The following students of Laurel Highlands High School were named to the honor roll for the second nine-week grading period of the 2019-20 school year:
Grade 12
Highest honors: Laura Berenbrok, Sydney Chiado, Jason Cooper, Abigail Filitsky, Kaylea Gallagher, Emile Glad, Olivia Glusica, Hallee Greene, Daniel Grimm III, Giavanna Gulino, Alexandra Haragos, Calissa Jones, Angel Kiss, Brendan Kopich, Jurnee Lantz, Allison Lowery, Jillian Mihalko, Ashley Minerd, Jordan O’Brien, Ashley Over, Nicole Pedro, Katherine Prettyman, Hope Purnell, Elizabeth Purnell, Madison Richards, Jaclyn Rider, Ronald Romesburg, Jenna Roscoe, Emmie Schad, Kaleb Scott, Cameryn Simpson, Timothy Smith, Elayna Snyder, Lauren Sperry, Zachary Spolan, Anthony Stepich II, Sarah Swartz, Makenna Tressler, Nathan Zimcosky, Kaia Zungri
High Honors: Emma Bliss, Mary Byers, Nicholas Cayton, Abagail Chambers, Joseph Chisler, Gabrielle Cummings, Matthew D’Annolfo, Jankiben Desai, Adam Duncan, Rachel Duncan, Jeffrey Golembiewski Jr., Alexes Gomez, Julia Griffin, Zoe Gudenburr, Hannah Guess, Joseph Hackney III, Dalton Halfhill, Bryanna Honse, Daniel Izzi, Deonna Johnson, Ian Joy, Madison Krch, Santino Marra, Brenden Marzano, Jolene Mihalko, Madison Myers, Garrett Myers, Mitchell Prigg, Jonathan Quarrick, Parker Radolec, Savannah Raymond, Jarred Spellman, Elizabeth Vallango, Andino Vecchiolla, Baleigh Villaneuva
Honors: Autumn Baker, Abigail Beatty, Tyler Becker, Katlyn Bierer, Justin Brestensky, Miguel Brumfield, Emily Buwawa, Justin Byers, Tyler Christopher, Eric Collins, Keandre Cook, Samantha Costello, Madison Ganoe, Carin Gaydos, Stephen Kitta, Kearra Liston, Justina Matthews, Lydia McAllister, Madison Meade, Abigail Miller, Cody Molyneaux, Brianna Nebraska, Dean Neiderhiser Jr., James Price, Donielle Rohaley, Morgan Sherbondy, Reganne Shondelmyer, Sierra Showman, Alexia Stark, Katlynn Tanner, Ryan Voyten, Katlynn Wiehagen
Grade 11
Highest honors: Abigail Berry, Anthony Beveloque, Maria Bittner, Carson Broadwater, Maria Brown, Michael Brown, Ethan Brown, Jenna Butler, Dante Capuzzi, Lauren Coffman, Morgan Fike, Jacob Fleszar, Dalton Graham, Sidney Grimm, Bruce Gunnoe, Alison Humberston, Eliana Krizner, Kaitlyn Kulenovic, Nicholas Kumor, Sydney LaClair, Brett Lemansky, Trent Livingston, Sophie Machesky, Hannah Mankin, Madalyn Marinelli, Meagan Marinelli, Mia Marinelli, Isaac Meeder, Logan Miller, Bella Miller, Cassidy Morrison, Maria Mrosko, Derek Nastasi, Kylee O’Brien, Nolan Pesuti, Allison Podlogar, Maliyah Rafail, Tara Rankin, Nicole Rates, Lauren Royesky, Jenna Schnatterly, Emma Scott, Sydney Smiley, Raelynn Smith, Summer Stewart, Ellie Suich, Hannah Sutton, Kassidy Tajc, Grace Taylor, Michol Timperio, Kaleb Walls, Shannon Watkins, Madison Wheeler, Audrey Yanosky
High honors: Paige Arbuckle, Miles Bennett, Kaine Blaniar, Kennedy Blout, Leann Brink, Todd Bruzda Jr., Joseph Casteel, Kate Costello, Olivia Crossan, Samantha Curry, Eli Eicher, Morgan Ferris, Erin George, Jayce Hampe, Brennan Hixon, Morgan Holland, Jonathan Kapel, Paityn Knupsky, Zackary Koffler, Samantha Liston, Madison Marnell, Jordan Martin, Lorenzo McFadden, Amber Metts, Zoe Mikulan, Maximus Nassar, Jacob Nicola, Kaydin Phillips, Erin Reed, Alexa Rivero, Isabella Roberts, Brendan Shaffer, Tanner Slavic, Kaitlyn Smith, Gianna Valentine, Ryan VanVerth, Sherry Venersky, Amber Zitney
Honors: Daniel Archibald, Chailyn Barden, Christian Barkovic, Mark Brown, Garrett Buckingham, Adrianna Campbell, Sarah Clymer, Sarah Costolo, Nathan DiNunno Jr., Nicholas Egnot, Ethan Fines, Charles Fronczek, Kimberlyn Furajter, Angelo Gatti, Jacob Gibbs, Kayla Gomez, Jeremiah Green, Alexa Halterman, James Harim, Sara Helmick, Shannon Helmick, Mackenzie King, Austin Klink, Shannon Large, Zackery Layton, Kolby Livingston, Alex Lowman, Madison Mansberry, Caden Martin, Ciera Moore, John Phelan, Logan Rankin, Sabin Shields, Mackenzie Taylor, Tarrance Thomas-Brown, Joshua Volpe, Anna Young
Grade 10
Highest honors: Morgan Amoroso, Kaley Ashton, Ryan Behal, Daniel Carney, Payton Chester, Abigail Crawford, Benjamin Diamond, Emily Fleenor, Kole Friel, Nicholas Gabriel, Tucker Golden, Alexis Grimm, Jaden Huber, Nico Johns, Reece Johnson, Megan Joyce, Tyler Kalich, Madison Klink, Kylee Kurnot, Jordyn Lamer, Joseph Lemansky, Kevin Lin, Adrienne Mattey, Noah Matthews, Alexander McClain, Paige Miller, Christian Mitchell, Hannah Newman, Anh Nguyen, Kiara Nicklo, Wyatt Olson, Hannah Proud, Joshua Proud, Haile Rapano, Cecie Schad, Dean Schiffbauer, Skyela Showman, Anastasia Smith, Isabella Smith, Isabella Stefanini, Taryn Stroop, Skyler Wilson, Bella Wilson, Emily Wingrove, Madison Zungri
High honors: Kirah Abdur-Raqib, Garrett Bazylak, Faith Brangard, Taylor Brothers, Elizabeth Buwawa, Carissa Capuzzi, Joseph Chambers, Brookelynn Clymer, Ellarie Coleman, Matthew Costello, Eva Cruz, Carson D’Amico, Taya Davis, Bailey Edenfield, Shaelyn Etling, Madison Filicky, Journey Greer, Hailey Hall, Calyn Hixson, Briana Hunt, Danyele King, Nadia Krofcheck, Mackenzie Lint, Madison Livingston, Abby Mahoney, Kaitlyn Martin, Keri Matthews, Braeden McKnight, Collin McManis, Markie Mihalko, Justin Milan, Manuel Olivares, Matthew Phillips, Malina Sabatini, Nevaeh Sabatula, Emma Santore, Alyssa Schoch, Erica Schreck, Sterlene Scott, Jonathan Shaderowfsky, Kylie Smitley-Karpel, Savanna Snowdon, Skylar Snowdon, Austin Sova, Makenzie Stasko, Shane Sullivan, Mykah Tressler, William Venersky, Payton Vitikacs, Bryan Yourchik
Honors: Alexander Abadejos, Bailey Burkett, Autumn Clipp, Colton Cole, Dylan Ditmore, Eve Fowler, Bryce Harn, Chase Hicks, Dylan Hladinec, Jacob Keffer, Matthew Lucas, Mason Madero, Caleigh McLay, Victoria Mitrisin, Dedrick Powell, Ryan Pyro, Katie Raymond, Michaella Rivero, Max Rockwell, Brayden Romesburg, Noah Sickles, Joseph Smith, Brady Stasko, Camryn Tate, Elizabeth Thomas, Jordan Vavrek, Logan Yourich
Grade 9
Highest honors: James Ainsley, Madison Bellotti, Anna-Claire Belski, Ethan Butter, Elena Cavanagh, Richard Cook III, Julie Cooper, Sophia D’Annolfo, Nevaeh David, Sienna Dean, Chloe Deguia, Abigail Dunkard, Haley Filcheck, Kaden Friel, Keira Gaydos, Christopher Gesk, Rebekah Gibbs, Valentina Gulino, Nyah Hackett, Brianna Hensh, Kaitlyn Hice, Mason Hoff, Cayleigh Hopkins, Riley Jenkins, Kayla Joseph, Frank Kula, Lachyn Kulyyeva, Bailey Lemansky, Devin Lemmon, Mareesa Marra, Lily Martin, Isla McNaughton, Emily Moore, Olivia Morris, Mackenzie Nicklow, Braeden O’Brien, Macy Over, Paxton Patronas, Mia Pierce, Harry Radcliffe, Brayden Russell, Giavanna Savona, Nathan Schwertfeger, Isabella Scott, Alexis Takach, Lily Taylor, Monique Yauger
High honors: Michael Bittner, Vincent Blout, Thomas Bradley, Cameron Bradley, Jack Costello, Charlotte Crouse, Lindy Ferguson, Meadow Gaydos, Yasmeen Gillispie, Kaylee Gluvna, Amelia Hughes, Olivia Johnston, Marissa Koschock, Cameron Krofcheck, William Large, Leland Layhue, Christian Liston, Connor Locke, Abigail Long, Livia Mehalovich, Gavin Miller, Makayla Miller, Evan O’Brien, Isabella Packrone, Alessandra Peccon, Luca Peccon, Alayna Rebar, Annika Tajc, Haylie Truley, Niko Vecchiolla, Jenna Voyten, Antonio Walters, John Wensing, Morgan Wheeler, Dylan Wilson, Jasmine Zitney
Honors: Vincent Aranza, Aidan Berry, Larry Brumfield, Noah Bryant, Kaylinn Capuzzi, Ella Ciez, Essence Davis, Karly Dorobish, Rodney Gallagher, Abby Gilleland, Sean Gilliam II, Philip Hall, Ian Hamilton, Nathan Harim, Tyler Harmon, Jordan Hartman, Kenya Helmick, Cameron Hunt, Bonnie Hunt, Damon Johnson, Jasmine Lemus, Kylie Martin, Andrew Molyneaux, Joseph Myers, Marco Peccon, Sandra Porterfield, Eric Reed, Angelia Robinson, Anna Smith, Amelia Thomas, Tierrany Thomas, Benjamin Wilson, Juliet Wontroba
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