The following students of Laurel Highlands High School have been named to the honor roll of the first nine-week grading period of the 2020-21 school year:
Grade 12
Highest honors: Abigail Berry, Maria Bittner, Carson Broadwater, Ethan Brown, Maria Brown, Dante Capuzzi, Joseph Casteel, Lauren Coffman, Kate Costello, Morgan Fike, Dalton Graham, Sidney Grimm, Andrew Koposko, Makayla Koschock, Eliana Krizner, Kaitlyn Kulenovic, Nicholas Kumor,bSydney LaClair, Shannon Large, Brett Lemansky, Sophie Machesky, Madalyn Marinelli, Meagan Marinelli, Mia Marinelli, Bella Miller, Logan Miller, Cassidy Morrison, Maria Mrosko, Maximus Nassar, Derek Nastasi, Jacob Nicola, Kylee O’Brien, Nolan Pesuti, Allison Podlogar, Tara Rankin, Nicole Rates, Lauren Royesky, Jenna Schnatterly, Anastasia Smith, Raelynn Smith, Summer Stewart, Grace Taylor, Michol Timperio, Gianna Valentine, Kaleb Walls, Shannon Watkins, Madison Wheeler, Audrey Yanosky
High honors: Madison Androsik, Miles Bennett, Anthony Beveloque, Leann Brink, Alissa Brown, Mark Brown, Michael Brown, Garrett Buckingham, Jenna Butler, Adrianna Campbell, Sarah Costolo, Olivia Crossan, Samantha Curry, Bailey Darnell, Dante Delverme, Eli Eicher, Jacob Fleszar, Jacob Gibbs, Bruce Gunnoe, Jayce Hampe, Sara Helmick, Brennan Hixon, Morgan Holland, Jonathan Kapel Jr., Zackary Koffler, Samantha Liston, Trent Livingston, Hannah Mankin, Madison Mansberry, Jordan Martin, Jacqueline Matthews, Amber Metts, Zoe Mikulan, Caleb Palumbo, Kaydin Phillips, Erin Reed, Alexa Rivero, Bianca Sisler, Sydney Smiley, Matthew Snyder, Ellie Suich, Kassidy Tajc, Ryan VanVerth
Honors: Paige Arbuckle, Kaine Blaniar, Carly Bowen, Todd Bruzda Jr., Destinee Cole, Vina Dang, Nicholas Egnot, Ethan Fines, Justin Funk, Kimberlyn Furajter, Angelo Gatti, Erin George, Kayla Gomez, Olivia Hall, Alexa Halterman, James Harim, Shannon Helmick, Makenzie Hines, Taylor Holchin, Alison Humberston, Donivan Karfelt IV, Paityn Knupsky, Zackery Layton, Alex Lowman, Caden Martin, Lorenzo McFadden, Isaac Meeder, Isaac Nice, Miranda Ohler, Isabella Roberts, Emma Scott, Sabin Shields, Justin Smith, Kaitlyn Smith, Mackenzie Taylor, Tarrance Thomas-Brown, Ziane Thomas-Washington, Isabella Trout, Sherry Venersky, Joshua Volpe, Unique Wallace, Anna Young, Amber Zitney
Grade 11
Highest honors: Morgan Amoroso, Ryan Behal, Bailey Burkett, Zoey Burnworth, Carissa Capuzzi, Daniel Carney, Joseph Chambers, Payton Chester, Abigail Crawford, Carson D’Amico, Benjamin Diamond, Kole Friel, Nicholas Gabriel, Tucker Golden, Alexis Grimm, Calyn Hixson, Jaden Huber, Nico Johns, Megan Joyce, Tyler Kalich, Madison Klink, Kylee Kurnot, Jordyn Lamer, Kevin Lin, Adrienne Mattey, Alexander McClain, Braeden McKnight, Paige Miller, Hannah Newman, Anh Nguyen, Logan Nutt, Manuel Olivares, Wyatt Olson, Hannah Proud, Haile Rapano, Malina Sabatini, Cecie Schad, Dean Schiffbauer, Sterlene Scott, Isabella Smith, Austin Sova, Isabella Stefanini, Payton Vitikacs, Bella Wilson, Skyler Wilson, Emily Wingrove, Madison Zungri
High honors: James Ashton, Garrett Bazylak, Taylor Brothers, Brookelynn Clymer, Colton Cole, Matthew Costello, Eva Cruz, Emily Fleenor, Eve Fowler, Deven Freeland, Kaleb Glebis, Shakiiya Gray, Journey Greer, Aareanna Griffith, Dylan Hladinec, Reece Johnson, Paul Kania Jr., Danyele King, Demonte Kiss, Mackenzie Lint, Madison Livingston, Matthew Lucas, Mason Madero, Abby Mahoney, Kaitlyn Martin, Noah Matthews, Caleigh McLay, Collin McManis, Justin Milan, Kiara Nicklo, Dustin Pegg, Jayden Pratt, Joshua Proud, Ryan Pyro, Katie Raymond, Chloe Robison, Max Rockwell, Nevaeh Sabatula, Emma Santore, Jonathan Shaderowfsky, Taryn Stroop, William Venersky, Mark Whoolery, Grant Wyandt, Bryan Yourchik, Logan Yourich
Honors: Kaley Ashton, Faith Coburn, Olyvia Cochran, Ellarie Coleman, Josiah D’Auria, Dylan Ditmore, Kadin Early, Bailey Edenfield, Madison Filicky, Hailey Hall, Bryce Harn, Marshal Henry, Briana Hunt, Jacob Keffer, Nadia Krofcheck, Joseph Lemansky, Nicholas Madison, Gabriel Martinez, Riley Matthews, Markie Mihalko, Joshua Miskanin, Victoria Mitrisin, Gary Nicklow Jr., Emily Patterson, Dedrick Powell, Michaella Rivero, Erica Schreck, Carson Seaman, Emma Smitley, Savanna Snowdon, Max Sperry, Makenzie Stasko, Ayanze Sumpter, Michael Tippet, Mykah Tressler, Jacob Victor
Grade 10
Highest honors: Anna-Claire Belski, Ethan Butter, Elena Cavanagh, Richard Cook III, Julie Cooper, Sophia D’Annolfo, Nevaeh David, Sienna Dean, Chloe Deguia, Karly Dorobish, Abigail Dunkard, Haley Filcheck, Christopher Gesk, Valentina Gulino, Brianna Hensh, Cayleigh Hopkins, Riley Jenkins, Kayla Joseph, Frank Kula, Lachyn Kulyyeva, Bailey Lemansky, Devin Lemmon, Connor Locke, Mareesa Marra, Isla McNaughton, Gavin Miller, Emily Moore, Olivia Morris, Mackenzie Nicklow, Braeden O’Brien, Paxton Patronas, Brayden Russell, Giavanna Savona, Nathan Schwertfeger, Lily Taylor, Landan Walt, Emily Widener
High honors: James Ainsley, Nathan Ashby, Madison Bellotti, Michael Bittner, Vincent Blout, Kaylinn Capuzzi, Charlotte Crouse, Keondre Deshields, Lindy Ferguson, Kaden Friel, Rodney Gallagher III, Keira Gaydos, Meadow Gaydos, Rebekah Gibbs, Abby Gilleland, Yasmeen Gillispie, Kaylee Gluvna, Jordan Hartman, Kaitlyn Hice, Mason Hoff, Bonnie Hunt, Cameron Hunt, Olivia Johnston, Marissa Koschock, Leland Layhue, Christian Liston, Lily Martin, Caylie Matthews, Elise McLuckie, Livia Mehalovich, Makayla Miller, Jes Nicola, Macy Over, Isabella Packrone, Mia Pierce, Cara Pillar, Sandra Porterfield, Harry Radcliffe, Tyler Sankovich, Isabella Scott, Anna Smith, Bethany Snyder, Joshua Stenger, Samantha Sullivan, Annika Tajc, Alexis Takach, Amelia Thomas, Niko Vecchiolla, John Wensing, Keyonna White, Braden Williams, Juliet Wontroba, Alyssa Wyandt, Monique Yauger
Honors: Tucker Anderson, Madison Banner, Cameron Bradley, Emily Brestensky, Larry Brumfield, Noah Bryant, Patrick Cavanagh, Ella Ciez, Phillip Cohen, Louis Georgiana, Alyza Gorman, William Grimm, Philip Hall, Ian Hamilton, Nathan Harim, Tyler Harmon, Kenya Helmick, Cameron Krofcheck, William Large, Jasmine Lemus, Deanna Mansberry, Kylie Martin, Ty McManus, Alessandra Peccon, Luca Peccon, Marco Peccon, Alayna Rebar, Cesare Schad, Elizabeth Sharp, Talia Thomas, Jenna Voyten, Benjamin Wilson, Dylan Wilson, Caleb Yanosky
Grade 9
Highest honors: Nathan Ashton, Hannah Boor, Colin Crawford, Ava Crofcheck, Grace Fike, Dominic Georgiana, Emily Guess, Nikolas Guthrie, Shelby Hall, Korbyn Henry, Cooper Hunt, Connor Kalich, Lauren Klink, Lindsay Klink, Maggie Knight, Austin Koposko, Timothy Lacek, Mya Loukota, Hanna Lucente, Erilyn Machesky, Avery Maldovan, Madison McClean, Vanessa McClelland, Cecilia Mrosko, Madison Nicklow, Bailea Novak, Aubriana Pesuti, Alexandra Pulice, Isabella Pulice, Jocelyn Radcliffe, Brycen Robson, Nathaniel Showman, Matthew South, Thatcher Wilson, Molly Wisilosky
High honors: Giavanna Amoroso, Emma Aubele, Karleigh Baker, Philip Dang, Jace Deli, Darren Dunn, Raeah Frazee, Elizabeth Georgiana, Alyssa Hackney, Emily Hritz, Mia Johnston, Ethan Koffler, Sara Konopa, Faith Kushak, Hope Kushak, Shane Layton, Madison Loukota, Colton Luick, Bryce Matrunics, Kaydence Nehls, Luke Olson, Owen Reed, Jaden Ringer, Carter Rosendale, Vitabella Sabatini, Lila Shaderowfsky, Peyton Shoaf, Luke Simpson, Zachary Timms, Jaiden Tucker, Evan Vecchiolla, Alessandra Volpe, Lamont Wallace, Magdalen Williams
Honors: Brayden Aldridge, William Barton IV, Tyler Buncic, William Call, Tristan Cantrell, Parker Clements, Riley Cochrane, Niaha Dillard, John Duke II, Courtney Freeland, Daniel Gibbs, Brayden Hall, Devin Harmon, Alexis Hebb-Shaffer, Cassy Henderson, Faith Henry, Logan Hulton, Jeremiah Lehman, Savannah Lewis, Shawn Maggert, Tristan McCoy, Eva Miller, Alexis Nelson, Haley Norris, Addyson Nose, Ailey Nose, James Sickles, Christopher Simpson, David Suthard Jr., Alexander Sutton, Sara Thompson, Robert VanVerth, Kortney Weston, Isaac Williams, Georgia Wilson, Reese Yourich
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