The following students of Albert Gallatin North Middle School were named to the honor roll for the third nine-week grading period of the 2021-22 school year:
Grade 8
Highest honors: Morgan Lynn Armstrong, Gabriel Elizabeth Bonnette, Austin James Brangard, Christopher Robert Colgan, Landon Gabriel Eicher, Isaac Zachary Ellsworth, Rylan Mary Fike, Milo Gordon Grimes, Haylee Jo Henderson, Abagale Elizabeth Kuhns, Lena Andria Larew, Emma Ruth Larkin, Anna Grace Loomis, Emily Addison Pennington, Zofia Claire Radosevich, Benjamin Joseph Rush, Logan Donald Seese, Shiann Avery Sullivan, Denver Alexander Workman.
High honors: Carson Edward Adams, Riley Vincent Balsone, Riley Lynn Brebrich, Peyton Morgan Carter, Colie Marie Rae Darr, Makenzie Ray Foster, Rhegynn N Geletko, Nicholas Ryan Hillyard, Delaney Beth Hines, Christopher Aaron Loring, Jaden Elizabeth McCormick, Gabriella Paige Murphy, Sarah Ann Ramos.
Honors: Jeremiah Michael Bankhead, Atlantis Burd, Elizabeth Kimberly Campbell, Jelena Ariel Chaney, Logan Richard Chury, Gabriella Nicole DeLorenzo, Blake William Duritsky, Hannah Grace Everly, Jaxon Jamir Guesman, Talysian Jake Guesman, Jalen Hall, Jeffery Lee Harden, Gracie Alese Keslar, Meleana Dawn Lowery, Brady James Mastrine, Ky'Mora Mozie, Landyn Evan Nalepka, Addison Marie Newhouse, Lillian Ann Pemrick, Blake Lee Perkins, Skylar Aubree Pike, Malakai Isaiah Reese, Katelynn Marie Salerno, Jasmin Catalina Santiago, James Thomas Shutz, Nevaeh Alexandria Tyskiewicz, Jacoby Michael Wilt.
Grade 7
Highest honors: Neila Leigh Donaldson, Olivia Marie Eicher, Darrin Ford, Giavonna Presley Faye Gaster, Bronx Michael Jamison, Peyton Joseph Jones, Janelle Irene Koon, Kei Xavier Lewis, Matthew Roderick Maceiko, Isabella Lyn McClelland, Lily Marie Mick, Kelsey Lynn Ream, Claire Teresa Schuerholz, Danica Lynn Sterbutzel.
High honors: Mekhi Braydin Belt, Jace Charles Brooks, Janaea Lynn Carr, John Raymond Cerny, Olivia Gail Chipps, Kaitlyn Renea David, Mia Gabrielle Genovese, Kylee Raelynn Graham, Steven Ryder Haragos, Raegan Leigh Hutcheson, Emmalyn Megan Johnson, Madilynn Eileen Strobel Klink, Geneve Lynn Panos, Zander Austin Senda, Lucas Reed Shushok, Paityn Elizabeth Stout, Lucas Mitchell Sullivan, Ambrielle Lorrenz Thomas, Hailey Renee Yauger.
Honors: Amory Jaden Beals, Dylan Michael Brundege, Grace Hannah Cellurale, Jade IvyLynn Churby, Rhylee Kohl Clevenger, Camila Rachelle Davila Monroy, Dylan Michael Denney, Jordan Arleen Dillon, Hailey Ray Donaldson, Kaydence Corynn Friend, Christopher Dean Gower, Jonathan Michael Gregor, Kaitlyn Grim, Wyatt Matthew Harbarger, Jacob Alexander Harden, Aiden Micheal Hart, Brady Tyler Helmick, AnnaLee Marie Johnston, Casey Madison Kendall, Kaleb Michael Kimmel, Cody Michael Kirchner, Gavin Christopher Kisner, Raymond Charles Lawrence, Brock Dalton Mace, Makayla Lynn Murray, Gabriel Triston Myers, Jayden Steven Myers, Olivia Claire Nichols, William Clifford Osburn, BellaRose Alexandria Penrose, Easton Myles Pryce, Rocky Michael Reynolds, Caelyn Leque Silfies, Roman Janidlo Smith, Teagen Sutton, Amirah Jehral Thomas, Brian Benjamin Welch.
Grade 6
Highest honors: Annie Sue Augustine, Alexis Marie Campbell, Eli Nathaniel Martin, Ellie Rebecca Seese, Payton Marie Smitley, Gemma Gerrianne Valenti.
High honors: Riylee Belle Abel, Kylee Jewel Augustine, Hayden William Bittinger, Olivia Annessa Bonnette, Emma Faye Dugan, Gabriel Jackson Fordyce, Isabella Ann Friend, Chase James Georgiana, Chloe Anne Hinton, Alana Ann Elida McAllister, Xavier Randall McLaughlin, Macie Lee Means, Tyler Jonathan Murray, Gabriella Christine Penrose, Caylee Paige Psenicska, Alayna Nina Scottodiluzio, Alyxandrea Grace Thomas, Eli Ray Wolfe, Austin Michael Wooten.
Honors: Clayton Allan Bolinger, Karson Allan Bowlen, Jacob Lee Brownfield, Ryan Andrew Campbell, Hunter Allen Carr, Jemma Rae Chapman, Jenna Nevaeh Chapman, Colton Ashton Chipps, Toshia Marie Collins, William Andrew Craig, Cody Csaplik, Bryan Keith Cutright, Averyon Huey Darnell, Isabella Madalyn DeHaven, Taylor Marie Edgar, Richard Paul Fike, Nathaniel P Geletko, Annabella Megan Haines, William Joseph Haines, Colton Jakob Harvey, Thomas Brian Jobes, Angel Johnson, Malachi Lane Kelley, Brayden Wayne Klaes, Benjamin Michael Lilley, Nylah Arianna Jean Lilley, John Charles Lopez, Paiton Jade Lovis, Quinn Charlotte Machesky, Aubri Rae Minerd, Ethan Thomas Mudery, Jenna Marie Myers, Khristyna Paige Myers, Emma Maylee Peck, Raelynn Marie Rhodes, Clara Ivory Robison, Madison Ann Rockwell, Korina Louise Samuel, Ethan James Shaffer, Delaney Louise Shelott, Jackson Levi Shutz, Kaden Lukas Springer, Anslie Marie Stroder, Jaymes Jacob Sutton, Joshua Thorpe, Jordan Allen Toth, Dylan Charles Vaccaro, Dominic Niko Watson, Mason Payne Wilson.
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