The following students of Frazier High School were named to the honor roll for the second nine-week grading period of the 2020-21 school year:
Grade 12
Highest honors: Robert Acklin, Karissa Attanucci, Ian Baccino, Jada Bachner, Lauren Bilski, Jordin Brundege, Tina Chen, Kyla Clark, Allison Cramer, Jenna Dale, Payton Domonkos, Rylee Evans, Kenneth L. Fine IV, Peyton Frampton, Claire Giovannelli, Tabitha Gregory, Garrett Hall, Dajanell Hallam, Colby Hawker, Chase Hazelbaker, Skylar Hone, John Ingram, Samuel Leonard, Emily Loughman, Alexis Lovis, Braeden Marton, Caleb Massey, Janelle Matty, Mckenzie Miller, Maria Moon, Nicholas Novak, Kaelyn Shaporka, Aidan Shetterly, Nicholas Sinal, Noah Sosnak, Jocelyn Stefancik, Makenna Stefancik, Ciera Sullivan, Russel Sveda, Zoe Von Bergen
High honors: Colton Arison, Jacob Celaschi, Brody Choban, Angela Ciliberti, Emily Cottle, Madison Davis, Alan Dilegge, Grace Finfrock, Chloe King, Matthew Kordich, Owen Newcomer, Caleb Rachocki, Brigette Thompson
Honors: Alexander Bilohlavek, Jonathan Kubitza, Makiah Kuritz, Jake Lemley, Lauren Leone, Madison Meissonier, Luke Santo, Donovan Stewart, Payton Strickler, Justin Sundstrom, Wayne A. Taranto Jr., Zander Workman
Grade 11
Highest honors: Brayden Boggs, Elizabeth Carroll, Releigh Clark, Sage Cunningham, Sara Davies, Delanie Day, Dominick Dorcon, Brian Gardner, Sage Harger, Kaleb Higbee, Leah Hutchinson, Timothy Katic, Brianna Keffer, Carley Kennedy, Kassidi Kolano, Brendan Krall, Ginya Lombard, Heath Magiske Treadwell, Johnathan Markinack, Ryan McWilliams, Anthony Muccioli, Jenna Nicklow, Aaron Panepinto, Wayne A. Peffer III, Alexandra Pohodich, Katelyn Power, Abigail Scott, Ashley Secrest, Alivia Shepler, Reese Smith, Olivia Sobek, Anna Stewart, Morgan Toth, Victoria Twigg, Noah Usher, Maggie Varndell, Nicolas Vitale, Victoria Washinski, Zane Whitehead, Abbigail Zeletski
High honors: Kaitlyn Fulmer, Emma Maczko, Shayne McQuillis, Eliza Newcomer, Noah Ritchie, Wesley Selinger, Kiara Sumrok, Jacob Thomas
Honors: Brayden Baccino, Erin Higbee, Ian Lombardo, Gabryelle Martin, Cameron Timko
Grade 10
Highest honors: Grace Adametz, Adriana Angelo, Brooke Attanucci, Madison Bednar, Madison Blotzer, Sierra Bowers, Nathaniel Chamberlain, Emma Evans, Maria Felsher, Connor Ferguson, Jack D. Francis III, Lucas Giovannelli, Haley Hayes, Madison Kopsack, Ethan Lester, Kacie Lombard, Kayla Loomis, Scott Marks, Andrew McWilliams, Sheila Nixon, Kaleb Phillips, Sydney Polkabla, Braylin Salisbury, Madison Stefancik, Brittney Thomas, Jay Thompson, John D. Valari Jr., Delaney Warnick, Michael Weister
High honors: Joseph Clay, Jensyn Hartman, Nicholas Kordich, Jade Miller, Morgan Patterson, Randy R. Pellick III
Honors: Maura Eckman, Matthew Kaminsky, Jaedyn Marish, Olivia Morgan, Owen Timms
Grade 9
Highest honors: Brock Alekson, Faith Bachinski, Makaylah Bailey, Gregory S. Beal III, Samantha Bock, Claire Domonkos, Katelyn Gates, Breanna Gibson, Taylor Hazelbaker, Ethan Hoffman, Brianna Krall, Karmen Kudyba, Victoria Martin, Ethan Marton, Samantha Matty, Nicole Palmer, Talia Rishel, Madison Ritz, Elisabeth Santo, Brennen Stewart, Shaylin Tennant, Hayleigh Workman, Molly Yauch
High honors: Tyler Clark, Miranda Gripp, Joshua Higbee, Madison Kessler, Adam Kortina, Rune Lawrence, Alexander Mashburn, Alexis Murphy, Kenzyee Murphy, Gavin Sinal, Mercedes Timms, Paige Varga, Austin Wilson, Chloe Wingrove
Honors: Samuel Butts, Nixen Erdely, Landon Finfrock, Savannah Ford, Meah Fouch, Seth Haller, Dylan Lynch, Madison Mayle, Emma Mcafee, Caylee Vandivner
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