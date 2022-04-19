The following students of Belle Vernon Area High School have been named to the honor roll for the third nine-week grading period of the 2021-22 school year:
Grade 12
Highest honors: Stephen Michael Anderson, Dimitri Apodiakos, Matthew Brennan Bamford, Hunter Ryan Battistone, Kaci Jaymes Bitonti, Evan Steven Braun, Jack Joseph Bryer, Gabrielle Genevieve Celaschi, Samantha Vinh-Nhi Chau, Noah Christopher Clegg, Alexis Marie Coleman, Benjamin Thomas Coneybeer, Angelena Lorraine Corella, Eliza Rose Czerniak, Alexie Ann Dalrymple, Kayla Rose Dettore, Payton Nicole Dimpel, Morgan Elizabeth Einodshofer, Abigail Christine Fabin, Joseph Hunter Falosk, Falon Reese Faryna, Mark Baird Feick, Alyssa Nicole Fellabaum, Madison Leigh Fellabaum, David Sean Grace, Adeline Katherine Guess, Abigail Elaine Heid, Rhianna Renee Howlett, Madeline Lea Jenkins, Kenley Anne Johnson, Ashley Paige Joll, Annabella Ruth Joseph, Logan Jeffrey Keller, Joseph Robert Klanchar, Logan Timothy Kolodychak, Benjamin Kolowitz, Sage Kayleen Kostelac, Mia Isabella Laux, Noah Evans Lehner, Bailey Paige Marmie, Mackenzie Anne Martin, Meg Elizabeth Miller, Tyler Michael Mocello, Cassandra Maria Nickelson, Bryce Butler Nill, Aidan Joseph Ochs, Chloe Desiree Ott, Delaney Margaret Patterson, Eleonora Pipitone, Chandra Kala Prasain, Michael Andrew Proto, Kayla Ann Robare, Daniel Thomas Sassak, Adreana Gabriele Scaramucci, Allyson Rose Sedlak, Mark Shenouda, Arianna Marie Shernisky, Benjamin James Spencer, Klaire Ryann Temoshenka, Collin Niklaus Johnny Tomalski, Reiley James Wiant, Jessica Marie Zdrojewski
High honors: Gabriella Elizabeth Baker, Douglas Joseph Keznor, Samuel Demettri Mawhinney, Rebecca Necciai, Nicholas Ray Plesa, Ashton John Steedle, Kaitlin Leigh Urwin
Honors: Nicole Marie Bagay, Alexa Marie Calderone, Adrianna Grace Emerick, Guy Sundae Faraci, Logan David Fox, Daniel Matthew Gordon, Marissa Rose Heil, Mckenna Rylee Hilling, Brady James Hoffman, Jacob Anthony Kerfonta, Holden Matthew LaCarte, Dylan Michael Larson, Antonio Martin Lorenzo, Jacob William Mima, Krista Lee Myers, Hayden Thorne Pressel, Devin Allen Raupach, Gabriella Elizabeth Serrao, Ivy-Rose Strother-Burkhart, Cameron James Tilson
Grade 11
Highest honors: Gianna Lanae Anderson, Hannah Hung Lin Broxson-Olsson, Jaylin Rose Cheesebrough, Alex ChristopherChovan, Jenna Elizabeth Dawson, Nicholas Daniel Dimpel, Aalyah Marie Evans, Ava Zandra Figueroa, Isabella Marie Formato, Sofia Josefine Francia, Jadyn Elizabeth Garbart, Colton Lewis Houseman, Alyssa Marie Jamison, Zoe Lynn Jordan, Ava Scarlett Karnes, Olivia Kolowitz, Viva Sky Kreis, Sienna Rose Lehner, Scott Allen Mastin, Maren Elyssa Metikosh, Leisa Lyne Mitchell, Lindsay Allison Nagy, Rosalyn Grace Perozzi, Jessica Leigh Phillips, Evan Andrew Pohlot, Farrah Nicole Reader, Nicholas James Reda, Sarah Eleanor Ruschak, Remy James Sedlak, Elmer Clayton Spiker, Kylie Roberta Stanger, Carter David Stasicha, Alexavier James Stone, Travis Allen Teegarden, Dylan Ray Timko, Leon Truong, Angelina Beth Valentine, Jacob Anthony Wessel, Blake Ashton Wilson
High honors: Rainey Lee Bujdos, Presleigh Roberta Colditz, Braden James Davis, Gwendolyn Christina Duranti, Robert Edward Fornataro, Riley Jade Habel, Luke Scott Henderson, George Allen Huntey, Parker Jameson Jewell, David Carmello Lopez, Logan Dale Martin, Gwendalyn Rose Mesco, Elizabeth Fay Munshower, Victoria Marie Rodriguez, Francesca Scaramucci
Honors: Quinn Arabella Bradburn, Patrick Henry Bush, Maison Robert Clayton, Larry James Crouch, Gabrielle Susan Deleonibus, Elena Danielle Delozier-Varnum, Christina Dinh, David Lynn Dodd, Karlee Jade Gavatorta, Madison Mae Hoffman, Lilly Madison Kerns, Shayna Kathleen McMinn, Autumn Lynn Roberts, Kaidyn Linaeh Savol, Troy Allen Teegarden
Grade 10
Highest honors: Alexis Ann Baker, Allorah Eve Barron, John Anthony Bellissimo, Reyna Marisol Borrello, Luke Enzo Bryer, Abigayle Lauryn Byers, Megan Elizabeth Callaway, Elizabeth Pearl Cochenour, Emma Jo Conklin, Dominic Michael Davis, Lindsey Dinh, Scarlett Elizabeth Druciak, Alexa Faye Duda, Brendan James Fedor, Jessica Lynne Ferris, Emma Jean Fitch, Nina Renae Francia, Katie Nicole Frye, Justin Hunter Gabrovsek, Jake Christian Gedekoh, Isabella Marie Godzak, Seras Victoria Hefner, Addison Marie Hoffman, Dylan James Holliday, Alayna Jolee Horne, Aiden Blair Johnson, Kayla Jeanne Kent, Adam Anthony LaCarte, Kaydin Isabella Lawson, Caroline Marie Lee, Kalin Reyna Lezama, Luke Daniel Lynch, Martyna Elizabeth Maley, Emily Lyn Manns, Milena Elise McGowan, Evan Jerod Metz, Kylie Nicole Miller, Aidan Jeffrey Olup, Emily Paige Orawiec, Abby Marie Peden, Andrew James Petke, Jacob Matthew Pfarr, Maclaine Marie Povlish, William Warren Schwerha, Lily Alise Shahan, Sienna Nicole Steeber
High honors: Holly Elizabeth Allen, Victoria Elizabeth Bergstedt, Bo Daniel Burnette, Shaeliyah Milani Clendaniel, Danielle Rose Coleman, Cody William Gluszek, Gabriella Grace Joseph, Jason Lin, Haley Rachelle Litvany, Amelia Claire Longnecker, Jack William McCahill, Javin John Miller, Tessa Jane Rodriguez, Teagan Morgan Schmitt, Sydney Ann Skibo, Tristan Hamilton Todd, Aiden Patrick Valentine
Honors: Leah Grace Ackinclose, Sofie Mae Albright, Kaylee Marie Antonic, Tyler Lee Bell, Karisma Alicia Carrion, Jackson Thomas Coneybeer, Shyann Jean Dongilli, Ann Marie Frances Hillman, Austin Joseph Hoffman, Alexis Tiara Koury, Braden Carl Laux, Maleena Nichole Laux, Dane Axel Levi, Kaelyn Mariah Lipinski, Tanner Jacob Moody, Melayna Nicole Morgan, Alexander James Nash, Gary Linden Rozik, Kenzi Seliga, Melina Teri Stratigos, Jason Jacob Zimmaro, Ava Marlana Zubovic
Grade 9
Highest honors: Braden Douglas Andrews, Gina Francesca Bellissimo, Zachary Allen Bird, Elena Teresa Bobin, Ava Marie Bosetti, Cole Jameson Browder, Ava Katherine Butchki, Dominic Christopher Celaschi, Jack Michael Chovan, Gage Ryan Converso, Peyton Renee Durdevich, Gianna Marie Fagnilli, Quinn Rylee Faryna, Dominic Brian Ghilani, Bridget Ann Joyce, Talon Matthew Kinik, Felicia Mae Kruppa, Luciano Juleann Lopez, Wyatt Michael Lukas, Luke David Mastin, Taylor Renay McDaniel, Chase Christopher Mertz, Samantha Mincone, William Jack Moffatt, Marco Edward Mucci, Marissa Gail Naylor, Journey Samantha Parente, Timothy Robert Reda, Kylie Rae Salka, Vittoria Giada Scaramucci, Brianna Dakota Shivak, Abigail Elizabeth Showman, Claire Ann Sokol, Maria Sophia Spedaliere, Nathan Richard Stanchfield, Seth Matthew Joseph Tomalski, Lauren Taylor VanDivner, Nicholas James Walsh, Grace Anna West, Brandon Edward Yeschenko, Mia Angelina Zubovic
High honors: Nicholas David Argento, Connor Joseph Blatnik, Blake Anthony Bruce, Brianna Leigh Dolansky, Alexander Kolowitz, Ashlyn Elizabeth Kotch, Danica Leigh Land, Cole James Matusik, Autumn Lynn Moody, Jordan Edward Petroske, Anna Carol Resendes, Kaleah Renee Reynolds, Kaitlyn Rose Waldmann, Jacob Richard Ziolkowski
Honors: Payton Ann Balieu, Jaxson Reid Bozek, Thomas McFarland Breckenridge, Bryce Mason Burkhart, Michael David Chalus, Dante Louis Congelio, Donald Anthony Croftcheck, Branden Lawrence Dodd, Kole Ryan Doppelheuer, Chloe Marie Evans, Anna Elizabeth Feick, Joshua Vincent Levander, Hannah Grace Nash, Grace Ann Newbould, Juliahna Marie O’Hara, Natalie Vay Palenchar, Grant Isaiah Petke, Macrory Lynn Povlish, Isaiah Glenn Thomas Rhoades, Parker Logan Rosal, Kyle James Sabin, Emily Kate Sanner, Thomas Joseph Sedlak, Ayvin Jace Selvoski, Katie Jo Sokol, Mason Andrew Yeschenko
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