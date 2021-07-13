The following students of Albert Gallatin Area High School have been named to the honor roll of the fourth nine-week grading period of the 2020-21 school year:
Grade 9
Highest Honors: Madelyn Emily Aloe, Sydney Nevaeh Ardabell, Riley Ann Armstrong, Alexander Arshen, Rylee Elise Baukol, Desiree Jane Bixler, Amelia Bradley-Rash, Ethan James Carr, Peyton Jane Cervone, Allyson Paige Chapman, Hadyn Marie Chipps, Lauren Kathryn Colgan, Anthony John Crago, Violet Dawn Dubois, Noah Joseph Dunham, Tatum Durst, Tyler Andrew Hartsek, Brayden Todd Hellen, Elyse Josephine Hughes, Ryan Joseph Kefover, Olivia Paige Kondrla, Madison Grace Lee, Gabrielle Sophia Marilungo, Ashley Paige Myers, Hannah Elizabeth O'Neil, Jake Kasimir Pajerski, Johnathan Christian Phillips, Cyrus Beau Potkul, Madison Ann Price, Cosimo Mark Michael Rich, Letizia Beatrice Marie Rich, AshliNicole Shaffer, Caroline Annamarie Claire Smith, Rachael Rae Smith, Brooke Elise Snyder, Reese Lindsey Springsteen, James Matthew Standish, Madison Larae Standish, Elliott Todd Sullivan, Madison Kathleen Takovich, Trenton Vincent Timperio, Kylie Joanne Watt, Seth Patrick Wolfe
High Honors: Annalee M Crow, Kennidy L Curran, Alexander Dolobach, Brenden Michael Duranko, Wyatt Nathanial Eicher, Jake Ryan Fazenbaker, Gabriella Rae Flowers, Bradly Myles Gibbs, D'vontay L. Mahich, Alyssa Marie Metts, Kameron Elijah Pratt, Daylyn Christine Wasko, Kendra Watson
Honors: Madison Paige Addis, Brody Michael Barton, Tessa Joy Shay Beatty, Trenton Alexander Blair, Emily Nicole Bray, Jeremy Michael Campbell, Emily Nicole Carrigan, Emily Nicole Churby, Justin Bruce Clemmer, Malayna Marie Daniels, GreenLee Kendell Darst, Brandon James Dice, Drew Michael Doran, Laney Paige Ellsworth, Charles Raymond Everly, Lindsi Mae Fazenbaker, Preston Kohl Ferris, Kaylee G Fortman, Giada Angeline Giachetti, Zoey Rae Graham, Hope Elizabeth Haines, Trinity Ann Marie Hillberry, Gabriella Marie Hudson, Mackenzie Lee Kattaron, Brady Austin Kisner, Ryan Lee Koast, Kristian Charles Leadbeater, Daniel James Lewellen, Kristen Faith Libertino, Brookann Maddich, Emma Abigail McGee, Ashley Lynn Metts, Zarianna Skye Mitchell, Ryan William Moccaldi, Jenna Ellen Myers, Alexis Christa Nelson, Nathan David Pegg, Alison Nicole Rankin, Madison Nicholle Reynolds, Lauren Elizabeth Rudinsky, Natylee Dayle Sutton, Landen Patrick Taylor, Martha Louise Thomas, Mary Frances Thomas, Kiya Jia Wolk
Grade 10
Highest Honors: Abigail Lea Barnes, Hanna Marie Brownfield, Kade Joseph Clark, Kaleb Michael Clark, Carleigh Elizabeth Davis, Vincent Douglas Dice, Julianna Grace Evans, Jeffery Carl Fowler, Amber Faith Griffin, Nina Marie Grimes, Hudson Guesman, Keora Nichole Hagner, Nathan Charles Harrold, Alexandra Renee Hart, Landen Creed Heeter, Greyson M Jarrett, Jerry Jiang, Blair Elizabeth Kotarsky, Nathan James Kuhns, Sydney Rachel Larew, Quentin Micah Larkin, Kaydee Elizabeth Lynn, Laura Beth Mildren, Kameron Jewel Miller, Madison Marie Milligan, Mia Grace Moser, Hudson Gregory Newcomer, Brandon Christopher Purkey, Kaelyn Rozgony, Kacie Lynnette Ryczek, Christopher Robert Santos, Savannah Brooke Serrano, Megan Mae Shaw, Madison Claire Shushok, Gavin Wade Smith, Grayson Lillian Smith, Seth Riley Springsteen, Eric Dale Patrick Teets, Gianna Mary Frances Valenti, Taylor Renee Vance, Laney Marie Wilson
High Honors: Brayden Coffman, Joshua Stephen Dankle, Braden Lee Dirda, Kennedy Justine Felio, Madison Foley, Allison Louise Glebis, Katlyn Paige Havrilesko, Raymond Cecil Holtzinger, Gary Kelly, Hunter Evan Knight, Haylee Ann Kolesar, Ryan James Means, Jackson Cole Myers, Luke T. Pappas, Cole Joseph Riedmann, Curtis George Shultz, Misty Hope Tait, James Edgar Tanner, Robert Todak, Aleah Giselle Valentine, Ava Volek, Gunnar Zane Williams, Joseph Allen Wooden, Ty Joseph Yasko, Trevor Michael Yuhaniak
Honors: Patricia Adams, Brennden Bango, Kylee Ann Barnhart, Bryce Anthony Barton, Makenzee Carlean Bennett, Jace David Bowers, Matthew James Brownfield, Hannah Bree Brumley, Celine Butcher, Jaelyn McKenzie Carr, Quinn Conner, Sara Elizabeth Dodson, Kaylee Paige Edgar, Faith Everly, Nyanta Fant, Hunter Allen Forsythe, Jenna Rae Gibson, Leayah Michelle Grimm, Karla M Guevara, Dakota Lee Guthrie, Shelby Marie Hancheck, Talon N Hawk, Kathryn Ann Helms, Hannah Leeann Kino, Chloe Alexa Krichbaum, Evan S Laughery, David Allen Layhue, Maria Macz-Rosales, Maggie Mason, Connor Orion McCullough, Evan James McGee, Kaihden E McKay, Alexis Elizabeth Metts, Adriana Marie Miller, Gabrielle Lyn Palmer, Jacob Malachi Pulling, Heath Ian Randolph, Olivia Cheryl Sanders, Destini Elana Smiley, Jacy Smochinsky, Garrett Brian Strosnider, Kevin Stucklen, Aleah Nicole Walters, Seth Jakeb White, Hailey Jade Wilson, Michael Wilson, Dustin Ryan Wolfe
Grade 11
Highest Honors: Taylor Remington Bergman, Chaz Anthony Berkshire, Luke Edward Flecker, Cassidy Anne-Marie Forsythe,Morgan Pearl Hershberger, Bailey Jay Holbert, Jonah M Hughes, Sarah Marie Johns, Matthew William Karpeal, Elizabeth Margaret Loomis, Caleb Austin Matzus-Chapman, Nathaniel David McCusker, Nicco Bryson Mickens, Elizabeth A Murtha, Karli Rae Myers, Emma Angeline Nichols, Shallyn Elizabeth Oakes, Christopher Piwowar, Rebecca Elizabeth Pople, Duane Brady Pratt, Madison Gwenn Rosier, Alexander Joseph Simon, Mia Elizabeth Swanson, Chace Michael Theodori, Kyler Anthony Theodori
High Honors: Isabella Lei Burgess, Abbigale Renee Clark, Emma Grace Eckert, Noah Michael Flowers, Harry William Fraley, Alyssa Nicole Grimm, Nathan Wade Jenkins, Chase Klink, Shawn Bailey Loring, Lilly Marie Mateosky, Nicholas Howard Pegg, Gabrielle Marie Sloboda, Alexia Gabrielle Swisshelm, Samuel W. Tinker, Jordin Ranee Wilson
Honors: Emme Morgan Berkshire, Kaley Dawn Brenzy, Maison Carter Cerullo, Casey Joseph Cieszynski, Mariah Dae Cooley, Bradley Michael Craig, Philip Hawk Dennis, Caden Eric Donley, Andrew Drabish, Sierra Anne Drop, Dylan James Dubois, Bruno Thomas Fabrycki, Hailey Dawn Forcier, Ellie M Frantz, Shyann M Friend, Cameron Joe Guthrie, Molly Ann Hixon, Valerie Hudak, Stephanie Renea Hymes, Kyra Lamar Dee Jackson, Ethan Russell Kefover, Ethan James Kendrick, Harley Davis King, Alexis Grace Elizabeth Kozy, James Junior Landman, Mathew Paul Leadbeater, Nathan Michael Linderman, Hailey Paige Lynn, Carl Benjamin Moats, Tyler James Moser, Ceresa Donne Myers, Edward Wayne Myers, Andrew J Nuttall, Kyleigh Brooke Polish-Angelo, Tristan John Robinson, Brianna A Rychtarsky, Carly Sue Scheller, Dominik William Skidmore, Cody Michael Steve, Chrystian Stout, Cassidy Nicole Sumey, Jay Sutton, Joshua Tate, Donna Jean Thomas, Garrison W Vavrek, Ashlynn Nicole Vernon, Ashton Ryder Workman
Grade 12
Highest Honors: Evan Fredrick Beaumariage, Kyle Anthony Belan, Bryn Elizabeth Bezjak, Angelina Bridges Brennsteiner, Maggi Monroe Bubonovich, Brooke Emily Chapman, Cameron Michael Clark, Jacob Thomas Elias, Nathaniel English, Ashley M Ewart, Rachel Susannah French, Jesse Charles Fullem, Ajay DeWayne Haines, Trista Ann Harrold, Alyson Paige Hice, Shawnice Jackson, Alli R Kisner, Bryce James Landman, Andrew Raymond Larkin, Mason William Layhue, Meighan Elizabeth Layhue, Jayden Alan Lemley, Michael Andrew McCullough, Elissa Ellen McGee, Paige Elizabeth Metts, Kayleigh Lynn Orr, Lauren Nicole Pegg, Lauryn Paige Price, Sydney Elizabeth Serrano, David John Shimek, Brady Robert Shore, Stephanie Amy Sobek, Sophia Juliet Solomon, Sierra Nicole Tracy, Kimberly Christine Trump, Riley Jo Walls
High Honors: Tyler Andrew Angel, Olivia Juliette Goodwin, Lacey Elaine Jarrett, Jacqueline J Kirby, Jamaya Renea Moore, Lyndsay Marie Nosky, Kalen Michael Steeber, Natalya Ann Thin Elk, Makala Rose Thomas, Austin Paul Turner
Honors: Krista Renee Adams, Cassidy Marie Aultz, Mya Jane Bailey-Harbarger, Alyiese A Baughman, Wyatt Morgan Bittinger, Jocelyn Renee Boardley, Amanda Grace Borsodi, Braeden Alex Buzzelli, Kelly Marie Clark, Trey Dominic Coville, Emilie Nichole Davis, Thomas Perry Detrick, Destiny Dawn DeWitt, Kolby William Dillow, Nicholas Alexander Flowers, Elizabeth Frey, Alexa Paige Genovese, Roman David Giachetti, Andrew J Guesman, Skylar Maria Hlatky, Rhiannon Renee Hough, Cameron Troy Jarrett, Dakota James Johns, Ja'shir Bevon Kean, Alexis Rae Kikta, Jordan Thomas Kilo, Gianna Maria Krofcheck, Brandi Lynn Landman, Eric Joseph Matlick, Zachary Matthew McClead, Maximus Christopher Miller, Connor Rohland Moore, Scott Morris, Travis Gerald Murray, Joseph B Nace, Noah T. Newman, Megan Paige Nickelson, Antwain Rashad Oliver, Brenden R Pento, Alaina Lee Pryce, Brianna Marie Pryce, Brian Amani Puamau, Elijah Nathan Robinson, Michaela Carol Salisbury, Jacob Allen Shaffer, Breshauna Marie Smith, Cristian David Steeber, Autumn LeeAnn Switalski, Koalie Jade Tanner, Mya Elizabeth Thornton, Abbey Lee Vance, Taylor Michaela Volek, Clayton John Watson, Lily Jo Wilson, Attia Yoney, Shelbi Nicole Youler, William Dean Young
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