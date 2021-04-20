The following students of Laurel Highlands High School have been named to the honor roll of the third nine-week grading period of the 2020-21 school year:
Grade 12
Highest honors: Maria Bittner, Carson Broadwater, Alissa Brown, Ethan Brown, Maria Brown, Michael Brown, Adrianna Campbell, Dante Capuzzi, Joseph Casteel, Lauren Coffman, Kate Costello, Olivia Crossan, Bailey Darnell, Jacob Fleszar, Erin George, Dalton Graham, Sidney Grimm, Shannon Helmick, Eliana Krizner, Kaitlyn Kulenovic, Nicholas Kumor, Sydney LaClair, Brett Lemansky, Sophie Machesky, Hannah Mankin, Madalyn Marinelli, Meagan Marinelli, Mia Marinelli, Bella Miller, Logan Miller, Cassidy Morrison, Maria Mrosko, Maximus Nassar, Derek Nastasi, Kylee O’Brien, Nolan Pesuti, Allison Podlogar, Tara Rankin, Nicole Rates, Jenna Schnatterly, Sydney Smiley, Raelynn Smith, Summer Stewart, Kassidy Tajc, Grace Taylor, Michol Timperio, Kaleb Walls, Shannon Watkins, Madison Wheeler
High honors: Madison Androsik, Miles Bennett, Anthony Beveloque, Leann Brink, Mark Brown, Garrett Buckingham, Jenna Butler, Morgan Ferris, Morgan Fike, Saron Gill, Bruce Gunnoe, Sara Helmick, Brennan Hixon, Morgan Holland, Alison Humberston, Jonathan Kapel Jr., Andrew Koposko, Makayla Koschock, Shannon Large, Zackery Layton, Samantha Liston, Trent Livingston, Caden Martin, Isaac Meeder, Zoe Mikulan, Jacob Nicola, Caleb Palumbo, Erin Reed, Lauren Royesky, Emma Scott, Kaitlyn Smith, Matthew Snyder
Honors: Paige Arbuckle, Christian Barkovic, Abigail Berry, Kaine Blaniar, Logan Comiskey, Ethan Fines, Charles Fronczek, Kimberlyn Furajter, Jayce Hampe, James Harim, Jacob Hixson Jr., Sebastian Kenney, Alex King, Zackary Koffler, Madison Mansberry, Madison Marnell, Jordan Martin, Jacqueline Matthews, Isaac Nice, Miranda Ohler, Mitchell Prigg, Logan Rankin, Alexa Rivero, Joshua Volpe
Grade 11
Highest honors: Morgan Amoroso, Zoey Burnworth, Carissa Capuzzi, Daniel Carney, Joseph Chambers, Payton Chester, Abigail Crawford, Carson D’Amico, Benjamin Diamond, Deven Freeland, Nicholas Gabriel, Tucker Golden, Alexis Grimm, Nico Johns, Megan Joyce, Tyler Kalich, Kylee Kurnot, Jordyn Lamer, Abby Mahoney, Adrienne Mattey, Noah Matthews, Braeden McKnight, Paige Miller, Christian Mitchell, Anh Nguyen, Manuel Olivares, Wyatt Olson, Hannah Proud, Joshua Proud, Cecie Schad, Isabella Smith, William Venersky, Payton Vitikacs, Skyler Wilson, Emily Wingrove, Madison Zungri
High honors: James Ashton, Garrett Bazylak, Ryan Behal, Taylor Brothers, Bailey Burkett, Matthew Burkett, Eva Cruz, Josiah D’Auria, Bailey Edenfield, Emily Fleenor, Kaleb Glebis, Journey Greer, Bryce Harn, Tristan Huber, Briana Hunt, Danyele King, Madison Klink, Madison Livingston, Kaitlyn Martin, Alexander McClain, Markie Mihalko, Justin Milan, Hannah Newman, Logan Nutt, Katie Raymond, Malina Sabatini, Emma Santore, Dean Schiffbauer, Sterlene Scott, Jonathan Shaderowfsky, Savanna Snowdon, Austin Sova, Max Sperry, Makenzie Stasko, Isabella Stefanini, Taryn Stroop, Mark Whoolery, Bella Wilson, Grant Wyandt, Bryan Yourchik
Honors: Alexander Abadejos, Kaley Ashton, Brookelynn Clymer, Olyvia Cochran, Ellarie Coleman, Matthew Costello, Kadin Early, Madison Filicky, Hailey Hall, Marshal Henry, Calyn Hixson, Dylan Hladinec, Demonte Kiss, Nadia Krofcheck, Nicholas Madison, Collin McManis, Dedrick Powell, Jayden Pratt, Ryan Pyro, Ahmeyia Richardson, Max Rockwell, Nevaeh Sabatula, Erica Schreck, Emma Smitley, Skylar Snowdon, Ayanze Sumpter, Michael Tippet, Mykah Tressler, Matthew Triplett, Jordan Vavrek, Logan Yourich
Grade 10
Highest honors: Madison Bellotti, Anna-Claire Belski, Ethan Butter, Elena Cavanagh, Richard Cook III, Julie Cooper, Sophia D’Annolfo, Nevaeh David, Sienna Dean, Chloe Deguia, Keondre Deshields, Karly Dorobish, Abigail Dunkard, Lindy Ferguson, Haley Filcheck, Kaden Friel, Christopher Gesk, Valentina Gulino, Brianna Hensh, Cayleigh Hopkins, Riley Jenkins, Kayla Joseph, Frank Kula, Lachyn Kulyyeva, Bailey Lemansky, Devin Lemmon, Connor Locke, Mareesa Marra, Livia Mehalovich, Makayla Miller, Emily Moore, Mackenzie Nicklow, Braeden O’Brien, Paxton Patronas, Mia Pierce, Brayden Russell, Giavanna Savona, Nathan Schwertfeger, Isabella Scott, Anna Smith, Bethany Snyder, Lily Taylor, Niko Vecchiolla, Landan Walt, John Wensing, Dylan Wilson, Alyssa Wyandt, Monique Yauger
High honors: Michael Bittner, Vincent Blout, Emily Brestensky, Dakota Burton, Charlotte Crouse, Essence Davis, Keira Gaydos, Meadow Gaydos, Rebekah Gibbs, Abby Gilleland, Sean Gilliam II, Yasmeen Gillispie, Kaylee Gluvna, Philip Hall, Jordan Hartman, Dorian Hensh, Kaitlyn Hice, Mason Hoff, Cameron Hunt, Olivia Johnston, Marissa Koschock, Leland Layhue, Christian Liston, Deanna Mansberry, Kylie Martin, Lily Martin, Gavin Miller, Olivia Morris, Jes Nicola, Macy Over, Isabella Packrone, Alessandra Peccon, Harry Radcliffe, Alayna Rebar, Alexis Takach, Amelia Thomas, Talia Thomas, Zachary Timms, Brayden Tustin, Jenna Voyten, Juliet Wontroba, Jasmine Zitney
Honors: Noah Bryant, Kaylinn Capuzzi, Phillip Cohen, Gavin Dusi, Rodney Gallagher III, Ian Hamilton, Nathan Harim, Bonnie Hunt, Blaise Krizner, Caylie Matthews, Matthew McLaughlin, Isla McNaughton, Evan O’Brien, Luca Peccon, Tyler Sankovich, Samantha Sullivan, Morgan Wheeler, Braden Williams
Grade 9
Highest honors: Nathan Ashton, Hannah Boor, Colin Crawford, Ava Crofcheck, Dominic Georgiana, Emily Guess, Nikolas Guthrie, Alyssa Hackney, Shelby Hall, Korbyn Henry, Cooper Hunt, Mia Johnston, Connor Kalich, Lindsay Klink, Maggie Knight, Austin Koposko, Timothy Lacek, Madison Loukota, Mya Loukota, Hanna Lucente, Colton Luick, Erilyn Machesky, Avery Maldovan, Madison McClean, Cecilia Mrosko, Madison Nicklow, Luke Olson, Aubriana Pesuti, Alexandra Pulice, Isabella Pulice, Jocelyn Radcliffe, Jaden Ringer, Brycen Robson, Nathaniel Showman, Matthew South, Magdalen Williams, Thatcher Wilson, Molly Wisilosky
High honors: Giavanna Amoroso, Emma Aubele, Karleigh Baker, Hunter Bosley, Riley Cochrane, Philip Dang, Jace Deli, Darren Dunn, Grace Fike, Courtney Freeland, Elizabeth Georgiana, Faith Henry, Emily Hritz, Lauren Klink, Ethan Koffler, Sara Konopa, Faith Kushak, Hope Kushak, Shane Layton, Shawn Maggert, Bryce Matrunics, Tristan McCoy, Taylor McGee, Kaydence Nehls, Kaley Norris, Bailea Novak, Owen Reed, Carter Rosendale, Lila Shaderowfsky, Payton Shetler, Peyton Shoaf, Zachary Timms, Robert VanVerth, Evan Vecchiolla, Alessandra Volpe
Honors: Jayden Back, William Barton IV, Lily Bergstedt, Nevaeh Bigam, Tyler Buncic, Markese Collins, Emily Datiz, John Duke II, Koldren Furajter, Daniel Gibbs, Brayden Hall, Devin Harmon, Cassy Henderson, Gabriel McShane, Haley Norris, Addyson Nose, Ailey Nose, Vitabella Sabatini, Jalyn Shanaberger, Christopher Simpson, Luke Simpson, Makenzie Slaughter, Dylan Suthard, David Suthard Jr., Alexander Sutton, Mark Tanner III, Alexa Taylor, Sara Thompson, Jacob Wilson
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