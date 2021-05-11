The following students of Albert Gallatin High School were named to the honor roll for the third nine-week grading period of the 2020-21 school year:
Grade 12
High honors: Arianna Alizabeth Ainsley, Emilie Nichole Davis, Kolby William Dillow, Nicholas Alexander Flowers, Jesse Charles Fullem, Alexa Paige Genovese, Roman David Giachetti, Olivia Juliette Goodwin, Ajay DeWayne Haines, Shawnice Jackson, Cameron Troy Jarrett, Lacey Elaine Jarrett, Brenden R Pento, Lauryn Paige Price, Natalya Ann Thin Elk, Abbey Lee Vance, William Dean Young
Highest honors: Alyiese A Baughman, Evan Fredrick Beaumariage, Kyle Anthony Belan, Bryn Elizabeth Bezjak, Angelina Bridges Brennsteiner, Maggi Monroe Bubonovich, Brooke Emily Chapman, Cameron Michael Clark, Jacob Thomas Elias, Nathaniel English, Ashley M Ewart, Rachel Susannah French, Andrew J Guesman, Trista Ann Harrold, Alyson Paige Hice, Alli R Kisner, Bryce James Landman, Andrew Raymond Larkin, Mason William Layhue, Jayden Alan Lemley, Michael Andrew McCullough, Elissa Ellen McGee, Paige Elizabeth Metts, Connor Rohland Moore, Jamaya Renea Moore, Kayleigh Lynn Orr, Lauren Nicole Pegg, Asia Rasine Revak, Sydney Elizabeth Serrano, David John Shimek, Brady Robert Shore, Stephanie Amy Sobek, Sophia Juliet Solomon, Sierra Nicole Tracy, Kimberly Christine Trump, Riley Jo Walls
Honors: Krista Renee Adams, Tyler Andrew Angel, Cassidy Marie Aultz, Mya Jane Bailey-Harbarger, Michael Joseph Barbabella, Amanda Grace Borsodi, Kylie Lynn Bricker, James Wesley Brown, Braeden Alex Buzzelli, Kelly Marie Clark, Hanna Rochelle Corob, McKenna Noell Cosimato, Trey Dominic Coville, Jerrett Christopher Dempsey, Thomas Perry Detrick, Destiny Dawn DeWitt, Hannah Dorazio, Madalyn Isabelle Eicher, Kohl Graham Felio, Raelynn N Grimm, Simon Hale, Skylar Maria Hlatky, Rhiannon Renee Hough, Alexis Rae Kikta, Jordan Thomas Kilo, Gianna Maria Krofcheck, Meighan Elizabeth Layhue, Eric Joseph Matlick, Zachary Matthew McClead, Noah Kenneth Mildren, Maximus Christopher Miller, Colby James Morrison, Joseph B Nace, Noah T. Newman, Megan Paige Nickelson, Lyndsay Marie Nosky, Antwain Rashad Oliver, Wesley David Over, Alaina Lee Pryce, Autumn Rae Ramos, Elijah Nathan Robinson, Katelyn Marie Savage, Jacob Allen Shaffer, Dylan Michael Shea, Breshauna Marie Smith, Cristian David Steeber, Kalen Michael Steeber, Autumn LeeAnn Switalski, Koalie Jade Tanner, Jared Evan Tolbert, Austin Paul Turner, Morgan Mercede Rae VanSickle, Taylor Michaela Volek, Clayton John Watson, Juliann Marie Watson, Lily Jo Wilson, Attia Yoney, Dakotah Zopfi
Grade 11
High honors: Isabella Lei Burgess, Casey Joseph Cieszynski, Emma Grace Eckert, Noah Michael Flowers, Alyssa Nicole Grimm, Cameron Joe Guthrie, Nathan Wade Jenkins, Chase Klink, Mathew Paul Leadbeater, Shawn Bailey Loring, Lilly Marie Mateosky, Carl Benjamin Moats, Tyler James Moser, Shallyn Elizabeth Oakes, Kyleigh Brooke Polish-Angelo, Samuel Robert Skala, Samuel W. Tinker
Highest honors: Taylor Remington Bergman, Chaz Anthony Berkshire, Emme Morgan Berkshire, Luke Edward Flecker, Cassidy Anne-Marie Forsythe, Morgan Pearl Hershberger, Jonah M Hughes, Sarah Marie Johns, Matthew William Karpeal, Ethan Russell Kefover, Elizabeth Margaret Loomis, Caleb Austin Matzus-Chapman, Nathaniel David McCusker, Nicco Bryson Mickens, Elizabeth A Murtha, Karli Rae Myers, Emma Angeline Nichols, Nicholas Howard Pegg, Christopher Piwowar, Rebecca Elizabeth Pople, Duane Brady Pratt, Madison Gwenn Rosier, Alexander Joseph Simon, Cassidy Nicole Sumey, Mia Elizabeth Swanson, Alexia Gabrielle Swisshelm, Chace Michael Theodori, Kyler Anthony Theodori, Ashlynn Nicole Vernon, Jordin Ranee Wilson
Honors: Jacob Benjamin Allen, Brian K Andrews, Michelle L Baker, Kaley Dawn Brenzy, Maison Carter Cerullo, Ariana Noelle Chesler, Abbigale Renee Clark, Nevaeh Elizabeth-Lynn Custer, Philip Hawk Dennis, Caden Eric Donley, Andrew Drabish, Sierra Anne Drop, Bruno Thomas Fabrycki, Sierra Dawn Finogle, Hailey Dawn Forcier, Bradley Daniel Fowler, Ellie M Frantz, Landon Cole Friend, Shyann M Friend, Brenda Gabler, Breann Kasey Haines, Molly Ann Hixon, Bailey Jay Holbert, Stephanie Renea Hymes, Kyra Lamar Dee Jackson, Ethan James Kendrick, Alexis Grace Elizabeth Kozy, Myles Caleb Krulock, Trevor Michael Lewis, Nathan Michael Linderman, Hailey Paige Lynn, Damian Eugene Martelli, Kyle Joseph Marton, Dylan Moats, Ceresa Donne Myers, Edward Wayne Myers, Cara Marie Neino, Andrew J Nuttall, Tristan John Robinson, Thomas Joseph Ross, Alec Michael Serock, Cody Michael Steve, Chrystian Stout, Zoey Stull, Jay Sutton, Bradley Tate, Donna Jean Thomas, Garrison W Vavrek, Julia Kapri Williams, Ashton Ryder Workman
Grade 10
High honors: Benjamin Joseph Chahl, Carleigh Elizabeth Davis, Braden Lee Dirda, Julianna Grace Evans, Faith Everly, Kennedy Justine Felio, Allison Louise Glebis, Dakota Lee Guthrie, Katlyn Paige Havrilesko, Talon N Hawk, Landen Creed Heeter, Kathryn Ann Helms, Gary Kelly, Haylee Ann Kolesar, Nathan James Kuhns, Maggie Mason, Connor Orion McCullough, Kaihden E McKay, Kameron Jewel Miller, Jackson Cole Myers, Luke T. Pappas, Cole Joseph Riedmann, Curtis George Shultz, Misty Hope Tait, Aleah Giselle Valentine, Ava Volek, Aleah Nicole Walters, Gunnar Zane Williams, Hailey Jade Wilson, Joseph Allen Wooden, Ty Joseph Yasko
Highest honors: Abigail Lea Barnes, Jaelyn McKenzie Carr, Kade Joseph Clark, Kaleb Michael Clark, Brayden Coffman, Joshua Stephen Dankle, Vincent Douglas Dice, Jenna Rae Gibson, Amber Faith Griffin, Nina Marie Grimes, Keora Nichole Hagner, Nathan Charles Harrold, Alexandra Renee Hart, Greyson M Jarrett, Jerry Jiang, Blair Elizabeth Kotarsky, Sydney Rachel Larew, Quentin Micah Larkin, Kaydee Elizabeth Lynn, Ryan James Means, Laura Beth Mildren, Madison Marie Milligan, Mia Grace Moser, Hudson Gregory Newcomer, Brandon Christopher Purkey, Kaelyn Rozgony, Kacie Lynnette Ryczek, Christopher Robert Santos, Savannah Brooke Serrano, Megan Mae Shaw, Madison Claire Shushok, Gavin Wade Smith, Grayson Lillian Smith, Seth Riley Springsteen, Eric Dale Patrick Teets, Robert Todak, Gianna Mary Frances Valenti, Laney Marie Wilson, Trevor Michael Yuhaniak
Honors: Patricia Adams, Logan Scott Arbogast, Shaniyah Ash, Brennden Bango, Kylee Ann Barnhart, Makenzee Carlean Bennett, Hanna Marie Brownfield, Matthew James Brownfield, Paige Morgan Brownfield, Hannah Bree Brumley, Savannah Linn Brundege, Celine Butcher, Madison Dawn Carter, Quinn Conner, Maelee Detrick, Sara Elizabeth Dodson, Kaylee Paige Edgar, Nyanta Fant, Madison Foley, Hunter Allen Forsythe, Jeffery Carl Fowler, Karla M Guevara, Travon Hall, Shelby Marie Hancheck, Deven James Holdsworth, Melody E. Hoone, Brandon James Huey, Harley Jeffries, Karee Maria Jordan, Sydney Rae Jordan, Hunter Evan Knight, Chloe Alexa Krichbaum, Evan S Laughery, Jeremy Daniel Liston, Maria Macz-Rosales, Evan James McGee, Collin Andrew Mesler, Alexis Elizabeth Metts, Adriana Marie Miller, Destiny Angeleque Norman, Gabrielle Lyn Palmer, Kendall Shaye Pavone, Jacob Malachi Pulling, Heath Ian Randolph, Henry Robison, Jacob James Rosie, Nikolas Sean Schwarz, Alexzander Leo Shuff, Destini Elana Smiley, Desirae Lynn Smitley, Jacy Smochinsky, James Edgar Tanner, Lucas James Thomas, Dustin Ryan Wolfe
Grade 9
High honors: Alexander Arshen, Desiree Jane Bixler, Ethan James Carr, Corey Michael Cartwright, Annalee M Crow, Alexander Dolobach, Wyatt Nathanial Eicher, Jake Ryan Fazenbaker, Gabriella Rae Flowers, Bradly Myles Gibbs, Parker Joseph Klink, Madison Grace Lee, Caroline Annamarie Claire Smith, Reese Lindsey Springsteen, Daylyn Christine Wasko, Kendra Watson, Kiya Jia Wolk
Highest honors: Madelyn Emily Aloe, Sydney Nevaeh Ardabell, Riley Ann Armstrong, Rylee Elise Baukol, Tyler Andrew Brower, Peyton Jane Cervone, Allyson Paige Chapman, Hadyn Marie Chipps, Lauren Kathryn Colgan, Anthony John Crago, Violet Dawn Dubois, Noah Joseph Dunham, Tatum Durst, Brayden Todd Hellen, Elyse Josephine Hughes, Ryan Joseph Kefover, Olivia Paige Kondrla, Gabrielle Sophia Marilungo, Ashley Paige Myers, Hannah Elizabeth O’Neil, Jake Kasimir Pajerski, Kameron Elijah Pratt, Madison Ann Price, Cosimo Mark Michael Rich, Letizia Beatrice Marie Rich, Ashli Nicole Shaffer, Rachael Rae Smith, Brooke Elise Snyder, James Matthew Standish, Madison Larae Standish, Elliott Todd Sullivan, Madison Kathleen Takovich, Trenton Vincent Timperio, Kylie Joanne Watt, Seth Patrick Wolfe
Honors: Madison Paige Addis, Brody Michael Barton, Tessa Joy Shay Beatty, Trenton Alexander Blair, Amelia BradleyRash, Emily Nicole Bray, Jalysa Cain, Jeremy Michael Campbell, Ryne Issac Campbell, Emily Nicole Carrigan, Emily Nicole Churby, Justin Bruce Clemmer, Aarionna Marie Cooper, Kennidy L Curran, Malayna Marie Daniels, Brandon James Dice, Drew Michael Doran, Brenden Michael Duranko, Laney Paige Ellsworth, Charles Raymond Everly, Lindsi Mae Fazenbaker, Preston Kohl Ferris, Kaylee G Fortman, Kiari Marie Friend, Madelyn Jayne Friend, Giada Angeline Giachetti, Zoey Rae Graham, Hope Elizabeth Haines, Ronald Clark Heinbaugh, Trinity Ann Marie Hillberry, Gabriella Marie Hudson, William Fredrick Johnson, Mackenzie Lee Kattaron, Brady Austin Kisner, Ryan Lee Koast, Destiny Cheyann Lanko, Kristian Charles Leadbeater, Daniel James Lewellen, Kristen Faith Libertino, Parker Landon Lilley, D’vontay L. Mahich, Braydon Christopher Martelli, Emma Abigail McGee, Caitlyn E McMorrow, Emily Louise Mead, Alyssa Marie Metts, Ashley Lynn Metts, Ryan William Moccaldi, Jenna Ellen Myers, Alexis Christa Nelson, Nathan David Pegg, Johnathan Christian Phillips, Morgan Elizabeth Plum, Cyrus Beau Potkul, Madison Nicholle Reynolds, Emma Leigh Rhodes, Gavin Michael Schreckengost, Jasmine Mariah Seehoffer, Grant David Skala, Nicole Lynn Smith, Kiley Robin Soles, Landen Patrick Taylor, Keyonna Gail Thomas, Mary Frances Thomas
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