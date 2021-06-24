The following students of Frazier School District have been named to the honor roll of the fourth nine-week grading period of the 2020-21 school year:
Grade 12
Highest Honors: Robert Acklin, Karissa Attanucci, Lauren Bilski, Jordin Brundege, Jacob Celaschi, Tina Chen, Angela Cilberti, Kyla Clark, Emily Cottle, Allison Cramer, Rylee Evans, Kenneth L. Fine IV., Grace Finfrock, Claire Giovannelli, Dajanell Hallam, Colby Hawker, Chase Hazelbaker, Matthew Kordich, Samuel Leonard, Alexis Lovis, Braeden Marton, Caleb Massey, Janelle Matty, Mckenzie Miller, Maria Moon, Nicholas Novak, Kendall Shaporka, Aidan Shetterly, Nicholas Sinal, Ciera Sullivan, Brigette Thompson, Zoe Von Bergen
High Honors: Colton Arison, Ian Baccino, Jada Bachner, Payton Domonkos, Peyton Frampton, Tabitha Gregory, Garrett Hall, Nicholas Hixenbaugh, Sklar Hone, Jake Lemley, Christian Little, Emily Loughman, Thomas Morris III., Owen Newcomer, Caleb Rachocki, Robert Reynolds, Noah Sosnak, Russel Sveda, Wayne Taranto Jr.
Honors: Alexander Bilohlavek, Brody Choban, Jenna Dale, Chloe King, Jonathan Kubitza, Mac Lemley, Lauren Leone, Madison Meissonier, Luke Santo, Kaelyn Shaporka, Jocelyn Stefancik, Payton Strickler, Justin Sundstrom, Riley Timms
Grade 11
Highest Honors: Bria Bachurski, Brayden Boggs, Sage Cunningham, Delanie Day, Dominick Dorcon, Brian Gardner, Sage Harger, Kaleb Higbee, Leah Hollis, Leah Hutchinson, Timothy Katic, Brianna Keffer, Kassidi Kolano, Brendan Krall, Ginya Lombard, Heath Magiske Treadwell, Christa Matush, Ryan McWilliams, Anthony Muccioli, Jenna Nicklow, Aaron Panepinto, Wayne A. Peffer III., Alexandra Pohodich, Katelyn Power, Abigail Scott, Ashley Secrest, Alivia Shepler, Reese Smith, Olivia Sobek, Anna Stewart, Jacob Thomas, Morgan Toth, Victoria Twigg, Noah Usher, Maggie Varndell, Nicolas Vitale, Victoria Washinski, Zane Whitehead
High Honors: Carley Kennedy, Johnathan Markinack, Morgan Steindl, Cameron Timko
Honors: Elizabeth Carroll, Reliegh Clark, Sara Davies, Alina Dinert, Trent Hayes, Victoria Kessler, Connor Kmetz, Emma Maczko, Gabryelle Martin, Shayne McQuillis, Cole Milto, Kiara Sumrok, Robert Thomas, Abigail Zeletski
Grade 10
Highest Honors: Grace Adametz, Adriana Angelo, Brooke Attanucci, Madison Bednar, Sierra Bowers, Nathaniel Chamberlain, Maria Felsher, Connor Ferguson, Jack D. Francis III., Lucas Giovannelli, Jensyn Hartman, Madison Kopsack, Ethan Lester, Kacie Lombard, Kayla Loomis, Scott Marks, Andrew McWilliams, Kaleb Phillips, Sydney Polkabla, Braylin Salisbury, Madison Stefancik, Brittney Thomas, Delaney Warnick, Michael Weister
High Honors: Emma Evans, Haley Hayes, Matthew Kaminsky, Jade Miller, Sheila Nixon, Michael Overly, Morgan Paterson, Randy R. Pellick III., Jay Thompson, Owen Timms
Honors: Logan Butcher, Maura Eckman, Carter Komar, Nicholas Kordich, Kolton Lynch, Adam Phillips
Grade 9
Highest Honors: Brock Alekson, Isabel Angelo, Faith Bachinski, Makaylah Bailey, Logan Brown, Tyler Clark, Claire Domonkos, Katelyn Gates, Breanna Gibson, Seth Haller, Taylor Hazelbaker, Joshua Higbee, Ethan Hoffman, Brianna Krall, Karmen Kudyba, Rune Lawrence, Victoria Martin, Samantha Matty, Alexis Murphy, Kenzyee Murphy, Nicole Palmer, Talia Rishel, Madison Ritz, Elisabeth Santo, Mercedes Timms, Caylee Vandivner, Paige Varga, Hayleigh Workman, Molly Yauch
High Honors: Samantha Bock, Samuel Butts, Nixen Erdely, Savannah Ford, Adam Kortina, Ethan Marton, Madison Mayle, Gavin Sinal, Brennen Stewart, Domenic Taranto, Shaylin Tennant, Chloe Wingrove
Honors: Caden Dye, Landon Finfrock, Jayden Gardner, Miranda Gripp, Alexander Mashburn, Sara Stangroom, Austin Wilson
Grade 8
Highest Honors: Brayden Basso, Aubrey Baumiller, Emilia Bednar, Olivia Brasil-Paroda, Ryan Celaschi, Kelsey Coppetti, Olivia Girasia, Conlan Higbee, Dylan Keilbach, Ian McQuillis, Benjamin McWilliams, Sophia Mosser, Krishna Patel, Aden Valari, Chelsea VanDivner, Sadie Varndell
High Honors: Andrew W. Bandish IV., Alissa Duncan, Riley Friel, Aidan Hardy, Gracen Hartman, Tanner Hayes, Emma Kortina, Braiden Lunt, Myleigh Mashburn, Anna Newcomer, Robert Ohler, Claire Puskar, Abigail Sinal, Travis Smith, Trey Whitehead
Honors: Addison Day, Preston Dermont, Kyrie Fabus, Wesley Friel, Shelby Hough, Danielle Reynolds, Luca Ritchie, Zakary Thompson
Grade 7
Highest Honors: Jackson Blaney, Scott E. Brundege Jr., Malana Burton, Jayanna Ciferno, Ava Clausner, Cora Deller, Jonah Erdely, Colby Ferguson, Chase Fulmer, Makenna Gourn, Gracieanna Grimes, Chloe Harger, Mia Johnston, Elizabeth Katic, Madeline Kordich, Brooke Krall, Nathaniel Lion, Chelsie Lombard, Seth McCorry, Tanner Merrill, Tyler Morrison, Hailey Osman, Jenna Pellick, Kaden Phillips, Ethan Roebuck, Lucas Salaway, Madelyn Salisbury, Paloma Warner, Alyssa Winland
High Honors: Carter Allen, Alyssa Blair, Eli Cernuska, Peyton Farmer, Tanner Haller, Noah Hawker, Bella Kerestes, Gracie Liptak, Lola Lombard, Eddie Palmer, Mia Roebuck, Addison Schultz, Katelynn Tennant, Tiffany Thomas
Honors: Adriana Brown, Maddox Davis, Nash Fouch, Alexander Gastner, Noah Gourn, Sophia Kudyba, Katie Orsini, Kylee Bissett-Swaney, Eric Vano, Anna Vitale, Kami Workman, Allie Yauch
Grade 6
Highest Honor: Gavin Adametz, Brant Alekson, Delani Anderson, Mya Atkinson, Wyatt Bolen, Chase Celaschi, Brandon Gardner, Jewel Gardner, Alissa Lane, Benjamin Lesczynski, Lola Marish, Madison Philburn, James Piersol, Grace Polkabla, Kaitlynn Porter, Brant Rice, Ethan Tabaj, Colby Thomas, Noah Varga, Olivia Vejar, Mia West, Jacob Wilhelm, JaelynneYandura
High Honors: Addison Allamon, Mackenzie Baumiller, Mark J. Bernot II., Benjamin Bock, Vivian Brasil-Paroda, Wyatt Broadwater, Emma Chuboy, Isabel Dobson, Noah Emricko, Malaysia Fordham, Arianna Gastner, Raelynn Haskins, Alexander Hickman, Addison Hiles, Kendra Jacobs, Bryce Leachman, Mckenna Lynch, Logan Mattay, Adalynn Miller, Rilee Miller, Madison Rapchak, Jenna Reed, Jayden Rothey, Brady Secrest, Ryan Sinal, Chase Smith, Margo Snyder, Marley Strother, Logan Unfried, Madison Wren
Honors: Alexander Clark, Carleigh Fuller, Savannah Hughes, James C. Kondrla II., Dylan Krukowsky, Desmond Lenhart, Evelyn McWilliams, Allie Monack, Aiden Pato, John Sinchar, Liara Snyder, Camrynn Uhrin, Aaron Vinsick, Halle Wilson
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.