The following students of Laurel Highlands High School have been named to the honor roll of the second nine-week grading period of the 2020-21 school year:
Grade 12
Highest honors: Maria Bittner, Ethan Brown, Maria Brown, Michael Brown, Dante Capuzzi, Lauren Coffman, Kate Costello, Olivia Crossan, Bailey Darnell, Kimberlyn Furajter, Dalton Graham, Sidney Grimm, Bruce Gunnoe, Makayla Koschock, Eliana Krizner, Kaitlyn Kulenovic, Nicholas Kumor, Sydney LaClair, Shannon Large, Brett Lemansky, Sophie Machesky, Madalyn Marinelli, Meagan Marinelli, Mia Marinelli, Amber Metts, Bella Miller, Logan Miller, Cassidy Morrison, Maria Mrosko, Maximus Nassar, Derek Nastasi, Jacob Nicola, Kylee O’Brien, Caleb Palumbo, Nolan Pesuti, Allison Podlogar, Tara Rankin, Nicole Rates, Erin Reed, Lauren Royesky, Jenna Schnatterly, Sydney Smiley, Anastasia Smith, Kassidy Tajc, Grace Taylor, Michol Timperio, Kaleb Walls, Shannon Watkins, Madison Wheeler, Audrey Yanosky
High honors: Daniel Archibald, Abigail Berry, Anthony Beveloque, McKena Bolish, Leann Brink, Carson Broadwater, Alissa Brown, Mark Brown, Adrianna Campbell, Joseph Casteel, Sarah Clymer, Eli Eicher, Morgan Ferris, Morgan Fike, Jacob Fleszar, Erin George, Jayce Hampe, James Harim, Sara Helmick, Morgan Holland, Alison Humberston, Jonathan Kapel Jr., Paityn Knupsky, Zackery Layton, Samantha Liston, Trent Livingston, Hannah Mankin, Jordan Martin, Jacqueline Matthews, Isaac Meeder, Zoe Mikulan, Emma Scott, Raelynn Smith, Matthew Snyder, Summer Stewart, Ryan VanVerth
Honors: Madison Androsik, Paige Arbuckle, Miles Bennett, Kaine Blaniar, Todd Bruzda Jr., Garrett Buckingham, Sarah Costolo, Dante Delverme, Nicholas Egnot, Charles Fronczek, Jacob Gibbs, Saron Gill, Shannon Helmick, Makenzie Hines, Abigail James, Zackary Koffler, Kolby Livingston, Madison Mansberry, Madison Marnell, Caden Martin, Lorenzo McFadden, Camden McGinty, Ciera Moore, Miranda Ohler, Kaydin Phillips, Mitchell Prigg, Kaitlyn Smith, Isabella Trout, Gianna Valentine, Sherry Venersky, Lauren Wozniak, Amber Zitney
Grade 11
Highest honors: James Ashton, Ryan Behal, Bailey Burkett, Zoey Burnworth, Carissa Capuzzi, Daniel Carney, Joseph Chambers, Payton Chester, Abigail Crawford, Carson D’Amico, Benjamin Diamond, Deven Freeland, Kole Friel, Nicholas Gabriel, Tucker Golden, Alexis Grimm, Jaden Huber, Nico Johns, Megan Joyce, Tyler Kalich, Madison Klink, Kylee Kurnot, Jordyn Lamer, Joseph Lemansky, Madison Livingston, Adrienne Mattey, Noah Matthews, Paige Miller, Hannah Newman, Anh Nguyen, Manuel Olivares, Wyatt Olson, Hannah Proud, Joshua Proud, Haile Rapano, Cecie Schad, Dean Schiffbauer, Isabella Smith, Max Sperry, Makenzie Stasko, Isabella Stefanini, Mykah Tressler, William Venersky, Bella Wilson, Skyler Wilson, Emily Wingrove, Madison Zungri
High honors: Morgan Amoroso, Garrett Bazylak, Matthew Burkett, Brookelynn Clymer, Eva Cruz, Bailey Edenfield, Emily Fleenor, Kaleb Glebis, Journey Greer, Reece Johnson, Paul Kania Jr., Danyele King, Nadia Krofcheck, Abby Mahoney, Kaitlyn Martin, Alexander McClain, Braeden McKnight, Caleigh McLay, Markie Mihalko, Justin Milan, Christian Mitchell, Kiara Nicklo, Logan Nutt, Katie Raymond, Max Rockwell, Malina Sabatini, Nevaeh Sabatula, Emma Santore, Sterlene Scott, Jonathan Shaderowfsky, Joseph Smith, Savanna Snowdon, Austin Sova, Taryn Stroop, Jordan Vavrek, Payton Vitikacs, Grant Wyandt, Bryan Yourchik
Honors: Kaley Ashton, Taylor Brothers, Ellarie Coleman, Matthew Costello, Josiah D’Auria, Madison Filicky, Shakiiya Gray, Aareanna Griffith, Bryce Harn, Kevin Lin, Matthew Lucas, Gabriel Martinez, Collin McManis, Victoria Mitrisin, Emily Patterson, Ryan Pyro, Carson Seaman, Emma Smitley
Grade 10
Highest honors: Madison Bellotti, Anna-Claire Belski, Ethan Butter, Elena Cavanagh, Richard Cook III, Julie Cooper, Charlotte Crouse, Sophia D’Annolfo, Nevaeh David, Sienna Dean, Chloe Deguia, Abigail Dunkard, Haley Filcheck, Kaden Friel, Keira Gaydos, Christopher Gesk, Valentina Gulino, Brianna Hensh, Cayleigh Hopkins, Riley Jenkins, Frank Kula, Lachyn Kulyyeva, Bailey Lemansky, Devin Lemmon, Connor Locke, Mareesa Marra, Lily Martin, Livia Mehalovich, Emily Moore, Olivia Morris, Mackenzie Nicklow, Braeden O’Brien, Isabella Packrone, Paxton Patronas, Mia Pierce, Harry Radcliffe, Brayden Russell, Giavanna Savona, Nathan Schwertfeger, Isabella Scott, Bethany Snyder, Lily Taylor, Brayden Tustin, Landan Walt, John Wensing, Alyssa Wyandt, Monique Yauger
High honors: Michael Bittner, Kaylinn Capuzzi, Ella Ciez, Keondre Deshields, Karly Dorobish, Lindy Ferguson, Meadow Gaydos, Rebekah Gibbs, Abby Gilleland, Yasmeen Gillispie, Kaylee Gluvna, Nathan Harim, Jordan Hartman, Mason Hoff, Cameron Hunt, Olivia Johnston, Kayla Joseph, Leland Layhue, Christian Liston, Deanna Mansberry, Gavin Miller, Makayla Miller, Jes Nicola, Cara Pillar, Anna Smith, Niko Vecchiolla, Jenna Voyten, Dylan Wilson, Juliet Wontroba, Jasmine Zitney
Honors: Emily Brestensky, Phillip Cohen, Gavin Dusi, Rodney Gallagher III, Sean Gilliam II, Dorian Hensh, Bonnie Hunt, Marissa Koschock, Blaise Krizner, Kylie Martin, Isla McNaughton, Luca Peccon, Sandra Porterfield, Alayna Rebar, Elizabeth Sharp, Amelia Thomas, Talia Thomas, Tierrany Thomas, Keyonna White, Braden Williams
Grade 9
Highest honors: Nathan Ashton, Hannah Boor, Colin Crawford, Ava Crofcheck, Dominic Georgiana, Emily Guess, Nikolas Guthrie, Alyssa Hackney, Shelby Hall, Cooper Hunt, Connor Kalich, Lauren Klink, Lindsay Klink, Maggie Knight, Austin Koposko, Timothy Lacek, Mya Loukota, Hanna Lucente, Colton Luick, Erilyn Machesky, Avery Maldovan, Madison McClean, Cecilia Mrosko, Madison Nicklow, Aubriana Pesuti, Alexandra Pulice, Isabella Pulice, Jocelyn Radcliffe, Jaden Ringer, Brycen Robson, Nathaniel Showman, Matthew South, Evan Vecchiolla, Magdalen Williams, Thatcher Wilson, Molly Wisilosky
High honors: Emma Aubele, Karleigh Baker, William Barton IV, Markese Collins, Darren Dunn, Grace Fike, Courtney Freeland, Elizabeth Georgiana, Daniel Gibbs, Korbyn Henry, Emily Hritz, Mia Johnston, Sara Konopa, Shane Layton, Madison Loukota, Shawn Maggert, Tristan McCoy, Kaydence Nehls, Kaley Norris, Ailey Nose, Bailea Novak, Luke Olson, Lila Shaderowfsky, Peyton Shoaf, Zachary Timms, Robert VanVerth, Alessandra Volpe
Honors: Giavanna Amoroso, Tyler Buncic, Kathryn Chiado, Philip Dang, Breanna Fijalkovic, Koldren Furajter, Carmen Galderisi V, Lindsey Greer Jr., Devin Harmon, Alexis Hebb-Shaffer, Cassy Henderson, Ethan Koffler, Faith Kushak, Savannah Lewis, Krew Livingston, Bryce Matrunics, Taylor McGee, Robert Mowery, Emily Myers, Haley Norris, Addyson Nose, Owen Reed, Carter Rosendale, Vitabella Sabatini, Paige Santore, Payton Shetler, Christopher Simpson, Luke Simpson, Makenzie Slaughter, David Suthard Jr., Sara Thompson, Georgia Wilson
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