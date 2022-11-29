The following students of Belle Vernon Area High School have been named to the honor roll for the first nine-week grading period of the 2022-23 school year:
Grade 12
Highest honors: Gianna Lanae Anderson, Morgan Mae Bakos, Anthony John Blatnik, Quinn Arabella Bradburn, Rainey Lee Bujdos, Patrick Henry Bush, Jaylin Rose Cheesebrough, Alex Christopher Chovan, Maison Robert Clayton, Presleigh Roberta Colditz, Larry James Crouch, Marlee Elizabeth Davis, Jenna Elizabeth Dawson, Elena Danielle Delozier-Varnum, Nicholas Daniel Dimpel, Gwendolyn Christina Duranti, Aalyah Marie Evans, Ava Zandra Figueroa, Isabella Marie Formato, Robert Edward Fornataro, Sofia Josefine Francia, Jadyn Elizabeth Garbart, Riley Jade Habel, Luke Scott Henderson, Madison Mae Hoffman, Colton Lewis Houseman, George Allen Huntey, Parker Jameson Jewell, Zoe Lynn Jordan, Ava Scarlett Karnes, Mya Marie Kerlicker, Lilly Madison Kerns, Olivia Kolowitz, Viva Sky Kreis, Sienna Rose Lehner, David Carmello Lopez, Coulton Anthony Manown, Logan Dale Martin, Scott Allen Mastin, Gwendalyn Rose Mesco, Maren Elyssa Metikosh, Lindsay Allison Nagy, Daniel Robert Pennington, Rosalyn Grace Perozzi, Jessica Leigh Phillips, Evan Andrew Pohlot, Farrah Nicole Reader, Nicholas James Reda, Autumn Lynn Roberts, Joshua Tyler Rodebaugh, Victoria Marie Rodriguez, Chase Ryan Ruokonen, Sarah Eleanor Ruschak, Kaidyn Linaeh Savol, Francesca Scaramucci, Remy James Sedlak, Korey Thomas Sheehan, Emily Cole Sokol, Elmer Clayton Spiker, Kylie Roberta Stanger, Carter David Stasicha, Tanner James Steeber, Emma Skye Stockdill, Alexavier James Stone, Travis Allen Teegarden, Troy Allen Teegarden, Dylan Ray Timko, Leon Truong, Angelina Beth Valentine, Jacob Anthony Wessel, Blake Ashton Wilson
High honors: Kaleigh Sara Brown, Alexa K Daniels, Andrew Charles Foringer, Sarah Grace Gilotty, Madison Ann McDonough, William Carter David Mikula, Lucas Joshua Plymire, Brendan Ryan Rood, Coy Montgomery Sterner
Honors: Harmony Paige Adams, Stacey Michael Chambers, Alexander Stanley Cochenour, Braden James Davis, Christina Dinh, Brenna Lauren LaMendola, Martin Tyler Marion, Lily Isabella Maxson, Elizabeth Fay Munshower, Natalie Nicole Ricker, Riley Jo Risko, Jacob Santori, Emma Renae Shrader, Noah Thaddeus Thomas Tomalski
Grade 11
Highest honors: Leah Grace Ackinclose, Hari Maya Adhikari, Alexis Ann Baker, Allorah Eve Barron, Tyler Lee Bell, John Anthony Bellissimo, Victoria Elizabeth Bergstedt, Reyna Marisol Borrello, Luke Enzo Bryer, Abigayle Lauryn Byers, Megan Elizabeth Callaway, Alina Shalyn Celapino, Elizabeth Pearl Cochenour, Emma Jo Conklin, Nischal Dahal, Dominic Michael Davis, Lindsey Dinh, Scarlett Elizabeth Druciak, Alexa Faye Duda, Brendan James Fedor, Jessica Lynne Ferris, Emma Jean Fitch, Nina Renae Francia, Justin Hunter Gabrovsek, Lindsey Anne Gabrovsek, Jake Christian Gedekoh, Isabella Marie Godzak, Addison Marie Hoffman, Dylan James Holliday, Alayna Jolee Horne, Genevieve Katherine Hurst, Aiden Blair Johnson, Karleigh Lynn Keller, Kayla Jeanne Kent, Adam Anthony LaCarte, Braden Carl Laux, Maleena Nichole Laux, Kaydin Isabella Lawson, Caroline Marie Lee, Kalin Reyna Lezama, Jason Lin, Haley Rachelle Litvany, Luke Daniel Lynch, Martyna Elizabeth Maley, Emily Lyn Manns, Milena Elise McGowan, Evan Jerod Metz, Kylie Nicole Miller, Aidan Jeffrey Olup, Emily Paige Orawiec, Justin Michael Orawiec, Abby Marie Peden, Miya Hibri Pedersen, Andrew James Petke, Jacob Matthew Pfarr, Maclaine Marie Povlish, Tessa Jane Rodriguez, William Warren Schwerha, Lily Alise Shahan, Dominick Michael Skibicki, Isabella Louise Sobek, Sienna Nicole Steeber, Melina Teri Stratigos, Tristan Hamilton Todd, Brianna Ann Nichole Werstler, Ryan Alexander White, Zachary Brian Zelenski, Ava Marlana Zubovic
High honors: Sofie Mae Albright, Holly Elizabeth Allen, Kaylee Marie Antonic, Landen Joseph Baron, Bo Daniel Burnette, Gracie Daniella Celaschi, Elijah Daniel Chastain, Jackson Thomas Coneybeer, Shyann Jean Dongilli, Gabriella Grace Joseph, Makayla Rose Kelemen-Clark, Paul Braden Kessler, Alexis Tiara Koury, Troy Bernard Lofts, Amelia Claire Longnecker, Jack William McCahill, Tanner Jacob Moody, Delaney Lynn Pressel, Kataira Lee Rhodes, Perry William Riggle, Mollie Jo Ruokonen, Gracie Rae Sokol, Grace Eileen Taylor, Jason Jacob Zimmaro
Honors: Nisah Samone Alexander, Karisma Alicia Carrion, Jocelyn Olivia Chapman, Kaylee Rae DeCurtis, Joseph William Dodd, Ashley Ann Heid, Liam Todd Hilling, Austin Joseph Hoffman, Jakob Thomas Kenepp, Max Anthony Kostelnik, Giovanni Guytano Kruppa, Taylor Kay Lawver, Colton Jeffrey Lee, Danika Marie Lee, Kaelyn Mariah Lipinski, Rogan James Maloney, Sophia Elise Miller, Melayna Nicole Morgan, Alexander James Nash, Joshua William Plavchak, Teagan Morgan Schmitt, Austin James Schwartz, Kenzi Seliga, Sydney Ann Skibo, Aiden Patrick Valentine
Grade 10
Highest honors: Braden Douglas Andrews, Gina Francesca Bellissimo, Zachary Allen Bird, Connor Joseph Blatnik, Elena Teresa Bobin, Ava Marie Bosetti, Jaxson Reid Bozek, Cole Jameson Browder, Ava Katherine Butchki, Dominic Christopher Celaschi, Jack Michael Chovan, Dante Louis Congelio, Gage Ryan Converso, Donald Anthony Croftcheck, Brianna Leigh Dolansky, Peyton Renee Durdevich, Chloe Marie Evans, Gianna Marie Fagnilli, Mya Elizabeth Feher, Gianna Brit Formato, Dominic Brian Ghilani, Bridget Ann Joyce, Lucas Wayne Judy, Talon Matthew Kinik, Ashlyn Elizabeth Kotch, Felicia Mae Kruppa, Luciano Juleann Lopez, Wyatt Michael Lukas, Taylor Renay McDaniel, Chase Christopher Mertz, William Jack Moffatt, Marco Edward Mucci, Marissa Gail Naylor, Grace Ann Newbould, Natalie Vay Palenchar, Jordan Edward Petroske, Michael Robert Pomykala, Timothy Robert Reda, Kaleah Renee Reynolds, Kylie Rae Salka, Thomas Joseph Sedlak, Brianna Dakota Shivak, Abigail Elizabeth Showman, Claire Ann Sokol, Maria Sophia Spedaliere, Nathan Richard Stanchfield, Daniel Drake Thompkins, Lauren Taylor VanDivner, Nicholas James Walsh, Grace Anna West, Mia Angelina Zubovic
High honors: Thomas McFarland Breckenridge, Blake Anthony Bruce, Bryce Mason Burkhart, Michael David Chalus, Quinn Rylee Faryna, Serinity Faith Fornataro, Morgan Lee Grimplin, Luke David Mastin, Samantha Mincone, Hannah Grace Nash, Jack James Nikolic, Juliahna Marie O'Hara, Journey Samantha Parente, Macrory Lynn Povlish, Anna Carol Resendes, Devin Christopher Roy, Kelson Everett Sedlak, Ayvin Jace Selvoski, Katie Jo Sokol, Ella Grace Yancey, Brandon Edward Yeschenko, Tyler Steven Zelenski
Honors: Nicholas David Argento, Payton Ann Balieu, Evelyn Rose Billy, Tyler Joseph Bowen, Gabriella Ann Cramer, Kole Ryan Doppelheuer, Anna Elizabeth Feick, Nathanael David Fitzgerald, Brenna Layne Heil, Danica Leigh Land, Marcus Alexander Latkanich, Cole James Matusik, Zackery Aiden McCreary, Kyle Robert McDivitt, Madison Paige McKendrick, Autumn Lynn Moody, Issac Nickolls, Nathan Donald Panepinto, Iris Nichole Poskey, Kyle James Sabin, Ava Marie Scalise, Vittoria Giada Scaramucci, Seth Matthew Joseph Tomalski, Kaitlyn Rose Waldmann
Grade 9
Highest honors: Spencer Edward Anderson, Amdrreey Djibril Barrios, Heidi Jean Beitler, Connor William Bergman, Areyanah Elizabeth Bobbs, Mona Rae Brooks, Elijah Joseph Brown, Emma Monica Burkley, Sydney Jo Callaway, Peyton Joy Chalus, Alejandro Alfredo Cirlos, Maxwell Samuel Cochenour, Grace Kathleen Crawford, Babina Dahal, Anna Katherine Dixon, Gabriella Jean Dusi, Aralynn Giavanna Garry, Alexa Rae Gray, Madison Elaine Grisnik, Katelyn Elizabeth Guthrie, Caleb James Horner, Eternal Joy Johnson, Michael Anthony Kotlar, Brook Amelia Lesko, Nina Santa Clara Luckowski, Cydney Ireland Mathers, Alex Jacob May, Fernando Edilson Mendoza-Chacaj, Angelo Eugene Menozzi, Evan John Mesco, Ariana Maria Moncini, Ashley Lynne Plavchak, Kyla Sophia Reynolds, Byron Isaac Rivera-Marroquin, Kelsey Laurel Roskovich, Grace Weaver Ruschak, Makenzie Marie Seegler, Sarah Hanna Shenouda, Jordan Michael Sisley, Lyla Jean Teets, Landon Jacob Vaccaro, Isabella Rachelle Williams, Daniel Kenneth Younker
High honors: Jackson Crawford Alexander, Levi Francis Barkley, Porter Ka Ehukai Calcek, Lily Anne Crawford, Hanna Lee Griffith, Aidon James Jasso, Nathan Michael Kostelnik, Logan Reed Metzger, Jude Minniti, Jordan Anthony Mocello, Kevin Gerald Perry, Ian William Porter, Mercedes Richards, Caleb James Steele, Isabella Rose Tatar, Richard Jessen Triggiani, Joselynn Paige Wray
Honors: Taylor Marie Beech, Bia Brown, Mitchell Scott Daley, Jack William Edwards, Shaun Christopher Evans, Karlee Marie Fox, Aidan John Fragello, Cassius Bruce Fronzaglio, Brian Robert Goodboy, Delaney Ilene Howell, Jaden Robert Johnson, Alexandra Grace Karnes, Olivia Echo Kirsch, Deaubre' Phileep Lightfoot, Cassandra Nicole Lofgren, Logan Richard Miller, Arden Minniti, Samantha Georgina Molesky, Preston Louis Rathway, Kaley Grace Ricker, Cody Scott Russell, Lily Patricia Schulter, Sydney Jean Stark, Gabrielle Joey Thorne, Evan Tong Truong, Xander Scott Tyron, Skeye Veronica Van Kirk, Alyssa Noelle Zimmaro
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