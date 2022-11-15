The following students of Uniontown Area High School have been named to the honor roll for the first nine-week grading period of the 2022-23 school year:
Grade 12
Highest honors: Riley Baker, Grant Barcheck, Madison Basinger, Darian Brewer, Anthony Byers II, Ashley Cable, Alexander Clark, Tamera Dorsey, Sequoia Dunlap, Tamir Hanner, Sadie Harvey, Tyler Hawk, Jalynn Hodge, Jorja Holes, Gabrielle Hostetler, Payton Hostetler, Gianna Howard, Hailey Johnson, Isabelle Jones, Avery Lax, Zaya McCune, Christian Miller, Julia Mills, Lucas Moody, Madelyn Murtha, Jacob Myers, Connor Nichols, Foster Nicholson, Abraham Cabello Ortiz, Malcolm Patton, Nicholas Pecsko, Elizabeth Perkins, Giana Piccolomini, Jenna Pindrock, Wyatt Plume, Gabriel Ranker, Taylin Ravenscroft, Erica Rishel, Anna Sabol, Austin Seese, Sophia Sisson, Mason Stewart, Braxton Swaney, Krista Thorpe, Shelby Tressler, Hope Trimmer, Sydney Troup, Skye Tucker, Star Tucker, Emma Uselman, Hunter Wakefield, Ian Wallace, Iliana Wallace, Kathryn Walters, Claire White, Jackson White, Aziriah Wilson, Abigail Wystepek, Hannah Young
High honors: Grace Amend, Brandon Ball, Britney Clark, Nicholas Delpercio, Damien Dillard, Ariana Frankenfield, Levi Garner, Dominick Grippe, Daniel Hospodavis, Chase Matthews, McKenna Miskanin, Adiya Murrell, Amya Nelson, Joshua Radovich, John Strauser, Christian Thomas, Kimberlin Thorpe
Honors: Tayshaun Bryant, Taylor Cooley, Maddox Cramer, Mesha Fairfax, Greyden McMillen, Devin Sykes Jr., Miranda Thompson, Tanner Uphold
Grade 11
Highest honors: Haley Abbott, Emily Angelo, Jaidan Baxter, Lily Benson, Nellie Budinsky, Alexandria Butler, Dulce Coronado, Kitana Critchfield, Akira Dade, Christian DeVincent, Casey Fijalkovic, Kaylee Fortman, Jeremiah Hager, Alexandra Keller, Parker King, Essence Knox, Jaedyn Kohlmeyer, Anaseini Lewanavanua, Riley Livingood, Victoria Maher, Porter Mehalek, Daniel Montgomery, Wyatt Nehls, Bella Palm, Jocelyn Park, Raynie Plisko, Grayden Plume, Abigail Riggen, Shannon Riley, Olivia Russman, Emma Sabatula, Dominic Scott, Ava Softa, Marica Toaisi Tuivaga, Audrey VanNosdeln, Richard Williams, Jayla Winfrey, William Zapotosky
High honors: Abryella Adams, Lyla Braun, Jamire Braxton, Emily Cramer, Hanna Cross, Amiah Deshields, Bella Dolfi, Mashal Kassim, Brittany Lloyd, Alan McGahey Jr., K Adrian McLee, Xavier Murray, Tate Musko, Hannah Phelan, Hayley Kemp-Queer, Kamiya Rose, Hannah Sabatula, Jacob Schiffbauer, Mattalynn Schiffbauer, Ladonn Stone, Nicholas Torbich
Honors: Aaliyah Bakosh, Loralie Cramer, Jacob Dennis, Samuel Fitzpatrick, Albert Greeley IV, Ann Vera-Landazabal, Janessa Riggle, Ashley Rocks, Johnnell Smith, Marcus Smith, Eric Townsend, Haylie Truley, Logan Voytish
Grade 10
Highest honors: Delaney Booker, Chase Brumley, Brianna Burnsworth, Aida Evans, Iadayia Hackett, Hailey Hart, Jack Jeffries, Ryleigh Jose, Meredith King, Alexis Kudyba, Aurora Majoros, David Maroski, Addison Miller, Naila Mohammed, Olivia Murphy, Olivia Murtha, Emily Myers, Cornell Neal Jr., Elise Nedley, Allison Novak, Corrina Piccolomini, Kate Sennett, Jacob Shaffer, Luke Stephenson, Selena Torres, Grace Trimmer, Emma Wellington, Calvin Winfrey, Jonathan Woleslagle, Emma Young
High honors: Julia Clark, Arriana Everly, Rocco Furrer, Notorious Grooms, Lacie Harvey, Alexi Kline, Chase Ludy, Addy Martin, Julie Morris, Clarissa Wardell, Nevaeh Younkin
Honors: M Kinli Baker, Trinity Ciampanelli, Lexi Humberston, Hadeel Kassim, Gage Lowry, Aiden Luzader, Becca Martin, Makayla Plavi, Nathan Serock, Gary Smitley III, Austin Thomas, Kamari Thomas, John VanSickle Jr., Charles Wingfield
Grade 9
Highest honors: Kaylie Batie, Lilah Benson, Devin Blout, Jocelyn Boyd, Kassadi Brant, Isabelle Braun, Julian Byers, Maggie Campbell, Addison Cox, Charity Dolan, Alexandra Etling, Alena Fisher, Hannah Foster, Aiden Glover, Luke Gresh, Sarah Hilliard, Madelynn Hughes, Silas Karfelt, Emily Leasure, Rogan McCune, Michael McDermott, Emma Mihalko, Cassandra Murray, Paisley Murtha, Finleigh O’Brien, Sarah Perkins, Josie Petrucci, Joss Rutter, Samantha Sadler, Olivia Schiffbauer, Arrington Scott, Greta Shirk, Rayne Smith, Ethan Syner, Ava Torbich, Natalie Ursiny, Sarah White, Brody Wible, Halie Wingfield, Bethany Wise, Rylee Woodmancy
High honors: Andrew Berdar, Logan Bishoff, Tamya Chito, Tobias Diaz, Eric Dolfi, Lailah Evans, Kaitlyn Harim, Kameran Hunter, Madelynn Kamp, Avannah Key, Kaitlyn May, Nyah McDowell, John Mills, Laci Morris, Joshua Murtha, Gianna Radovich, Paris Rodeheaver, Xavier Scott, Timothy Sowers Jr.
Honors: Malachi Brown, Aiden Carbonara, Fallon Davis, Damian Fisher, Aniyah Ford, Abigail Hostetler, Khanh Ly, Elaina Mutnansky, Emmaleigh Noah, Olivia Opar, Graci Rodeheaver, Richard Show III
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