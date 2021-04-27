The following students of Frazier High School were named to the honor roll for the third nine-week grading period of the 2020-21 school year:
Grade 12
Highest honors: Robert Acklin, Karissa Attanucci, Jada Bachner, Lauren Bilski, Jordin Brundege, Jacob Celaschi, Tina Chen, Angela Cilberti, Kyla Clark, Emily Cottle, Allison Cramer, Payton Domonkos, Rylee Evans, Kenneth L. Fine IV., Grace Finfrock, Peyton Frampton, Claire Giovannelli, Colby Hawker, Chase Hazelbaker, Matthew Kordich, Jake Lemley, Samuel Leonard, Christian Little, Emily Loughman, Alexis Lovis, Braeden Marton, Caleb Massey, Janelle Matty, Mckenzie Miller, Maria Moon, Nicholas Novak, Kendall Shaporka, Aidan Shetterly, Nicholas Sinal, Ciera Sullivan, Russel Sveda, Brigette Thompson, Riley Timms, Zoe Von Bergen
High honors: Tabitha Gregory, Garrett Hall, Dajanell Hallam, Nicolas Hixenbaugh, Lauren Leone, Christian Mingrino, Thomas Morris III., Owen Newcomer, Morgan Perry, Caleb Rachocki, Kaelyn Shaporka, Jocelyn Stefancik, Makenna Stefancik, Payton Strickler, Justin Sundstrom
Honors: Colton Arison, Ian Baccino, Alexander Bilohlavek, Brody Choban, Jenna Dale, Skylar Hone, John Ingram, Chloe King, Jacob Kordich, Jonathan Kubitza, Mac Lemley, Madison Meissonier, Robert Reynolds, Luke Santo, Donovan Stewart, Wayne A. Taranto Jr.
Grade 11
Highest honors: Bria Bachurski, Brayden Boggs, Releigh Clark, Sage Cunningham, Delanie Day, Dominick Dorcon, Brian Gardner, Sage Harger, Kaleb Higbee, Leah Hollis, Leah Hutchinson, Timothy Katic, Brianna Keffer, Kassidi Kolano, Brendan Krall, Ginya Lombard, Heath Magiske Treadwell, Christa Matush, Ryan McWilliams, Cole Milto, Anthony Muccioli, Jenna Nicklow, Aaron Panepinto, Wayne A. Peffer III., Alexandra Pohodich, Katelyn Power, Ashley Secrest, Alivia Shepler, Reese Smith, Olivia Sobek, Anna Stewart, Morgan Toth, Victoria Twigg, Noah Usher, Maggie Varndell, Nicolas Vitale, Victoria Washinski, Zane Whitehead
High honors: Sara Davies, Trent Hayes, Carley Kennedy, Johnathan Markinack, Shayne McQuillis, Noah Ritchie, Abigail Scott, Kiara Sumrok, Jacob Thomas, Cameron Timko, Abigail Zeletski
Honors: Elizabeth Carroll, Alina Dinert, Emma Maczko, Abigayle Mansberry, Gabryelle Martin, Morgan Steindl
Grade 10
Highest honors: Grace Adametz, Adriana Angelo, Brooke Attanucci, Madison Bednar, Sierra Bowers, Nathaniel Chamberlain, Emma Evans, Maria Felsher, Connor Ferguson, Lucas Giovannelli, Jensyn Hartman, Madison Kopsack, Kacie Lombard, Scott Marks, Andrew McWilliams, Kaleb Phillips, Sydney Polkabla, Braylin Salisbury, Madison Stefancik, Brittney Thomas, Jay Thompson, Delaney Warnick, Michael Weister
High honors: Haley Hayes, Matthew Kaminsky, Kayla Loomis, Jade Miller, Sheila Nixon, Michael Overly, Morgan Paterson, Randy R. Pellick III., Adam Phillips
Honors: Madison Blotzer, Bridgette Campbell, Joseph Clay, William Devault, Jack D. Francis III., Ethan Lester, Kolton Lynch, Olivia Morgan, Elijah Rudge, Owen Timms, John D. Valari Jr.,
Grade 9
Highest honors: Brock Alekson, Isabel Angelo, Faith Bachinski, Makaylah Bailey, Logan Brown, Tyler Clark, Claire Domonkos, Katelyn Gates, Taylor Hazelbaker, Joshua Higbee, Ethan Hoffman, Brianna Krall, Karmen Kudyba, Victoria Martin, Ethan Marton, Samantha Matty, Alexis Murphy, Kenzyee Murphy, Nicole Palmer, Talia Rishel, Madison Ritz, Elisabeth Santo, Brennen Stewart, Shaylin Tennant, Paige Varga, Hayleigh Workman, Molly Yauch
High honors: Gregory S. Beal III., Samantha Bock, Samuel Butts, Nixen Erdely, Breanna Gibson, Miranda Gripp, Seth Haller, Adam Kortina, Rune Lawrence, Alexander Mashburn, Noah Schrock, Mercedes Timms, Caylee Vandivner, Laila Vivio, Austin Wilson, Chloe Wingrove
Honors: Caden Dye, Savannah Ford, Landon Hough, Madison Kessler, Donald Leasure, Madison Mayle, Gavin Sinal, Sara Stangrom
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