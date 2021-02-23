The following students of Albert Gallatin High School were named to the honor roll for the second nine-week grading period of the 2020-21 school year:
Grade 12
Highest honors: Evan Fredrick Beaumariage, Kyle Anthony Belan, Bryn Elizabeth Bezjak, Angelina Bridges Brennsteiner, Maggi Monroe Bubonovich, Brooke Emily Chapman, Cameron Michael Clark, Jacob Thomas Elias, Ashley M Ewart, Rachel Susannah French, Olivia Juliette Goodwin, Trista Ann Harrold, Alyson Paige Hice, Shawnice Jackson, Alli R Kisner, Bryce James Landman, Andrew Raymond Larkin, Mason William Layhue, Jayden Alan Lemley, Michael Andrew McCullough, Elissa Ellen McGee, Paige Elizabeth Metts, Maximus Christopher Miller, Jamaya Renea Moore, Kayleigh Lynn Orr, Lauren Nicole Pegg, Brenden R Pento, Sydney Elizabeth Serrano, David John Shimek, Brady Robert Shore, Stephanie Amy Sobek, Sophia Juliet Solomon, Koalie Jade Tanner, Sierra Nicole Tracy, Kimberly Christine Trump, Austin Paul Turner, Riley Jo Walls
High honors: Alyiese A Baughman, Kelly Marie Clark, Trey Dominic Coville, Nathaniel English, Alexa Paige Genovese, Roman David Giachetti, Lacey Elaine Jarrett, Connor Rohland Moore, Lauryn Paige Price, Asia Rasine Revak, Kalen Michael Steeber, Natalya Ann Thin Elk, Abbey Lee Vance
Honors: Tyler Andrew Angel, Cassidy Marie Aultz, Mya Jane Bailey-Harbarger, Amanda Grace Borsodi, Camille Elizabeth Bowlin, Hanna Rochelle Corob, McKenna Noell Cosimato, Emilie Nichole Davis, Jerrett Christopher Dempsey, Thomas Perry Detrick, Destiny Dawn DeWitt, Kolby William Dillow, Madalyn Isabelle Eicher, Nicholas Alexander Flowers, Christian Jacob Fordyce, Jesse Charles Fullem, Raelynn N Grimm, Ajay DeWayne Haines, Simon Hale, Skylar Maria Hlatky, Rhiannon Renee Hough, Ja’shir Bevon Kean, Alexis Rae Kikta, Jordan Thomas Kilo, Gianna Maria Krofcheck, Brandi Lynn Landman, Meighan Elizabeth Layhue, Noah Kenneth Mildren, Morgan Murray, Joseph B Nace, Lyndsay Marie Nosky, Antwain Rashad Oliver, Wesley David Over, Alaina Lee Pryce, Andrew J Reynolds, Shayla Marie Reynolds, Elijah Nathan Robinson, Michaela Carol Salisbury, Emily Raye Sanders, Hunter Trent Sexton, Dylan Michael Shea, Cristian David Steeber, Autumn LeeAnn Switalski, Jared Evan Tolbert, Hayleigh Kathryn Elizabeth Turek, Morgan Mercede Rae VanSickle, Andrew Parker Herbert Varto, Clayton John Watson, Juliann Marie Watson, Lily Jo Wilson, Zachary Scott Wingrove, Attia Yoney, Shelbi Nicole Youler
Grade 11
Highest honors: Taylor Remington Bergman, Chaz Anthony Berkshire, Emme Morgan Berkshire, Luke Edward Flecker, Cassidy Anne-Marie Forsythe, Morgan Pearl Hershberger, Jonah M Hughes, Sarah Marie Johns, Matthew William Karpeal, Ethan Russell Kefover, Chase Klink, Elizabeth Margaret Loomis, Shawn Bailey Loring, Caleb Austin Matzus-Chapman, Nathaniel David McCusker, Nicco Bryson Mickens, Elizabeth A Murtha, Karli Rae Myers, Emma Angeline Nichols, Shallyn Elizabeth Oakes, Nicholas Howard Pegg, Christopher Piwowar, Rebecca Elizabeth Pople, Duane Brady Pratt, Madison Gwenn Rosier, Alexander Joseph Simon, Mia Elizabeth Swanson, Alexia Gabrielle Swisshelm, Chace Michael Theodori, Kyler Anthony Theodori
High honors: Isabella Lei Burgess, Casey Joseph Cieszynski, Emma Grace Eckert, Noah Michael Flowers, Lilly Marie Mateosky, Carl Benjamin Moats, Ceresa Donne Myers, Cassidy Nicole Sumey, Ashlynn Nicole Vernon, Jordin Ranee Wilson
Honors: Jubeda Pearl Arafat, Julianne Carol Bedilion, Kaley Dawn Brenzy, Maison Carter Cerullo, Angelena Marie Clemmer,Nevaeh Elizabeth-Lynn Custer, Philip Hawk Dennis, Caden Eric Donley, Andrew Drabish, Cole A Dranbauer, Sierra Anne Drop, Dylan James Dubois, Bruno Thomas Fabrycki, Jade Fonoimoana, Hailey Dawn Forcier, Bradley Daniel Fowler, Ellie M Frantz, Brenda Gabler, Alyssa Nicole Grimm, Cameron Joe Guthrie, Bailey Jay Holbert, Valerie Hudak, Stephanie Renea Hymes, Nathan Wade Jenkins, Ethan James Kendrick, Alexis Grace Elizabeth Kozy, Myles Caleb Krulock, Mathew Paul Leadbeater, Nathan Michael Linderman, Hailey Paige Lynn, Thomas Joseph Machosky, Damian Eugene Martelli, Kyle Joseph Marton, James Edward Marvin, Logan James Michaels, Tyler James Moser, Andrew J Nuttall, Kyleigh Brooke Polish-Angelo, Tristan John Robinson, Brianna A Rychtarsky, Alec Michael Serock, Samuel Robert Skala, Gabrielle Marie Sloboda, Chrystian Stout, Jay Sutton, Raegan Swiger, Donna Jean Thomas, Micha Nichelle Thompson, Samuel W.Tinker, Garrison W Vavrek, Julia Kapri Williams, Ashton Ryder Workman
Grade 10
Highest honors: Abigail Lea Barnes, Jaelyn McKenzie Carr, Kade Joseph Clark, Kaleb Michael Clark, Joshua Stephen Dankle, Carleigh Elizabeth Davis, Vincent Douglas Dice, Jenna Rae Gibson, Amber Faith Griffin, Nina Marie Grimes, Keora Nichole Hagner, Nathan Charles Harrold, Landen Creed Heeter, Greyson M Jarrett, Jerry Jiang, Blair Elizabeth Kotarsky, Sydney Rachel Larew, Quentin Micah Larkin, Ryan James Means, Laura Beth Mildren, Mia Grace Moser, Hudson Gregory Newcomer, Kaelyn Rozgony, Kacie Lynnette Ryczek, Christopher Robert Santos, Savannah Brooke Serrano, Madison Claire Shushok, Gavin Wade Smith, Grayson Lillian Smith, Seth Riley Springsteen, Eric Dale Patrick Teets, Gianna Mary Frances Valenti, Laney Marie Wilson, Trevor Michael Yuhaniak
High honors: Shaniyah Ash, Kylee Ann Barnhart, Julianna Grace Evans, Kennedy Justine Felio, Jeffery Carl Fowler, Allison Louise Glebis, Alexandra Renee Hart, Kathryn Ann Helms, Sydney Rae Jordan, Haylee Ann Kolesar, Nathan James Kuhns, Kaydee Elizabeth Lynn, Alexis Elizabeth Metts, Kameron Jewel Miller, Madison Marie Milligan, Jackson Cole Myers, Luke T. Pappas, Brandon Christopher Purkey, Heath Ian Randolph, Misty Hope Tait, Robert Todak, Aleah Giselle Valentine, Ava Volek, Hailey Jade Wilson, Ty Joseph Yasko
Honors: Patricia Adams, Makenzee Carlean Bennett, Brianna Bloom, Matthew James Brownfield, Paige Morgan Brownfield, Hannah Bree Brumley, Celine Butcher, Autumn Miracle Cobb, Maelee Detrick, Braden Lee Dirda, Kaylee Paige Edgar, Madison Foley, Hunter Allen Forsythe, Karla M Guevara, Travon Hall, Katlyn Paige Havrilesko, Talon N Hawk, Deven James Holdsworth, Harley Jeffries, Gary Kelly, Jeremy Daniel Liston, Maria Macz-Rosales, Maggie Mason, Connor Orion McCullough, Evan James McGee, Kaihden E McKay, Kylie Marie Nay, MaKayla Anne Oplinger, Kendall Shaye Pavone, Jacob Malachi Pulling, Cole Joseph Riedmann, Jacob James Rosie, Logan Garett Rugh, Jase M Sackett, Olivia Cheryl Sanders, Megan Mae Shaw, Alexzander Leo Shuff, Curtis George Shultz, Destini Elana Smiley, Jacy Smochinsky, Garrett Brian Strosnider, James Edgar Tanner, Lucas James Thomas, Aleah Nicole Walters, Gunnar Zane Williams, Dustin Ryan Wolfe
Grade 9
Highest honors: Madelyn Emily Aloe, Sydney Nevaeh Ardabell, Riley Ann Armstrong, Alexander Arshen, Rylee Elise Baukol, Tyler Andrew Brower, Ethan James Carr, Peyton Jane Cervone, Allyson Paige Chapman, Hadyn Marie Chipps, Lauren Kathryn Colgan, Anthony John Crago, Violet Dawn Dubois, Noah Joseph Dunham, Tatum Durst, Brayden Todd Hellen,Trinity Ann Marie Hillberry, Elyse Josephine Hughes, Ryan Joseph Kefover, Olivia Paige Kondrla, Ashley Paige Myers, Hannah Elizabeth O’Neil, Jake Kasimir Pajerski, Kameron Elijah Pratt, Cosimo Mark Michael Rich, Letizia Beatrice Marie Rich, Ashli Nicole Shaffer, Caroline Annamarie Claire Smith, Rachael Rae Smith, Brooke Elise Snyder, Reese Lindsey Springsteen, James Matthew Standish, Madison Larae Standish, Elliott Todd Sullivan, Madison Kathleen Takovich, Trenton Vincent Timperio, Kylie Joanne Watt, Seth Patrick Wolfe
High honors: Desiree Jane Bixler, Amelia Bradley-Rash, Annalee M Crow, Malayna Marie Daniels, Wyatt Nathanial Eicher, Jake Ryan Fazenbaker, Preston Kohl Ferris, Gabriella Rae Flowers, Giada Angeline Giachetti, Madison Grace Lee, Alyssa Marie Metts, Ashley Lynn Metts, Ryan William Moccaldi, Jenna Ellen Myers, Cyrus Beau Potkul, Madison Ann Price, Gavin Michael Schreckengost, Jasmine Mariah Seehoffer, Daylyn Christine Wasko
Honors: Madison Paige Addis, Trenton Alexander Blair, Jamire Quinn Braxton, Emily Nicole Bray, Jeremy Michael Campbell,Emily Nicole Churby, Justin Bruce Clemmer, Aarionna Marie Cooper, Kennidy L Curran, GreenLee Kendell Darst, Jayden R Dent-Miller, Alexander Dolobach, Drew Michael Doran, Brenden Michael Duranko, Laney Paige Ellsworth, Charles RaymondEverly, Julie Ann Forcier, Kaylee G Fortman, Kiari Marie Friend, Madelyn Jayne Friend, Bradly Myles Gibbs, O’Ryan Lee Gray, Hope Elizabeth Haines, Ronald Clark Heinbaugh, Gabriella Marie Hudson, Alec Jacob Hull, Mackenzie Lee Kattaron,Parker Joseph Klink, Destiny Cheyann Lanko, Kristian Charles Leadbeater, Kristen Faith Libertino, Parker Landon Lilley,D’vontay L. Mahich, Gabrielle Sophia Marilungo, Braydon Christopher Martelli, Bradley Keith Martin, Savannah Marie Miller, Zarianna Skye Mitchell, Kendrick Louis Nicola, Nathan David Pegg, Morgan Elizabeth Plum, Alison Nicole Rankin, Madison, Nicholle Reynolds, Lauren Elizabeth Rudinsky, Nicole Lynn Smith, Kiley Robin Soles, Lauren Ashley Sparks, Shayne Renae Specht, Daylen Michael Tanner, Landen Patrick Taylor, Martha Louise Thomas, Mary Frances Thomas, Kendra Watson, Kiya Jia Wolk
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