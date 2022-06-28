The following students of Belle Vernon Area High School have been named to the honor roll for the fourth nine-week grading period of the 2021-22 school year:
Grade 12
Highest honors: Stephen Michael Anderson, Dimitri Apodiakos, Nicole Marie Bagay, Matthew Brennan Bamford, Hunter Ryan Battistone, Kaci Jaymes Bitonti, Abigail Nicole Booker, Evan Steven Braun, Jack Joseph Bryer, Alexa Marie Calderone, Noah Christopher Clegg, Alexis Marie Coleman, Angelena Lorraine Corella, Eliza Rose Czerniak, Alexie Ann Dalrymple, Kayla Rose Dettore, Morgan Elizabeth Einodshofer, Abigail Christine Fabin, Falon Reese Faryna, Mark Baird Feick, Alyssa Nicole Fellabaum, Madison Leigh Fellabaum, Gavin Michael Fragello, Daniel Matthew Gordon, David Sean Grace, Adeline Katherine Guess, Abigail Elaine Heid, Marissa Rose Heil, Rhianna Renee Howlett, Madeline Lea Jenkins, Kenley Anne Johnson, Ashley Paige Joll, Annabella Ruth Joseph, Logan Jeffrey Keller, Jacob Anthony Kerfonta, Douglas Joseph Keznor, Joseph Robert Klanchar, Benjamin Kolowitz, Sage Kayleen Kostelac, Mia Isabella Laux, Gabrielle Claire Lauzon, Noah Evans Lehner, Bailey Paige Marmie, Mackenzie Anne Martin, Tyler Michael Mocello, Cassandra Maria Nickelson, Bryce Butler Nill, Aidan Joseph Ochs, Chloe Desiree Ott, Delaney Margaret Patterson, Eleonora Pipitone, Devin Allen Raupach, Kayla Ann Robare, Daniel Thomas Sassak, Adreana Gabriele Scaramucci, Allyson Rose Sedlak, Gabriella Elizabeth Serrao, Mark Shenouda, Arianna Marie Shernisky, Klaire Ryann Temoshenka, Vickie Tong Truong, Kaitlin Leigh Urwin, Reiley James Wiant, Jessica Marie Zdrojewski
High honors: Alexander Gabriel Emerick, Mason Michael Hillman, Dylan Michael Larson, Noelle Elizabeth Litvany, Collin Niklaus Johnny Tomalski
Honors: Gabriella Elizabeth Baker, Gabrielle Genevieve Celaschi, Samantha Vinh-Nhi Chau, Marlee Marie Daley, Payton Nicole Dimpel, Craig Edward Dongilli, Guy Sundae Faraci, Lauren Nicole Helton, Mckenna Rylee Hilling, Logan Timothy Kolodychak, Holden Matthew LaCarte, Samuel Demettri Mawhinney, Meg Elizabeth Miller, Chandra Kala Prasain, Michael Andrew Proto, Benjamin James Spencer, Ashton John Steedle, Cameron James Tilson
Grade 11
Highest honors: Hannah Hung Lin Broxson-Olsson, Jaylin Rose Cheesebrough, Alex Christopher Chovan, Jenna Elizabeth Dawson, Elena Danielle Delozier-Varnum, Nicholas Daniel Dimpel, Gwendolyn Christina Duranti, Aalyah Marie Evans, Ava Zandra Figueroa, Isabella Marie Formato, Robert Edward Fornataro, Sofia Josefine Francia, Jadyn Elizabeth Garbart, Luke Scott Henderson, Parker Jameson Jewell, Ava Scarlett Karnes, Lilly Madison Kerns, Olivia Kolowitz, Viva Sky Kreis, Sienna Rose Lehner, David Carmello Lopez, Scott Allen Mastin, Maren Elyssa Metikosh, Lindsay Allison Nagy, Rosalyn Grace Perozzi, Jessica Leigh Phillips, Evan Andrew Pohlot, Farrah Nicole Reader, Nicholas James Reda, Sarah Eleanor Ruschak, Remy James Sedlak, Kylie Roberta Stanger, Carter David Stasicha, Alexavier James Stone, Travis Allen Teegarden, Dylan Ray Timko, Leon Truong, Angelina Beth Valentine, Jacob Anthony Wessel, Blake Ashton Wilson
High honors: Gianna Lanae Anderson, Rainey Lee Bujdos, Larry James Crouch, Gabrielle Susan Deleonibus, David Lynn Dodd, Alyssa Marie Jamison, Zoe Lynn Jordan, Logan Dale Martin, Elizabeth Fay Munshower, Victoria Marie Rodriguez, Francesca Scaramucci, Coy Montgomery Sterner
Honors: Quinn Arabella Bradburn, Stacey Michael Chambers, Kendalyn Ann Clancy, Maison Robert Clayton, Presleigh Roberta Colditz, Christina Dinh, Madison Mae Hoffman, Madison Ann McDonough, Gwendalyn Rose Mesco, Leisa Lyne Mitchell, Kaidyn Linaeh Savol, Emily Cole Sokol, Elmer Clayton Spiker, Troy Allen Teegarden
Grade 10
Highest honors: Tyler Lee Bell, John Anthony Bellissimo, Victoria Elizabeth Bergstedt, Reyna Marisol Borrello, Luke Enzo Bryer, Abigayle Lauryn Byers, Elizabeth Pearl Cochenour, Emma Jo Conklin, Dominic Michael Davis, Lindsey Dinh, Alexa Faye Duda, Brendan James Fedor, Jessica Lynne Ferris, Emma Jean Fitch, Nina Renae Francia, Katie Nicole Frye, Justin Hunter Gabrovsek, Isabella Marie Godzak, Addison Marie Hoffman, Dylan James Holliday, Alayna Jolee Horne, Kayla Jeanne Kent, Adam Anthony LaCarte, Kaydin Isabella Lawson, Kalin Reyna Lezama, Haley Rachelle Litvany, Luke Daniel Lynch, Martyna Elizabeth Maley, Emily Lyn Manns, Milena Elise McGowan, Evan Jerod Metz, Kylie Nicole Miller, Patrick Jordan Miller, Aidan Jeffrey Olup, Emily Paige Orawiec, Justin Michael Orawiec, Abby Marie Peden, Andrew James Petke, Jacob Matthew Pfarr, Maclaine Marie Povlish, William Warren Schwerha, Lily Alise Shahan, Sydney Ann Skibo, Sienna Nicole Steeber
High honors: Sofie Mae Albright, Holly Elizabeth Allen, Alexis Ann Baker, Landen Joseph Baron, Allorah Eve Barron, Bo Daniel Burnette, Megan Elizabeth Callaway, Alina Shalyn Celapino, Danielle Rose Coleman, Scarlett Elizabeth Druciak, Jake Christian Gedekoh, Seras Victoria Hefner, Aiden Blair Johnson, Gabriella Grace Joseph, Caroline Marie Lee, Jason Lin, Kaelyn Mariah Lipinski, Jack William McCahill, Teagan Morgan Schmitt, Tristan Hamilton Todd
Honors: Leah Grace Ackinclose, Karisma Alicia Carrion, Ashlyn Joetta Clancy, Shaeliyah Milani Clendaniel, Nischal Dahal, Karleigh Lynn Keller, Braden Carl Laux, Danika Marie Lee, Dane Axel Levi, Tessa Jane Rodriguez, Melina Teri Stratigos, Aiden Patrick Valentine, Joshuah Daniel Wieland, Jason Jacob Zimmaro, Ava Marlana Zubovic
Grade 9
Highest honors: Braden Douglas Andrews, Gina Francesca Bellissimo, Zachary Allen Bird, Connor Joseph Blatnik, Elena Teresa Bobin, Ava Marie Bosetti, Jaxson Reid Bozek, Cole Jameson Browder, Blake Anthony Bruce, Bryce Mason Burkhart, Ava Katherine Butchki, Dominic Christopher Celaschi, Jack Michael Chovan, Gage Ryan Converso, Kole Ryan Doppelheuer, Peyton Renee Durdevich, Gianna Marie Fagnilli, Mya Elizabeth Feher, Anna Elizabeth Feick, Dominic Brian Ghilani, Talon Matthew Kinik, Alexander Kolowitz, Felicia Mae Kruppa, Luciano Juleann Lopez, Wyatt Michael Lukas, Luke David Mastin, Taylor Renay McDaniel, Samantha Mincone, William Jack Moffatt, Marco Edward Mucci, Marissa Gail Naylor, Journey Samantha Parente, Timothy Robert Reda, Kylie Rae Salka, Thomas Joseph Sedlak, Brianna Dakota Shivak, Abigail Elizabeth Showman, Claire Ann Sokol, Maria Sophia Spedaliere, Nathan Richard Stanchfield, Lauren Taylor VanDivner, Nicholas James Walsh, Grace Anna West, Mia Angelina Zubovic
High honors: Nicholas David Argento, Donald Anthony Croftcheck, Brianna Leigh Dolansky, Brenna Layne Heil, Bridget Ann Joyce, Ashlyn Elizabeth Kotch, Danica Leigh Land, Autumn Lynn Moody, Natalie Vay Palenchar, Jordan Edward Petroske, Anna Carol Resendes, Kaleah Renee Reynolds, Vittoria Giada Scaramucci, Braeden Theodore Stants, Seth Matthew Joseph Tomalski, Kaitlyn Rose Waldmann, Brandon Edward Yeschenko
Honors: Payton Ann Balieu, Thomas McFarland Breckenridge, Eva Marie Bukovitz, Dante Louis Congelio, Gaige Anthony DiEugenio, Chloe Marie Evans, Quinn Rylee Faryna, Serinity Faith Fornataro, Dadon Princeton Graves, Morgan Lee Grimplin, Tanner Christopher Hepple, Lucas Wayne Judy, Cole James Matusik, Zackery Aiden McCreary, Kyle Robert McDivitt, Madison Paige McKendrick, Hannah Grace Nash, Grace Ann Newbould, Grant Isaiah Petke, Macrory Lynn Povlish, Ava Marie Scalise, Morgan Marie Shultz, Katie Jo Sokol, Ella Grace Yancey, Jacob Richard Ziolkowski
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