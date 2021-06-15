The following students of Laurel Highlands High School have been named to the honor roll of the fourth nine-week grading period of the 2020-21 school year:
Grade 12
Highest honors: Maria Bittner, Leann Brink, Ethan Brown, Maria Brown, Bailey Darnell, Dalton Graham, Sidney Grimm, Kaitlyn Kulenovic, Nicholas Kumor, Sydney LaClair, Sophie Machesky, Hannah Mankin, Madalyn Marinelli, Meagan Marinelli, Mia Marinelli, Bella Miller, Logan Miller, Cassidy Morrison, Maria Mrosko, Maximus Nassar, Derek Nastasi, Ethan Papke, Nolan Pesuti, Allison Podlogar, Tara Rankin, Nicole Rates, Jenna Schnatterly, Bianca Sisler, Sydney Smiley, Grace Taylor, Michol Timperio, Kaleb Walls, Shannon Watkins
High honors: Madison Androsik, Daniel Archibald, Miles Bennett, Anthony Beveloque, Carson Broadwater, Mark Brown, Michael Brown, Jenna Butler, Adrianna Campbell, Dante Capuzzi, Joseph Casteel, Lauren Coffman, Kate Costello, Olivia Crossan, Morgan Ferris, Morgan Fike, Erin George, Bruce Gunnoe, Shannon Helmick, Brennan Hixon, Jacob Hixson Jr., Morgan Holland, Donivan Karfelt IV, Sebastian Kenney, Makayla Koschock, Eliana Krizner, Shannon Large, Zackery Layton, Brett Lemansky, Samantha Liston, Caden Martin, Isaac Nice, Jacob Nicola, Kylee O'Brien, Erin Reed, Lauren Royesky, Emma Scott, Kaitlyn Smith, Raelynn Smith, Matthew Snyder, Summer Stewart, Kassidy Tajc, Madison Wheeler
Honors: Haley Adams, Mariah Adams, Paige Arbuckle, Kennedy Blout, McKena Bolish, Alissa Brown, Garrett Buckingham, Nicholas Egnot, Ethan Fines, Jacob Fleszar, Charles Fronczek, Parker Georgiana, Jayce Hampe, James Harim, Sara Helmick, Shauna Hoggard, Alison Humberston, Jonathan Kapel Jr., Alex King, Paityn Knupsky, Zackary Koffler, Trent Livingston, Madison Mansberry, Jacqueline Matthews, Lorenzo McFadden, Isaac Meeder, Amber Metts, Zoe Mikulan, Miranda Ohler, Mitchell Prigg, Brendan Shaffer, Joshua Volpe, Unique Wallace, Amber Zitney
Grade 11
Highest honors: Ryan Behal, Carissa Capuzzi, Joseph Chambers, Payton Chester, Abigail Crawford, Benjamin Diamond, Deven Freeland, Nicholas Gabriel, Kaleb Glebis, Tucker Golden, Alexis Grimm, Nico Johns, Megan Joyce, Tyler Kalich, Madison Klink, Kylee Kurnot, Jordyn Lamer, Madison Livingston, Abby Mahoney, Adrienne Mattey, Noah Matthews, Markie Mihalko, Paige Miller, Christian Mitchell, Anh Nguyen, Manuel Olivares, Wyatt Olson, Hannah Proud, Cecie Schad, Dean Schiffbauer, Isabella Smith, Taryn Stroop, William Venersky, Payton Vitikacs, Skyler Wilson, Madison Zungri
High honors: Alexander Abadejos, Eric Allen, Morgan Amoroso, James Ashton, Garrett Bazylak, Bailey Burkett, Matthew Burkett, Aidan Burnworth, Zoey Burnworth, Daniel Carney, Brookelynn Clymer, Colton Cole, Eva Cruz, Carson D'Amico, Josiah D'Auria, Emily Fleenor, Journey Greer, Aareanna Griffith, Marshal Henry, Calyn Hixson, Paul Kania Jr., Demonte Kiss, Joseph Lemansky, Matthew Lucas, Nicholas Madison, Kaitlyn Martin, Alexander McClain, Braeden McKnight, Caleigh McLay, Justin Milan, Hannah Newman, Logan Nutt, Jacob Paull, Joshua Proud, Katie Raymond, Malina Sabatini, Nevaeh Sabatula, Emma Santore, Sterlene Scott, Jonathan Shaderowfsky, Isabella Stefanini, Shane Sullivan, Mykah Tressler, Jordan Vavrek, Jacob Victor, Mark Whoolery, Bella Wilson, Emily Wingrove, Grant Wyandt, Bryan Yourchik
Honors: Ellarie Coleman, Ashley Crouch, Kole Friel, Hailey Hall, Bryce Harn, Briana Hunt, Reece Johnson, Nadia Krofcheck, Victoria Mitrisin, Kiara Nicklo, Dustin Pegg, Dedrick Powell, Ryan Pyro, Ahmeyia Richardson, Max Rockwell, Noah Sickles, Emma Smitley, Austin Sova, Max Sperry, Makenzie Stasko, Ayanze Sumpter, Michael Tippet
Grade 10
Highest honors: James Ainsley, Madison Bellotti, Anna-Claire Belski, Michael Bittner, Vincent Blout, Ethan Butter, Elena Cavanagh, Richard Cook III, Julie Cooper, Sophia D'Annolfo, Nevaeh David, Sienna Dean, Chloe Deguia, Karly Dorobish, Abigail Dunkard, Haley Filcheck, Kaden Friel, Keira Gaydos, Meadow Gaydos, Christopher Gesk, Sean Gilliam II, Yasmeen Gillispie, Valentina Gulino, Brianna Hensh, Cayleigh Hopkins, Frank Kula, Lachyn Kulyyeva, Bailey Lemansky, Devin Lemmon, Connor Locke, Mareesa Marra, Kylie Martin, Livia Mehalovich, Emily Moore, Mackenzie Nicklow, Braeden O'Brien, Paxton Patronas, Mia Pierce, Brayden Russell, Giavanna Savona, Nathan Schwertfeger, Isabella Scott, Bethany Snyder, Brayden Tajc, Lily Taylor, Niko Vecchiolla, Landan Walt, John Wensing, Dylan Wilson, Monique Yauger
High honors: Nathan Ashby, Emily Brestensky, Noah Bryant, Phillip Cohen, Charlotte Crouse, Keondre Deshields, Lindy Ferguson, Rodney Gallagher III, Abby Gilleland, Kaylee Gluvna, Ian Hamilton, Jordan Hartman, Mason Hoff, Cameron Hunt, Riley Jenkins, Olivia Johnston, Kayla Joseph, Leland Layhue, Kendall Lough, Deanna Mansberry, Lily Martin, Caylie Matthews, Matthew McLaughlin, Gavin Miller, Makayla Miller, Andrew Molyneaux, Olivia Morris, Jes Nicola, Macy Over, Isabella Packrone, Sandra Porterfield, Harry Radcliffe, Cesare Schad, Anna Smith, Alexis Takach, Zachary Timms, Jenna Voyten, Braden Williams, Alyssa Wyandt
Honors: Larry Brumfield, Dakota Burton, Kaylinn Capuzzi, Ella Ciez, Jack Costello, Essence Davis, Gavin Dusi, Rebekah Gibbs, Nathan Harim, Dorian Hensh, Kaitlyn Hice, Amelia Hughes, Bonnie Hunt, Delaney Landman, Jasmine Lemus, Christian Liston, Elise McLuckie, Rhyan Newhouse, Luca Peccon, Cara Pillar, Elizabeth Sharp, Samantha Sullivan, Talia Thomas, Tierrany Thomas, Deven Walters, Morgan Wheeler, Keyonna White, Emily Widener, Juliet Wontroba
Grade 9
Highest honors: Nathan Ashton, Karleigh Baker, Hannah Boor, Colin Crawford, Ava Crofcheck, Grace Fike, Dominic Georgiana, Emily Guess, Alyssa Hackney, Shelby Hall, Cooper Hunt, Mia Johnston, Connor Kalich, Lauren Klink, Lindsay Klink, Maggie Knight, Austin Koposko, Faith Kushak, Timothy Lacek, Mya Loukota, Hanna Lucente, Colton Luick, Erilyn Machesky, Avery Maldovan, Madison McClean, Cecilia Mrosko, Madison Nicklow, Bailea Novak, Aubriana Pesuti, Alexandra Pulice, Isabella Pulice, Jaden Ringer, Brycen Robson, Nathaniel Showman, Matthew South, Magdalen Williams, Thatcher Wilson, Molly Wisilosky
High Honors: Giavanna Amoroso, Emma Aubele, Markese Collins, Philip Dang, Jace Deli, Darren Dunn, Elizabeth Georgiana, Nikolas Guthrie, Cassy Henderson, Faith Henry, Korbyn Henry, Emily Hritz, Sara Konopa, Hope Kushak, Madison Loukota, Gabriel McShane, Kaydence Nehls, Kaley Norris, Addyson Nose, Ailey Nose, Luke Olson, Jocelyn Radcliffe, Owen Reed, Carter Rosendale, Lila Shaderowfsky, Payton Shetler, Peyton Shoaf, Luke Simpson, David Suthard Jr., Evan Vecchiolla, Alessandra Volpe
Honors: Nevaeh Bigam, Reginald Bissant, Tyler Buncic, Kathryn Chiado, Riley Cochrane, Emily Core, John Duke II, Courtney Freeland, Carmen Galderisi V, Daniel Gibbs, Xavier Hughes, Ethan Koffler, Shawn Maggert, Bryce Matrunics, Tristan McCoy, Desiray Murray, Haley Norris, Jalyn Shanaberger, Christopher Simpson, Emily Spino, Sara Thompson, Jaiden Tucker, Robert VanVerth, Georgia Wilson
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