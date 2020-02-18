The following students of Albert Gallatin High School were named to the honor roll for the second nine-week grading period of the 2019-20 school year:
Grade 12
Highest honors: Meghan Rae Angeline, Connor Liam Beatty, Haley Bercosky, Paige LaRae Bogozi, Jael Elizabeth Dankle, Madison P. DeVanney, Zachary David Diamond, Rachel Aileen Dodson, Autumn Elliott, Robert John Erjavec, Leah Rose Giardina, Nathaniel Timothy Gibson, Madison Lynn Hershberger, Meredith James Hintz, Aaron James Hitchcock, Cassidy Taylor Knight, Kristen Danielle Knight, Christopher Joseph Kormanik, Camden Gion Kovach, Taylor Elizabeth Kutek, Marley Kae Nolan, Maya Oravets, Amber L. Piper, Elizabeth J. Piper, Alexia Alyce Pritchard, Jayden Allan Provance, Addison Jae Schifano, Kaitlyn Abigail Shope, Brandy Nicole Sickles, Thomas Randall Skidmore, Alexis Paige Steadman, Donovan Robert Stephens, Maria P. Sutton, Sarah Ann Teets, Taylor McKee Tubbs, Chase J. Valente, Faith Marie Walters, Angelica L. Whoolery, Jenna A. Wilt
High honors: McKenzie Lynn Bango, Kali Renee Bissett, Trudy Marie Diamond, Daysha Marie Dressel, Mark Thomas Flecker, Monica Mae Fraley, Tyler James Gibbs, Delaney Girvin, Ashtyn Fae Guesman, Autumn Paige Hagner, Shawnice Jackson, Frank Willis Kayla, Abigail R. King, Okiena Elizabeth Kusich, Jesse Scott Leonard, Riely Nicole Lincoln, Breanna Joan Love, Glenn Francis Jeffrey Mansberry, Gabriel Simon Martin, Zoe Moore, Madison Myers, Riley Jo Obradovich, Shane Michael Robinson, Emily Rosie, Myia Rayna Seehoffer, Alexa Keren Shaffer, Zowie Kiara Skiles, Katelyn Joy Smith, Joshua D. Szerensci, Sarah Elise Tinker, Hannah Faye Trump, Raven Renea White, Shelby Jonell Zembar
Honors: Madison Taylor Alvarado, Aaliyha Eugenia Anderson, Carleigh Kay Barkefelt, Madison Nicole Bell, Benjamin Blystone, Matthew Ryan Brewer, Savannah Grace Brooks, Keith Allen Dalton, Jonathan Raymond David, Peighton B. Davis, Zachary Tyler DeBerry, David L. Dickerson, Tristan M. Dickerson, Adam M. Drabish, Dominick Allen Fletcher, Lawren Gene Forkovitch, Christian William Franczyk, Olivia Marie Fresh, Jenna Michele Gaster, Joshua Nathaniel Griffin, Matthew Allen Guth, Nathan Michael Guzik, Noelle E. Hall, Christian Thomas Hicks, Katelyn June Hill, Odessa Dawn Hillard, Taylor Alexander Hughes, Madeline Paige Huseman, Teeca Lyn Johnson, Noah James Karas, McKenzie E. P. King, Michael Joseph Kutek, Kenneth Frankin Lewis, Alexis Lindsay, Macie Renae Lowry, Jeffrey Lou Machosky, Patricia Leigh Mattis, Tyler David McCann, Faith Leona McCourt, Shanna Marie McManus, Deezada Meadows, Jackson M. Miller, Jazmine Monet Moore, Hayley Abigail Morgan, Roger Lee Myers, Brawny Nicholson-Bodis, Brody Nicholson, Annalia Raquela Paoli, Matthew Daniel Piper, Creed David Potkul, Ty Alan Pratt, Adrianna R. Rager, Abby Elizabeth Riggin, Jessica L. Robinson, Rylan Adam Romesburg, Zackary Ryan Romito, Tamra Rubright, Julie Sanders, Amanda Louise Sapic, Rory Schroyer, Angel Lynn Schwarz, Abigail Sebulsky, Ethan Hunter Seibel, Kyle Sexton, Breanna Dawn Sharpnack, Kayla Marie Sharpnack, Daniel Lee Sickelsmith, MeKenna Sine, Zoe Jae Smochinsky, Gerald Michael Sobek, Mikahla Specie, Dalton James Stansick, Gabrielle Lee Stucklen, Jennifer Marie Teets, Dylan Patrick Thomas, William J. Thomas, Dylan Jonathan Wingrove, Harley Howard Wise
Grade 11
Highest honors: Evan Fredrick Beaumariage, Kyle Anthony Belan, Angelina Bridges Brennsteiner, Maggi Monroe Bubonovich, Cameron Michael Clark, Hanna Rochelle Corob, Jacob Thomas Elias, Ashley M. Ewart, Rachel Susannah French, Trista Ann Harrold, Alyson Paige Hice, Alli R. Kisner, Bryce James Landman, Andrew Raymond Larkin, Mason William Layhue, Elissa Ellen McGee, Maximus Christopher Miller, Kayleigh Lynn Orr, Lauren Nicole Pegg, Kiara Liz Santiago Vega, David John Shimek, Brady Robert Shore, Stephanie Amy Sobek, Koalie Jade Tanner, Sierra Nicole Tracy, Kimberly Christine Trump, Austin Paul Turner, Riley Jo Walls
High honors: Kameren Jaymz Arnoni, Mya Jane Bailey-Harbarger, Amanda Grace Borsodi, Brooke Emily Chapman, Mackenzie Abigail Clark, Jerrett Christopher Dempsey, Nathaniel English, Alexa Paige Genovese, Olivia Juliette Goodwin, Lacey Elaine Jarrett, Christopher Brandon Layhue, Paige Elizabeth Metts, Jamaya Renea Moore, Asia Rasine Revak, Emily Raye Sanders, Alicya Paige Swaney, Abbey Lee Vance, Clayton John Watson, Roger T. Young, Dakotah Zopfi
Honors: Krista Renee Adams, Tyler Andrew Angel, Chezarae Dasa Arnold, Cassidy Marie Aultz, Michael Joseph Barbabella, Alyiese A. Baughman, Bryn Elizabeth Bezjak, Jocelyn Renee Boardley, Jataya Raven Shianne Boone, Camille Elizabeth Bowlin, Luke Joseph Brewer, Dylan Squire Clark, McKenna Noell Cosimato, Jocelyn Elizabeth Cotton, Trey Dominic Coville, Hannah Rae Cuppett, Emilie Nichole Davis, Thomas Perry Detrick, Destiny Dawn DeWitt, Haley Elizabeth Dillon, Kolby William Dillow, Madalyn Isabelle Eicher, Nicholas Alexander Flowers, Jesse Charles Fullem, Ryan Christopher Geary, Roman David Giachetti, Raelynn N. Grimm, Isaiah Joseph Guesman, Shya Ann Hagner, Simon Hale, Skylar Maria Hlatky, Tyler J. Hlatky, Colton James Hotsinpiller, Rhiannon Renee Hough, Dakota James Johns, Gianna Maria Krofcheck, Brianna Dawn Landman, Meighan Elizabeth Layhue, Emma Joy Lindsay, Michael Andrew McCullough, Noah Kenneth Mildren, Olivia Grace Miller, Cody Allen Moser, Morgan Murray, Joseph B. Nace, Noah T. Newman, Megan Paige Nickelson, Lyndsay Marie Nosky, Antwain Rashad Oliver, Wesley David Over, Brenden R. Pento, Lauryn Paige Price, Alaina Lee Pryce, Cole Ashton Rager, Kaylin Marie Rhodes, Elijah Nathan Robinson, Abigail Kay Robison, Cheyenne Marie Sage, Sydney Elizabeth Serrano, Hunter Trent Sexton, Dylan Michael Shea, Kalen Michael Steeber, Joel M. Stull, Tyler N. Swaney, Natalya Ann ThinElk, Makala Rose Thomas, Desiree Lynn Trombetta, Andrew Parker Herbert Varto, Juliann Marie Watson, Saundra Marie Willard, Lily Jo Wilson, Zachary Scott Wingrove, Attia Yoney, William Dean Young
Grade 10
Highest honors: Jubeda Pearl Arafat, Taylor Remington Bergman, Bethany Nicole Clark, Luke Edward Flecker, Cassidy Anne-Marie Forsythe, Morgan Pearl Hershberger, Stephanie Renea Hymes, Sarah Marie Johns, Elizabeth Margaret Loomis, Ashley Elizabeth Marva, Lilly Marie Mateosky, Caleb Austin Matzus-Chapman, Nathaniel David McCusker, Nicco Bryson Mickens, Elizabeth A. Murtha, Karli Rae Myers, Nicholas Howard Pegg, Christopher Piwowar, Rebecca Elizabeth Pople, Shayla Marie Reynolds, Mia Rodeheaver, Madison Gwenn Rosier, Alexander Joseph Simon, Cassidy Nicole Sumey, Mia Elizabeth Swanson, Kyler Anthony Theodori
High honors: Julianne Carol Bedilion, Chaz Anthony Berkshire, Emme Morgan Berkshire, Kaley Dawn Brenzy, Sierra Drop, Alyssa Nicole Grimm, Jonah M. Hughes, Matthew William Karpeal, Ethan Russell Kefover, Ethan James Kendrick, Chase Klink, Trevor Michael Lewis, Thomas Joseph Machosky, Hannah MaureeMetts, Carl Benjamin Moats, Kai Mullins, Emma Angeline Nichols, Megan Lynne Nicklow, Shallyn Elizabeth Oakes, Kyleigh Brooke Polish-Angelo, Duane Brady Pratt, Madison Shriver, Samuel Robert Skala, Catrina Renae Sumey, Alexia Gabrielle Swisshelm, Chace Michael Theodori, Donna Jean Thomas, Micha Nichelle Thompson, Dammein Anthony-James Troycheck, Hayleigh Ann Vance, Garrison W. Vavrek, Aaliyah Lachelle Whipkey, Julia Kapri Williams, David Ronald Wingrove, Grant D. Wyandt
Honors: Jacob Benjamin Allen, Clayton Walker Augustine, Chase Brinker, Catie Ann Brownfield, Isabella Burgess, Maison Carter Cerullo, Ariana Noelle Chesler, Casey Joseph Cieszynski, Abbigale Renee Clark, Angelena Marie Clemmer, Mariah Dae Cooley, Bradley Michael Craig, Nevaeh Elizabeth-Lynn Custer, Gavin Wayne Davison, Philip Hawk Dennis, Andrew Drabish, Dylan James Dubois, Emma Grace Eckert, Billie Marie Everly, Sarah Elizabeth Fletcher, Noah Michael Flowers, Brian Jacob Fowler, Harry William Fraley, Ellie M. Frantz, Landon Cole Friend, Shyann M. Friend, Brenda Gabler, Karley S. Hagner, Breann Kasey Haines, Gavin O’Neil Havrilesko, Dimerest Hendrix, Jacob Paul Hill, Molly Ann Hixon, Rylea A. Hlatky, Bailey Jay Holbert, Valerie Hudak, Kyra Lamar Dee Jackson, Lindsey Allyn Lee Jacobson, Nathan Wade Jenkins, Harley Davis King, Bryson Charles Kite, Mathew Paul Leadbeater, Avery Brennan Lincoln, Nathan Michael Linderman, James Thomas Lindsay, Shawn Bailey Loring, Hailey Paige Lynn, Samantha Marie McCann, Logan James Michaels, Dylan Moats, Tyler James Moser, Ceresa Donne Myers, Emily Anne Patterson, Tristan John Robinson, Tyler Mathew Romesburg, Thomas Joseph Ross, Brianna A. Rychtarsky, Jacob Daniel Sabo, Neala Mollie Scottodiluzio, Charles Edward Shuff, John Edward Skochelak, Gabrielle Marie Sloboda, Logan Joseph Sparks, Chrystian Stout, Emma G. Strimel, Hope Mae Sutton, Jay Sutton, Jaelyn Olivia Terry, Kaitlyn Nicole Thomas, Samuel W. Tinker, Ashlynn Nicole Vernon, Ashton Ryder Workman, Zackary Dylon Young
Grade 9
Highest honors: Abigail Lea Barnes, Jaelyn McKenzie Carr, Benjamin Joseph Chahl, Kaleb Michael Clark, Julianna Grace Evans, Charley Addison Fike, Rachel Elizabeth Fordyce, Jenna Rae Gibson, Amber Faith Griffin, Nina Marie Grimes, Keora Nichole Hagner, Nathan Charles Harrold, Landen Creed Heeter, Greyson M. Jarrett, Jerry Jiang, Blair Elizabeth Kotarsky, Madelyn Krupa, Sydney Rachel Larew, Quentin Micah Larkin, David Allen Layhue, Kameron Jewel Miller, Mia Grace Moser, Hudson Gregory Newcomer, Kaelyn Rozgony, Christopher Robert Santos, Savannah Brooke Serrano, Madison Claire Shushok, Destini Elana Smiley, Gavin Wade Smith, Grayson Lillian Smith, Seth Riley Springsteen, Eric Dale Patrick Teets, Gianna Mary Frances Valenti, Laney Marie Wilson, Trevor Michael Yuhaniak
High honors: Madison Dawn Carter, Kade Joseph Clark, Joshua Stephen Dankle, Braden James Demko, Vincent Douglas Dice, Kaylee Paige Edgar, Nyanta Fant, Madison Foley, Hunter Allen Forsythe, Michele Lynn Fraley, Lannie Lee Halbritter, Brenden David Hansen, Alexandra Renee Hart, Katlyn Paige Havrilesko, Kathryn Ann Helms, Sydney Rae Jordan, Gary Kelly, Haylee Ann Kolesar, Chloe Leadbeater, Jeremy Daniel Liston, Kaydee Elizabeth Lynn, Ryan James Means, Alexis Elizabeth Metts, Laura Beth Mildren, Madison Marie Milligan, Destiny Angeleque Norman, MaKayla Anne Oplinger, Henry Robison, Kacie Lynnette Ryczek, Olivia Cheryl Sanders, Nikolas Sean Schwarz, Megan Mae Shaw, James Edgar Tanner, Sierra N. Thornton, Robert Todak, Emily Ann Vernon
Honors: Andrew Richard Appleton, Logan Scott Arbogast, Ezra Ashby, Kylee Ann Barnhart, Makenzee Carlean Bennett, Brianna Bloom, Korey Michael Bogol, Jace David Bowers, Haleigh Marie Boyd, Amie Lynn Boyer, Hanna Marie Brownfield, Paige Morgan Brownfield, Hannah Bree Brumley, Savannah Linn Brundege, Celine Butcher, Autumn Miracle Cobb, Brayden Coffman, Quinn Conner, Chase Allen Constable, Zoriya Corley, Carleigh Elizabeth Davis, Maelee Detrick, Daniel Louis Dice, Braden Lee Dirda, Sara Elizabeth Dodson, Ashtyn Blayke Dompier, Landon M. Effinger, Hannah Marie Evans, Faith Everly, Alexis Trinity Fazenbaker, Kennedy Justine Felio, Jeffery Carl Fowler, Christian David Francis, Allison Louise Glebis, Karla M. Guevara, Travon Hall, Shelby Marie Hancheck, Talon N. Hawk, Deven James Holdsworth, Melody E. Hoone, Harley Jeffries, Karee Maria Jordan, Hunter Evan Knight, Nathan James Kuhns, Wyatt E. Lavery, Maria Macz-Rosales, Maggie Mason, Connor Orion McCullough, Evan James McGee, Kaihden E. McKay, Adriana Marie Miller, Zavier Mullins, Jackson Cole Myers, Kimberly Myers, Hannah Marie Neighbors, Carsen Brady Nostrandt, Aden Oravets, Luke T. Pappas, Jacob Malachi Pulling, Brandon Christopher Purkey, Heath Ian Randolph, Cole Joseph Riedmann, Paige Dawn Rizer, Jacob James Rosie, Kaiser Joseph Roszak, Jase M. Sackett, Abigail Lillian Seehoffer, Alexzander Leo Shuff, Curtis George Shultz, Natasia Donannah Shultz, Desirae Lynn Smitley, Jacy Smochinsky, Abigail Carolyn St. Clair, Vada Renee Stewart, Misty Hope Tait, Aleah Giselle Valentine, Taylor Renee Vance, Ava Volek, Amber Lynn Wallace, Aleah Nicole Walters, Allyson Elizabeth Ward, Caleigh Nicole Wiles, Gunnar Zane Williams, Lindsay Raquel Wolff, Gracelyn Elizabeth Wunder, Alyssa S. Wyandt, Ty Joseph Yasko, Lauren Evelyn Zembar
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