The following students of Frazier High School were named to the honor roll for the first nine-week grading period of the 2020-21 school year:
Grade 12
Highest honors: Robert Acklin, Karissa Attanucci, Ian Baccino, Jada Bachner, Lauren Bilski, Jordin Brundege, Jacob Celaschi, Angela Ciliberti, Kyla Clark, Allison Cramer, Jenna Dale, Payton Domonkos, Rylee Evans, Kenneth L. Fine IV, Grace Finfrock, Peyton Frampton, Claire Giovannelli, Tabitha Gregory, Garrett Hall, Dajanell Hallam, Colby Hawker, Chase Hazelbaker, Skylar Hone, John Ingram, Samuel Leonard, Lauren Leone, Emily Loughman, Alexis Lovis, Braeden Marton, Caleb Massey, Janelle Matty, Mckenzie Miller, Maria Moon, Nicholas Novak, Aidan Shetterly, Nicholas Sinal, Jocelyn Stefancik, Makenna Stefancik, Ciera Sullivan, Russel Sveda, Brigette Thompson, Zoe Von Bergen
High honors: Tina Chen, Emily Cottle, Chloe King, Jacob Kordich, Matthew Kordich, Jake Lemley, Madison Meissonier, Owen Newcomer, Caleb Rachocki, Kaelyn Shaporka, Noah Sosnak, Justin Sundstrom, Riley Timms, Zander Workman
Honors: Colton Arison, Alexander Bilohlavek, Brody Choban, Madison Davis, Alan Dilegge, Jonathan Kubitza, Makiah Kuritz, Christian Little, Morgan Perry, Payton Strickler, Wayne A. Taranto Jr.
Grade 11
Highest honors: Zoe Adams, Bria Bachurski, Brayden Boggs, Elizabeth Carroll, Releigh Clark, Sage Cunningham, Sara Davies, Delanie Day, Dominick Dorcon, Brian Gardner, Sage Harger, Kaleb Higbee, Leah Hutchinson, Timothy Katic, Brianna Keffer, Brendan Krall, Ginya Lombard, Ian Lombardo, Heath Magiske Treadwell, Johnathan Markinack, Ryan McWilliams, Cole Milto, Anthony Muccioli, Jenna Nicklow, Aaron Panepinto, Wayne A. Peffer III, Isabella Plummer, Alexandra Pohodich, Katelyn Power, Abigail Scott, Ashley Secrest, Reese Smith, Olivia Sobek, Anna Stewart, Jacob Thomas, Morgan Toth, Victoria Twigg, Noah Usher, Maggie Varndell, Nicolas Vitale, Victoria Washinski, Zane Whitehead, Abbigail Zeletski
High honors: Kaitlyn Fulmer, Trent Hayes, Carley Kennedy, Kassidi Kolano, Emma Maczko, Christa Matush, Shayne McQuillis, Wesley Selinger, Alivia Shepler, Morgan Steindl, Kiara Sumrok, Cameron Timko
Honors: Victoria Kessler, Eliza Newcomer, Daniel Olbrys, Noah Ritchie, Carly Scheller
Grade 10
Highest honors: Grace Adametz, Adriana Angelo, Brooke Attanucci, Madison Bednar, Madison Blotzer, Sierra Bowers, Nathaniel Chamberlain, Joseph Clay, Maria Felsher, Connor Ferguson, Jack D. Francis III, Lucas Giovannelli, Jensyn Hartman, Haley Hayes, Madison Kopsack, Kacie Lombard, Kayla Loomis, Scott Marks, Andrew McWilliams, Olivia Morgan, Sheila Nixon, Kaleb Phillips, Sydney Polkabla, Braylin Salisbury, Madison Stefancik, Brittney Thomas, John D. Valari Jr., Delaney Warnick, Michael Weister
High honors: Zachary Dermont, Maura Eckman, Nicholas Kordich, Ethan Lester, Morgan Patterson, Jay Thompson
Honors: Xavier Allridge, Sean Coliny, William Devault, Emma Evans, Matthew Kaminsky, Gracie Kessler, Kolton Lynch, Kadi Madden, Jaedyn Marish, Randy R. Pellick III, Adam Phillips, Elijah Rudge, Alaya Selinger, Trystan Strickler
Grade 9
Highest honors: Brock Alekson, Faith Bachinski, Gregory S. Beal III, Samantha Bock, Claire Domonkos, Katelyn Gates, Taylor Hazelbaker, Ethan Hoffman, Brianna Krall, Karmen Kudyba, Rune Lawrence, Victoria Martin, Ethan Marton, Samantha Matty, Nicole Palmer, Talia Rishel, Madison Ritz, Elisabeth Santo, Brennen Stewart, Mercedes Timms, Hayleigh Workman
High honors: Makaylah Bailey, Samuel Butts, Tyler Clark, Breanna Gibson, Miranda Gripp, Seth Haller, Joshua Higbee, Alexis Murphy, Kenzyee Murphy, Shaylin Tennant, Paige Varga, Austin Wilson, Chloe Wingrove, Molly Yauch
Honors: Isabel Angelo, Nixen Erdely, Madison Kessler, Adam Kortina, Dylan Lynch, Alexander Mashburn, Madison Mayle, Emma McAfee, Gavin Sinal, Domenic Taranto
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