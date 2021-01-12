The following students of Albert Gallatin High School were named to the honor roll for the first nine-week grading period of the 2020-21 school year:
Grade 12
High honors: Alyiese A Baughman, James Wesley Brown, Kelly Marie Clark, Trey Dominic Coville, Nathaniel English, Brenton Sean Fant, Jesse Charles Fullem, Alexa Paige Genovese, Lacey Elaine Jarrett, Michael Andrew McCullough, Paige Elizabeth Metts, Wesley David Over, Cole Ashton Rager, Shayla Marie Reynolds, Emily Raye Sanders, Sydney Elizabeth Serrano, Abbey Lee Vance, Lily Jo Wilson
Highest honors: Evan Fredrick Beaumariage, Kyle Anthony Belan, Bryn Elizabeth Bezjak, Angelina Bridges Brennsteiner, Maggi Monroe Bubonovich, Brooke Emily Chapman, Cameron Michael Clark, Hanna Rochelle Corob, Jacob Thomas Elias, Ashley M Ewart, Rachel Susannah French, Olivia Juliette Goodwin, Trista Ann Harrold, Alyson Paige Hice, Alli R Kisner, Bryce James Landman, Andrew Raymond Larkin, Mason William Layhue, Elissa Ellen McGee, Maximus Christopher Miller, Jamaya Renea Moore, Kayleigh Lynn Orr, Lauren Nicole Pegg, Asia Rasine Revak, David John Shimek, Brady Robert Shore, Stephanie Amy Sobek, Sophia Juliet Solomon, Autumn LeeAnn Switalski, Koalie Jade Tanner, Sierra Nicole Tracy, Kimberly Christine Trump, Austin Paul Turner, Andrew Parker Herbert Varto, Riley Jo Walls
Honors: Tyler Andrew Angel, Cassidy Marie Aultz, Mya Jane Bailey-Harbarger, Ajani Antonio Blyden, McKenna Noell Cosimato, Hannah Rae Cuppett, Emilie Nichole Davis, Joshua R Davis, Jerrett Christopher Dempsey, Thomas Perry Detrick, Destiny Dawn DeWitt, Madalyn Isabelle Eicher, Nicholas Alexander Flowers, Roman David Giachetti, Shya Ann Hagner, Ajay DeWayne Haines, Simon Hale, Rhiannon Renee Hough, Shawnice Jackson, Juanita Mildred Johnston, Ja’shir Bevon Kean, Alexis Rae Kikta, Jordan Thomas Kilo, Gianna Maria Krofcheck, Brandi Lynn Landman, Jayden Alan Lemley, Zachary Lowman, Noah Kenneth Mildren, Cody Allen Moser, Morgan Murray, Joseph B Nace, Noah T. Newman, Lyndsay Marie Nosky, Antwain Rashad Oliver, Lauryn Paige Price, Alaina Lee Pryce, Autumn Rae Ramos, Andrew J Reynolds, Elijah Nathan Robinson, Abigail Kay Robison, Michaela Carol Salisbury, Natalya Ann Thin Elk, Zachary Scott Wingrove, Attia Yoney, Shelbi Nicole Youler, Dakotah Zopfi
Grade 11
High honors: Julianne Carol Bedilion, Caden Eric Donley, Emma Grace Eckert, Noah Michael Flowers, Bradley Daniel Fowler, Molly Ann Hixon, Bailey Jay Holbert, Ethan Russell Kefover, Chase Klink, Shawn Bailey Loring, Lilly Marie Mateosky, Carl Benjamin Moats, Caitlyn R Mosako, Tyler James Moser, Ceresa Donne Myers, Shallyn Elizabeth Oakes, Kyleigh Brooke Polish-Angelo, Brianna A Rychtarsky, Alec Michael Serock, Alexia Gabrielle Swisshelm, Bradley Tate, Micha Nichelle Thompson, Samuel W. Tinker, Julia Kapri Williams, Jordin Ranee Wilson
Highest honors: Taylor Remington Bergman, Chaz Anthony Berkshire, Emme Morgan Berkshire, Luke Edward Flecker, Cassidy Anne-Marie Forsythe, Morgan Pearl Hershberger, Jonah M Hughes, Sarah Marie Johns, Matthew William Karpeal, Elizabeth Margaret Loomis, Ashley Elizabeth Marva, Caleb Austin Matzus-Chapman, Nathaniel David McCusker, Nicco Bryson Mickens, Elizabeth A Murtha, Karli Rae Myers, Emma Angeline Nichols, Nicholas Howard Pegg, Christopher Piwowar, Rebecca Elizabeth Pople, Duane Brady Pratt, Madison Gwenn Rosier, Alexander Joseph Simon, Cassidy Nicole Sumey, Mia Elizabeth Swanson, Chace Michael Theodori, Kyler Anthony Theodori, Hayleigh Ann Vance
Honors: Jubeda Pearl Arafat, Michelle L Baker, Gatian B Bircher, Kaley Dawn Brenzy, Isabella Lei Burgess, Maison Carter Cerullo, Ariana Noelle Chesler, Casey Joseph Cieszynski, Angelena Marie Clemmer, Mariah Dae Cooley, Bradley Michael Craig, Nevaeh Elizabeth-Lynn Custer, Philip Hawk Dennis, MaryKathleen Derring, Andrew Drabish, Cole A Dranbauer, Sierra Anne Drop, Dylan James Dubois, Bruno Thomas Fabrycki, Hailey Dawn Forcier, Brian Jacob Fowler, Shyann M. Friend, Brenda Gabler, Alyssa Nicole Grimm, Karley S. Hagner, Gavin O’Neil Havrilesko, Valerie Hudak, Stephanie Renea Hymes, Nathan Wade Jenkins, Alexis Grace Elizabeth Kozy, Myles Caleb Krulock, Mathew Paul Leadbeater, Nathan Michael Linderman, Hailey Paige Lynn, Thomas Joseph Machosky, Damian Eugene Martelli, Kyle Joseph Marton, James Edward Marvin, Logan James Michaels, Megan Lynne Nicklow, Andrew J Nuttall, Tristan John Robinson, Neala Mollie Scottodiluzio, Brittany Nicole Silbaugh, John Edward Skochelak, Gabrielle Marie Sloboda, Courtney Michelle Stevulak, Chrystian Stout, Jay Sutton, Joshua Tate, Garrison W Vavrek, Ashlynn Nicole Vernon
Grade 10
High honors: Autumn Miracle Cobb, Joshua Stephen Dankle, Carleigh Elizabeth Davis, Kennedy Justine Felio, Hunter Allen Forsythe, Deven James Holdsworth, Haylee Ann Kolesar, Jeremy Daniel Liston, Kaihden E McKay, Alexis Elizabeth Metts, Kameron Jewel Miller, Madison Marie Milligan, Kylie Marie Nay, MaKayla Anne Oplinger, Gabrielle Lyn Palmer, Luke T. Pappas, Brandon Christopher Purkey, Heath Ian Randolph, Olivia Cheryl Sanders, Megan Mae Shaw, Jacy Smochinsky, James Edgar Tanner, Aleah Giselle Valentine, Ava Volek, Ty Joseph Yasko
Highest honors: Abigail Lea Barnes, Jaelyn McKenzie Carr, Kade Joseph Clark, Kaleb Michael Clark, Vincent Douglas Dice, Julianna Grace Evans, Jenna Rae Gibson, Amber Faith Griffin, Nina Marie Grimes, Keora Nichole Hagner, Nathan Charles Harrold, Greyson M Jarrett, Jerry Jiang, Blair Elizabeth Kotarsky, Nathan James Kuhns, Sydney Rachel Larew, Quentin Micah Larkin, Kaydee Elizabeth Lynn, Laura Beth Mildren, Mia Grace Moser, Hudson Gregory Newcomer, Kaelyn Rozgony, Kacie Lynnette Ryczek, Christopher Robert Santos, Savannah Brooke Serrano, Madison Claire Shushok, Gavin Wade Smith, Grayson Lillian Smith, Seth Riley Springsteen, Misty Hope Tait, Eric Dale Patrick Teets, Robert Todak, Gianna Mary Frances Valenti, Emily Ann Vernon, Laney Marie Wilson, Trevor Michael Yuhaniak
Honors: Patricia Adams, Logan Scott Arbogast, Kylee Ann Barnhart, Brianna Bloom, Korey Michael Bogol, Matthew James Brownfield, Paige Morgan Brownfield, Savannah Linn Brundege, Celine Butcher, Madison Dawn Carter, Benjamin Joseph Chahl, Brayden Coffman, Quinn Conner, Chase Allen Constable, Zoriya Corley, Maelee Detrick, Braden Lee Dirda, Sara Elizabeth Dodson, Faith Everly, Nyanta Fant, Madison Foley, Jeffery Carl Fowler, Allison Louise Glebis, Karla M Guevara, Travon Hall, Brenden David Hansen, Patrick Harrelson, Katlyn Paige Havrilesko, Talon N Hawk, Landen Creed Heeter, Kathryn Ann Helms, Melody E. Hoone, Harley Jeffries, Sydney Rae Jordan, Gary Kelly, Chloe Alexa Krichbaum, David Allen Layhue, Maggie Mason, Evan James McGee, Ryan James Means, Adriana Marie Miller, Jackson Cole Myers, Kendall Shaye Pavone, Jacob Malachi Pulling, Cole Joseph Riedmann, Henry Robison, Kaiser Joseph Roszak, Nikolas Sean Schwarz, Alexzander Leo Shuff, Curtis George Shultz, Destini Elana Smiley, Desirae Lynn Smitley, Aleah Nicole Walters, Allyson Elizabeth Ward, Gunnar Zane Williams, Hailey Jade Wilson, Dustin Ryan Wolfe
Grade 9
High honors: Brody Michael Barton, Amelia Bradley-Rash, Jeremy Michael Campbell, Ethan James Carr, Corey Michael Cartwright, Kennidy L Curran, GreenLee Kendell Darst, Wyatt Nathanial Eicher, Laney Paige Ellsworth, Gabriella Rae Flowers, Madelyn Jayne Friend, Bradly Myles Gibbs, Ronald Clark Heinbaugh, Brayden Todd Hellen, Trinity Ann Marie Hillberry, Gabrielle Sophia Marilungo, Braydon Christopher Martelli, Alyssa Marie Metts, Ryan William Moccaldi, Ashley Paige Myers, Kendrick Louis Nicola, Cyrus Beau Potkul, Letizia Beatrice Marie Rich, Lauren Elizabeth Rudinsky, Ashli Nicole Shaffer, Nicole Lynn Smith, Reese Lindsey Springsteen, Seth Patrick Wolfe
Highest honors: Madelyn Emily Aloe, Sydney Nevaeh Ardabell, Riley Ann Armstrong, Rylee Elise Baukol, Tyler Andrew Brower, Peyton Jane Cervone, Allyson Paige Chapman, Hadyn Marie Chipps, Lauren Kathryn Colgan, Anthony John Crago, Alexander Dolobach, Violet Dawn Dubois, Noah Joseph Dunham, Tatum Durst, Elyse Josephine Hughes, Ryan Joseph Kefover, Olivia Paige Kondrla, Madison Grace Lee, Austin Kyle Moats, Hannah Elizabeth O’Neil, Jake Kasimir Pajerski, Kameron Elijah Pratt, Madison Ann Price, Caroline Annamarie Claire Smith, Rachael Rae Smith, Brooke Elise Snyder, James Matthew Standish, Madison Larae Standish, Elliott Todd Sullivan, Madison Kathleen Takovich, Trenton Vincent Timperio, Daylyn Christine Wasko, Kylie Joanne Watt
Honors: Abryella Grace Adams, Madison Paige Addis, Alexander Arshen, Desiree Jane Bixler, Trenton Alexander Blair, Jamire Quinn Braxton, Kylie Elizabeth Bright, Ryne Issac Campbell, Emily Nicole Churby, Michael Matthew Cintron, Landen Patrick Conroy, Aarionna Marie Cooper, Annalee M Crow, Jayden R Dent-Miller, Brenden Michael Duranko, Joseph John Dutkewycz, Tia C. Fani, Jake Ryan Fazenbaker, Lindsi Mae Fazenbaker, Preston Kohl Ferris, Julie Ann Forcier, Kaylee G. Fortman, Kiari Marie Friend, Giada Angeline Giachetti, Hope Elizabeth Haines, Gretchen Ann Jacobson, Mackenzie Lee Kattaron, Ryan Lee Koast, Destiny Cheyann Lanko, Kristian Charles Leadbeater, Daniel James Lewellen, Parker Landon Lilley, Lexington Jace Lovis, D’vontay L. Mahich, Ashley Lynn Metts, Jenna Ellen Myers, Nathan David Pegg, Alison Nicole Rankin, Jessica Nicole Reese, Cosimo Mark Michael Rich, Daniel Richter, Chevelle Elizabeth Roberts, Addie E. Rodeheaver, Emma Lynn Rubenstein, Lauren Ashley Sparks, Shayne Renae Specht, Landen Patrick Taylor, Martha Louise Thomas, Mary Frances Thomas, Kendra Watson, Richard Leonard Williams, Ethan Ray Wilson-Kimble, Kiya Jia Wolk
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