The following students of Belle Vernon Area High School have been named to the honor roll for the fourth nine-week grading period of the 2022-23 school year:
Grade 12
Highest honors: Harmony Paige Adams, Gianna Lanae Anderson, Morgan Mae Bakos, Anthony John Blatnik, Quinn Arabella Bradburn, Stacey Michael Chambers, Jaylin Rose Cheesebrough, Alex Christopher Chovan, Larry James Crouch, Alexa K Daniels, Jenna Elizabeth Dawson, Gabrielle Susan Deleonibus, Elena Danielle Delozier-Varnum, Nicholas Daniel Dimpel, Gwendolyn Christina Duranti, Aalyah Marie Evans, Ava Zandra Figueroa, Isabella Marie Formato, Robert Edward Fornataro, Sofia Josefine Francia, Jadyn Elizabeth Garbart, Riley Jade Habel, Luke Scott Henderson, Colton Lewis Houseman, Parker Jameson Jewell, Ava Scarlett Karnes, Viva Sky Kreis, Brenna Lauren LaMendola, Sienna Rose Lehner, Coulton Anthony Manown, Logan Dale Martin, Scott Allen Mastin, Gwendalyn Rose Mesco, Maren Elyssa Metikosh, Lindsay Allison Nagy, Rosalyn Grace Perozzi, Jessica Leigh Phillips, Evan Andrew Pohlot, Farrah Nicole Reader, Nicholas James Reda, Sarah Eleanor Ruschak, Jacob Santori, Francesca Scaramucci, Remy James Sedlak, Elmer Clayton Spiker, Kylie Roberta Stanger, Carter David Stasicha, Travis Allen Teegarden, Troy Allen Teegarden, Dylan Ray Timko, Leon Truong, Angelina Beth Valentine, Jacob Anthony Wessel, Blake Ashton Wilson
High honors: Karlee Jade Gavatorta, Madison Mae Hoffman, George Allen Huntey, Mya Marie Kerlicker, Lily Isabella Maxson
Honors: Patrick Henry Bush, Kendalyn Ann Clancy, Alexander Stanley Cochenour, Presleigh Roberta Colditz, Christina Dinh, Zoe Lynn Jordan, Olivia Kolowitz, Breanna Marie Lynn, Mackenzie Rose Moody, Paige Olivia Pallotta, Lucas Joshua Plymire, Natalie Nicole Ricker, Autumn Lynn Roberts, Victoria Marie Rodriguez, Domenic James Sasko, Dylan Raymond Seliga, Korey Thomas Sheehan, Emily Cole Sokol, Coy Montgomery Sterner, Wyatt John Zarichnak
Grade 11
Highest honors: Leah Grace Ackinclose, Nisah Samone Alexander, Holly Elizabeth Allen, Kaylee Marie Antonic, Allorah Eve Barron, Tyler Lee Bell, Victoria Elizabeth Bergstedt, Reyna Marisol Borrello, Luke Enzo Bryer, Bo Daniel Burnette, Abigayle Lauryn Byers, Megan Elizabeth Callaway, Elizabeth Pearl Cochenour, Emma Jo Conklin, Dominic Michael Davis, Scarlett Elizabeth Druciak, Alexa Faye Duda, Brendan James Fedor, Emma Jean Fitch, Joseph Angelo Fox, Nina Renae Francia, Justin Hunter Gabrovsek, Isabella Marie Godzak, Addison Marie Hoffman, Dylan James Holliday, Alayna Jolee Horne, Genevieve Katherine Hurst, Aiden Blair Johnson, Kayla Jeanne Kent, Adam Anthony LaCarte, Braden Carl Laux, Kaydin Isabella Lawson, Caroline Marie Lee, Haley Rachelle Litvany, Amelia Claire Longnecker, Martyna Elizabeth Maley, Emily Lyn Manns, Milena Elise McGowan, Evan Jerod Metz, Kylie Nicole Miller, Aidan Jeffrey Olup, Emily Paige Orawiec, Abby Marie Peden, Miya Hibri Pedersen, Andrew James Petke, Jacob Matthew Pfarr, Maclaine Marie Povlish, Tessa Jane Rodriguez, William Warren Schwerha, Lily Alise Shahan, Sienna Nicole Steeber, Melina Teri Stratigos, Tristan Hamilton Todd, Ava Marlana Zubovic
High honors: Gracie Daniella Celaschi, Jason Oliver Chapman, Danielle Rose Coleman, Jackson Thomas Coneybeer, Jake Christian Gedekoh, Isabella Roberta Gray, Gabriella Grace Joseph, Karleigh Lynn Keller, Jakob Thomas Kenepp, Danika Marie Lee, Luke Daniel Lynch, Patrick Jordan Miller, Tanner Jacob Moody, Kataira Lee Rhodes, Aiden Patrick Valentine, Zachary Brian Zelenski
Honors: Hari Maya Adhikari, Sofie Mae Albright, John Anthony Bellissimo, Samuel J Bialon, Karisma Alicia Carrion, Alina Shalyn Celapino, Lindsey Dinh, Joseph William Dodd, Shyann Jean Dongilli, Jessica Lynne Ferris, Makayla Rae Harger, Ashley Ann Heid, Austin Joseph Hoffman, Colton Jeffrey Lee, Kalin Reyna Lezama, Jason Lin, Rogan James Maloney, Sophia Elise Miller, Melayna Nicole Morgan, Justin Michael Orawiec, Gianni Antonio Pesi, Joshua William Plavchak, Delaney Lynn Pressel, Perry William Riggle, Gracie Rae Sokol, Grace Eileen Taylor, Jason Jacob Zimmaro
Grade 10
Highest honors: Braden Douglas Andrews, Gina Francesca Bellissimo, Zachary Allen Bird, Elena Teresa Bobin, Ava Marie Bosetti, Jaxson Reid Bozek, Cole Jameson Browder, Ava Katherine Butchki, Dominic Christopher Celaschi, Jack Michael Chovan, Dante Louis Congelio, Gage Ryan Converso, Peyton Renee Durdevich, Chloe Marie Evans, Gianna Marie Fagnilli, Morgan Lee Grimplin, Bridget Ann Joyce, Talon Matthew Kinik, Felicia Mae Kruppa, Wyatt Michael Lukas, Luke David Mastin, Taylor Renay McDaniel, William Jack Moffatt, Marco Edward Mucci, Jack James Nikolic, Michael Robert Pomykala, Timothy Robert Reda, Anna Carol Resendes, Kaleah Renee Reynolds, Kylie Rae Salka, Thomas Joseph Sedlak, Brianna Dakota Shivak, Abigail Elizabeth Showman, Claire Ann Sokol, Maria Sophia Spedaliere, Nathan Richard Stanchfield, Lauren Taylor VanDivner, Nicholas James Walsh, Grace Anna West, Mia Angelina Zubovic
High honors: Connor Joseph Blatnik, Brenna Layne Heil, Ashlyn Elizabeth Kotch, Samantha Mincone, Marissa Gail Naylor, Grace Ann Newbould, Issac Nickolls, Natalie Vay Palenchar, Journey Samantha Parente, Jordan Edward Petroske, Iris Nichole Poskey, Katie Jo Sokol, Daniel Drake Thompkins, Jacob Richard Ziolkowski
Honors: Thomas McFarland Breckenridge, Eva Marie Bukovitz, Bryce Mason Burkhart, Donald Anthony Croftcheck, Brianna Leigh Dolansky, Kole Ryan Doppelheuer, Micah James Dzonko, Mya Elizabeth Feher, Dominic Brian Ghilani, Ava Marie Scalise, Vittoria Giada Scaramucci, Ayvin Jace Selvoski, Kaitlyn Rose Waldmann, Ella Grace Yancey, Brandon Edward Yeschenko
Grade 9
Highest honors: Spencer Edward Anderson, Levi Francis Barkley, Heidi Jean Beitler, Connor William Bergman, Mona Rae Brooks, Elijah Joseph Brown, Emma Monica Burkley, Sydney Jo Callaway, Peyton Joy Chalus, Maxwell Samuel Cochenour, Grace Kathleen Crawford, Babina Dahal, Mitchell Scott Daley, Anna Katherine Dixon, Gabriella Jean Dusi, Aralynn Giavanna Garry, Alexa Rae Gray, Madison Elaine Grisnik, Katelyn Elizabeth Guthrie, Caleb James Horner, Aidon James Jasso, Eternal Joy Johnson, Alexandra Grace Karnes, Nathan Michael Kostelnik, Michael Anthony Kotlar, Brook Amelia Lesko, Nina Santa Clara Luckowski, Cydney Ireland Mathers, Alex Jacob May, Angelo Eugene Menozzi, Evan John Mesco, Logan Reed Metzger, Logan Richard Miller, Arden Minniti, Jude Minniti, Ariana Maria Moncini, Kyla Sophia Reynolds, Mercedes Richards, Byron Isaac Rivera-Marroquin, Kelsey Laurel Roskovich, Grace Weaver Ruschak, Makenzie Marie Seegler, Sarah Hanna Shenouda, Lyla Jean Teets, Richard Jessen Triggiani, Landon Jacob Vaccaro, Isabella Rachelle Williams
High honors: Areyanah Elizabeth Bobbs, Porter Ka Ehukai Calcek, Karlee Marie Fox, Bryce Matthew Kulasa, Alison Catherine Metz, Ashley Lynne Plavchak, Ja’Zyeiah Rae-Lynn Nicole Pratt, Jordan Michael Sisley, Sydney Jean Stark
Honors: Jackson Crawford Alexander, Jack William Edwards, Nicholas Anthony Fragello, Cassius Bruce Fronzaglio, Brian Robert Goodboy, Hanna Lee Griffith, Olivia Echo Hill, Delaney Ilene Howell, Darius Donnell Jackson, Mia Elisabeth Johnson, Ryan Raymond Kent, Madison Lee Krofek, Madalyn Grace Luckey, Fernando Edilson Mendoza-Chacaj, Keighan JamesGeorge Owens, Ally Jean Peden, Kevin Gerald Perry, Ian William Porter, Preston Louis Rathway, Suyash Sapkota, Caleb James Steele, Isabella Rose Tatar, Gabrielle Joey Thorne, Emma Bree White, Joselynn Paige Wray
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