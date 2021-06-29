The following students of Belle Vernon Area Middle School have been named to the honor roll of the fourth nine-week grading period of the 2020-21 school year:
Grade 7
Highest's Honors: Jackson Crawford Alexander, Spencer Edward Anderson, Levi Francis Barkley, Heidi Jean Beitler, Connor William Bergman, Mona Rae Brooks, Emma Monica Burkley, Sydney Jo Callaway, Peyton Joy Chalus, Maxwell Samuel Cochenour, Mitchell Scott Daley, Jack William Edwards, Alexa Rae Gray, Madison Elaine Grisnik, Jo'Ella Victoria Heath, Eternal Joy Johnson, Jaden Robert Johnson, Alexandra Grace Karnes, Deaubre' Phileep Lightfoot, Cassandra Nicole Lofgren, Cydney Ireland Mathers, Evan John Mesco, Logan Richard Miller, Ariana Maria Moncini, Keighan James-George Owens, Ally Jean Peden, Ian William Porter, Kelsey Laurel Roskovich, Grace Weaver Ruschak, Makenzie Marie Seegler, Sarah Hanna Shenouda, Jordan Michael Sisley, Lyla Jean Teets, Landon Jacob Vaccaro, Emma Bree White, Daniel Kenneth Younker, Willa Ellen Zarichnak
High Honors: Haley Rose Amprim, Taylor Marie Beech, Bradley Leo Dwyer, Shaun Christopher Evans, Gabrielle Evelyn Farrier, Nicholas Anthony Fragello, Cassius Bruce Fronzaglio, Katelyn Elizabeth Guthrie, Serenity Hewitt, Ryan Raymond Kent, Devonte Carter Loriston, Nina Santa Clara Luckowski, Alex Jacob May, Alison Catherine Metz, Jordan Anthony Mocello, Kaley Grace Ricker, Byron Isaac Rivera-Marroquin, Sydney Jean Stark, Elijah Martin Triffanoff, Richard Jessen Triggiani, Isabella Rachelle Williams, Alyssa Noelle Zimmaro
Honors: Sierra Hope Branthoover, Elijah Joseph Brown, Alejandro Alfredo Cirlos, Grace Kathleen Crawford, Caleb Benjamin Fisler, Aidan John Fragello, Brynn Rebecca Gardner, Ariyana Asurie Godfrey, Hanna Lee Griffith, Delaney Ilene Howell, Mia Elisabeth Johnson, Sailor Noelle Kelemen-Clark, Tyler John Kulasa, Emerson Rose LaCarte, Charles Matthew Lee, Madalyn Grace Luckey, Angelo Eugene Menozzi, John Blaze Mills, Kevin Gerald Perry, Ashley Lynne Plavchak, Jackson Paul Pressel, Jonathan Allen Sabo, Savana Rose Speicher, Caleb James Steele, Isabella Rose Tatar, Mallory Elaine Wasicek
Grade 8
Highest's Honors: Braden Douglas Andrews, Payton Ann Balieu, Gina Francesca Bellissimo, Connor Joseph Blatnik, Elena Teresa Bobin, Ava Marie Bosetti, Jaxson Reid Bozek, Cole Jameson Browder, Ava Katherine Butchki, Dominic Christopher Celaschi, Jack Michael Chovan, Dante Louis Congelio, Gage Ryan Converso, Brianna Leigh Dolansky, Gianna Marie Fagnilli, Mya Elizabeth Feher, Anna Elizabeth Feick, Serinity Faith Fornataro, Dominic Brian Ghilani, Morgan Lee Grimplin, Bridget Ann Joyce, Lucas Wayne Judy, Talon Matthew Kinik, Ashlyn Elizabeth Kotch, Danica Leigh Land, Kenneth Robert Marsh, Luke David Mastin, Taylor Renay McDaniel, Kyle Robert McDivitt, Madison Paige McKendrick, Chase Christopher Mertz, William Jack Moffatt, Marco Edward Mucci, Marissa Gail Naylor, Amanda Ann Ness, Juliahna Marie O'Hara, Jordan Edward Petroske, Macrory Lynn Povlish, Timothy Robert Reda, Isaiah Glenn Thomas Rhoades, Kyle James Sabin, Kylie Rae Salka, Ava Marie Scalise, Thomas Joseph Sedlak, Ayvin Jace Selvoski, Brianna Dakota Shivak, Abigail Elizabeth Showman, Claire Ann Sokol, Maria Sophia Spedaliere, Nathan Richard Stanchfield, Kaitlyn Rose Waldmann, Nicholas James Walsh, Grace Anna West, Giavanna Maria Wigand, Brandon Edward Yeschenko, Tyler Steven Zelenski, Mia Angelina Zubovic
High Honors: Thomas McFarland Breckenridge, Blake Anthony Bruce, Kole Ryan Doppelheuer, Quinn Rylee Faryna, Laylah Nicole Ferencz, Madison Marie Hamed, Luciano Juleann Lopez, Wyatt Michael Lukas, Alana Rose Mitchell, Hannah Grace Nash, Grant Isaiah Petke, Devin Christopher Roy, Noah Delvonn Simmons, Seth Matthew Joseph Tomalski, Ella Grace Yancey
Honors: Nicholas David Argento, Zachary Allen Bird, Paul Anthony Black, Eva Marie Bukovitz, Haley Maya Busch, Michael David Chalus, Connor Higgins Indof, Nathan Howard Jodon, Alexander Kolowitz, Ava Gabriella Kuvinka, Hailey Nicole Lazur, Cole James Matusik, Autumn Lynn Moody, Parker Logan Rosal, Emily Kate Sanner, Vittoria Giada Scaramucci, Victoria Selembo, Morgan Marie Shultz, Braeden Theodore Stants, Lauren Taylor VanDivner, Keegan Anthony Vince, Mason Andrew Yeschenko
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