds, Zakary Thompson, Aden Valari, Chelsea Van Divner, Sadie Varndell
Honors: Jackson Angelo, Dagan Baccino, Addison Day, Aidan Hardy, Gracen Hartman, Shelby Hough, Dylan Keilbach, Emma Kortina, Braiden Lunt, Luca Ritchie, Trey Whitehead, Emily Youger
Grade 6
Highest honors: Alyssa Blair, Jackson Blaney, Jayanna Ciferno, Ava Clausner, Cora Deller, Peyton Farmer, Nash Fouch, Chase Fulmer, Paloma Good, Makenna Gourn, Gracieanna Grimes, Chloe Harger, Mia Johnston, Elizabeth Katic, Madeline Kordich, Brooke Krall, Sophia Kudyba, Lola Lombard, Madelyn Marks, Tanner Merrill, Tyler Morrison, Hailey Osman, Jenna Pellick, Kaden Phillips, Ethan Roebuck, Lucas Salaway, Madelyn Salisbury, Addison Schultz, Alyssa Winland
High honors: Carter Allen, Scott Brundege Jr., Malana Burton, Eli Cernuska, Derek Diamond, Lincoln Dye, Colby Ferguson, Alexander Gastner, Noah Gourn, Tanner Haller, Jacob Hennessey, Bella Kerestes, Mikayla Lester, Nathaniel Lion, Gracie Liptak, Chelsie Lombard, Seth McCorry, Kevin Medina-Collazo, Eddie Palmer, Christopher Petruska, Mason Ritz, Alex Selinger, Jason Swaney, Katelynn Tennant, Tiffany Thomas, Anna Vitale, Owen Wilson, Kami Workman, Allie Yauch
Honors: Maddox Davis, Lucas Denitti, Nicholas Makarsky, Jacob Newman, Katie Orsini, Laila Pritts, Mia Roebuck, Eric Vano
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.