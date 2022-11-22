The following students of Albert Gallatin Area High School have been named to the honor roll of the first nine-week grading period of the 2022-23 school year:
Grade 12
Highest honors: Abigail Lea Barnes, Brianna Bloom, Matthew James Brownfield, Jaelyn McKenzie Carr, Benjamin Joseph Chahl, Kade Joseph Clark, Kaleb Michael Clark, Joshua Stephen Dankle, Carleigh Elizabeth Davis, Vincent Douglas Dice, Julianna Grace Evans, Nyanta Fant, Kennedy Justine Felio, Madison Foley, Rachel Elizabeth Fordyce, Jeffery Carl Fowler, Jenna Rae Gibson, Amber Faith Griffin, Nina Marie Grimes, Keora Nichole Hagner, Lannie Lee Halbritter, Nathan Charles Harrold, Alexandra Renee Hart, Landen Creed Heeter, Greyson M Jarrett, Jerry Jiang, Blair Elizabeth Kotarsky, Nathan James Kuhns, Sydney Rachel Larew, Quentin Micah Larkin, Savannah Rose Lazuka, Jeremy Daniel Liston, Kaydee Elizabeth Lynn, Jacob Allen McKinney, Alexis Elizabeth Metts, Laura Beth Mildren, Kameron Jewel Miller, Madison Marie Milligan, Mia Grace Moser, Hudson Gregory Newcomer, Luke T. Pappas, Cole Joseph Riedmann, Kaelyn Rozgony, Kacie Lynnette Ryczek, Christopher Robert Santos, Savannah Brooke Serrano, Madison Claire Shushok, Gavin Wade Smith, Grayson Lillian Smith, Jacy Smochinsky, Seth Riley Springsteen, Eric Dale Patrick Teets, Robert Todak, Gianna Mary Frances Valenti, Caleigh Nicole Wiles, Laney Marie Wilson, Trevor Michael Yuhaniak
High honors: Logan Scott Arbogast, Cameron Jack Argabright, Shaniyah Ash, Haleigh Marie Boyd, Paige Morgan Brownfield, Hannah Bree Brumley, Savannah Linn Brundege, Celine Butcher, Madison Dawn Carter, Gabriel Joseph Chess, Quinn Conner, Chase Allen Constable, Amey Leiann Denis, Braden Lee Dirda, Kaylee Paige Edgar, Hunter Allen Forsythe, Michele Lynn Fraley, Allison Louise Glebis, Gunnar Zane Guesman, Travon Hall, Shelby Marie Hancheck, Katlyn Paige Havrilesko, Raymond Cecil Holtzinger, Melody E. Hoone, Karee Maria Jordan, Haylee Ann Kolesar, David Allen Layhue, Maria Macz-Rosales, Maggie Mason, Kaihden E McKay, Ryan James Means, MaKayla Anne Oplinger, Gabrielle Lyn Palmer, Gina Prinkey, Brandon Christopher Purkey, Zoe Marie Rager, Heath Ian Randolph, Henry Robison, Jacob James Rosie, Kaiser Joseph Roszak, Destini Elana Smiley, Desirae Lynn Smitley, Douglas James Valencheck, Aleah Giselle Valentine, Taylor Renee Vance, Emily Ann Vernon, Ty Joseph Yasko, Lauren Evelyn Zembar
Honors: Clark James Adams, Andrew Richard Appleton, Brennden Bango, Bryce Anthony Barton, Jackie Breonna Bennett, Makenzee Carlean Bennett, Hanna Marie Brownfield, Riley Nicolas Bubonovich, Debbie Cheanne Clark, Richard J Cleaver, Autumn Miracle Cobb, Brayden Coffman, Luke Micheal Conticelli, Kadie Lauren Conway, Maelee Detrick, Robert William Dillon, Cameron James Dressel, Kayla M Eggers, Christian David Francis, Zackary Graham, Karla M Guevara, Dakota Lee Guthrie, Patrick Harrelson, Talon N Hawk, Jade M Hawkins, Gary Kelly, Hunter Evan Knight, Chloe Alexa Krichbaum, Wyatt E Lavery, Chloe Leadbeater, Hunter Gavin Lisauckis, Kastor W Locke, Daron M Mankins, Madison S Matlock, Connor Orion McCullough, Alexia Ray McGee, Evan James McGee, Collin Andrew Mesler, Adriana Marie Miller, John Michael Morris, Chada Asaudia Morrison, Deserae Ann Myers, Jackson Cole Myers, Kimberly Myers, Logan Edward Nalepka, Kelsey Neighbors, Destiny Angeleque Norman, Aden Oravets, Kendall Shaye Pavone, Jacob Malachi Pulling, Lacey Reckner, Jaden Hunter Revak, Nicholas James Riggin, Paige Dawn Rizer, Logan Garett Rugh, Jase M Sackett, Darin Scott Salsberry, Olivia Cheryl Sanders, Nikolas Sean Schwarz, Alexzander Leo Shuff, Curtis George Shultz, Adrianna Lee Sines, Gaige B. Sroka, Elijah Ray Strosnider, Aaron Mathew Swiger, Misty Hope Tait, James Edgar Tanner, Anna Tingler, Amber Lynn Wallace, Michael Wilson, Dustin Ryan Wolfe, Joseph Allen Wooden, Gracelyn Elizabeth Wunder
Grade 11
Highest honors: Madelyn Emily Aloe, Sydney Nevaeh Ardabell, Riley Ann Armstrong, Alexander Arshen, Rylee Elise Baukol, Allyson Paige Chapman, Hadyn Marie Chipps, Lauren Kathryn Colgan, Anthony John Crago, GreenLee Kendell Darst, Violet Dawn Dubois, Tatum Durst, Jocelyn Ellsworth, Preston Kohl Ferris, Mikayla R Hammond, Brayden Todd Hellen, Catherine Abbigail Hudak, Elyse Josephine Hughes, Olivia Paige Kondrla, Noah Andrew Maceiko, Gabrielle Sophia Marilungo, Ashley Paige Myers, Kaydence Marie Nehls, Kendrick Louis Nicola, Hannah Elizabeth O'Neil, Jake Kasimir Pajerski, Kameron Elijah Pratt, Madison Ann Price, Emily Alora Reese, Cosimo Mark Michael Rich, Letizia Beatrice Marie Rich, Ashli Nicole Shaffer,Caroline Annamarie Claire Smith, Nicole Lynn Smith, Rachael Rae Smith, Brooke Elise Snyder, Reese Lindsey Springsteen, James Matthew Standish, Madison Larae Standish, Elliott Todd Sullivan, Madison Kathleen Takovich, Kylie Joanne Watt, Seth Patrick Wolfe
High honors: Tessa Joy Shay Beatty, Grant Edward Bier, Amelia Bradley-Rash, Jalysa Cain, Corey Michael Cartwright, Seth Caton, Caileigh Marie Colebank, Brandon James Dice, Noah Joseph Dunham, Jake Ryan Fazenbaker, Jenna Felio, Gabriella Rae Flowers, Madelyn Jayne Friend, Giada Angeline Giachetti, Hope Elizabeth Haines, Ryan Joseph Kefover, Gabrielle Faith Keslar, Lexington Jace Lovis, Olivia Rose Martin, Haylie McGraw, Ashley Lynn Metts, Joseph Arthur Myers, Morgan Elizabeth Plum, Cyrus Beau Potkul, Madison Nicholle Reynolds, Daniel Richter, Lauren Elizabeth Rudinsky, Catherine Marie Schartiger, Kiley Robin Soles, Avery Nicole Walls, Kendra Watson, Kiya Jia Wolk
Honors: Madison Paige Addis, Jennifer Marie Arbogast, Hunter Scott Blair, Trenton Alexander Blair, Michael Lee Bowden, Kylie Elizabeth Bright, Ava Cheyenne Byrd, Ryne Issac Campbell, Ethan James Carr, Emily Nicole Carrigan, Trinity Dawn Chipps, Justin Bruce Clemmer, Landen Patrick Conroy, Aarionna Marie Cooper, Kevin Jose Cordero Reckart, Annalee M Crow, Kennidy L Curran, Malayna Marie Daniels, Jonah Michael David, Elizabeth Paige Dice, Alexander Dolobach, Brenden Michael Duranko, Wyatt Nathanial Eicher, Laney Paige Ellsworth, Charles Raymond Everly, Tia C. Fani, Kiari Marie Friend, Tyler Andrew Hartsek, Trinity Ann Marie Hillberry, Gabriella Marie Hudson, Gretchen Ann Jacobson, Jalie Faye Jeffries, William Fredrick Johnson, Mackenzie Lee Kattaron, Alcameano Kennedy, Brady Austin Kisner, Ryan Lee Koast, Jocelyn Marie Kuhns, Kristian Charles Leadbeater, Madison Grace Lee, Daniel James Lewellen, Kristen Faith Libertino, Peyton Robert Edward Manchas, Braydon Christopher Martelli, Alexis Marie Martin, Blake Alan Martin, Bradley Keith Martin, Emma Abigail McGee, Caitlyn E McMorrow, Alyssa Marie Metts, Ryan William Moccaldi, Gabriel Earl Morgan, Sydnee Alexandra Morris, Colton Blake Mosako, Harper Paige Murray, Jenna Ellen Myers, Alexis Christa Nelson, Caleb P Newman, Gary Ray Newman, Nathan David Pegg, Johnathan Christian Phillips, Katherine M Plum, Tyler Neil Pringle, Jessica Nicole Reese, Logan Richter, Emma Lynn Rubenstein, Joshua David Sabo, Zachary Alan Blake Sekura, Emily Shipp, Avante Rashid Shuford, Lilly Ane Sokol, Lauren Ashley Sparks, Shayne Renae Specht, Caleb Supensky, Natylee Dayle Sutton, Preston Lee Tanner, Landen Patrick Taylor, Keyonna Gail Thomas, Martha Louise Thomas, Mary Frances Thomas, Talan Michael Thomas, Tia Marie Thomas, Kyleigh Stephanie Marie Turek, Matthew Jerome Michael Varto, Chloe Elizabeth Walters
Grade 10
Highest honors: Connor Ray Belan, Brendan L Belt, Emilee Jade Berry, Jason Lee Bowlin, Alayna Nacole Brundege, Kiley Marie Brundege, Katelyn Rae Burnsworth, Braydan Michael Childs, Dylan Michael Cunningham, Kahlen Jaymes Darnell, Madalyn Rose Dirda, Rebecca Annalise Dompier, Braydon Clay Eicher, Autumn Sierra Raine Foster, Isabell Marie Foster, Nevaeh Lee Foster, Andrew David Geary, Tristan Conner Gribble, Bree Morgan Haragos, Kaitlyn Elizabeth Hartsek, Ryan Matthew Hawthorne, Hailey Elizabeth Heft, Madalyn Rose Helms, Cole Preston Jarrett, Emily Paige Jobes, Roewynn Lynn Kemp, William Roger Krichbaum, Mara Addiley Larew, Grace Helen Lohr, Mia Emerson Medved, Hayden Paul Metts, Leah Lyn Myers, Mia Marie Myers, Molly Ann Rhodes, Caiden Clark Rizer, Steven Alan Shearin, Ethan Allen Shriver, Edward Ronald Shutz, Emily Sara Jane Sines, Adrianna Marie Stephens, Landon Ryan Sutton, Savannah Marie Tracy, Geno Robert Valenti, Caeden Alexander Williams
High honors: Wynonna Jene Allamon, Jacob Bellish, Dustin Michael Blair, Alivia Madison Borsodi, Hunter Blaine Bowlen, Dylan Joseph Cellurale, Braeden Chapman, Thomas Brian Comiskey, Pretty Maliyah Gabrielle Davis, Kyle Jason Doran, Nivia Jesmyn Gaines, Katie Ann Henschel, Tatum Marie Hettenschuller, Joshua Michael Jenkins, Kaylee JoLynn Johnson, Bradley Playford Lowry, Carly M Martin, Madison Faith Mick, Shelba Jayde Murray, Mary Grace Myers, Nicole Marie Myers, Sarah Margaret Nuttall, Grayce Elizabeth Panos, Brock Anthony Randolph, Cole A Ryczek, Luca Joseph Scottodiluzio, Matthew Eugene Silbaugh, Morgan Patrick Slater, Savannah Rayne Sutton, Madison Jo Szerensci, James Williams, Elijah David Wilson, Lucas Randy Wilson, Paighton Starr Yekel
Honors: Danica Louise Bailey-Harbarger, Blayne David Barkley, Olivia Frances Black, Marcellus Jaevion Boyd, Mitchell Ross Brewer, Logan Jarrett Brown, Caidan James Brumley, Trenton Michael Clemmer, Anna Lee Cobb, Austin Dewayne Coddington, Johnathon Wayne Collins, Jason Dewayne Cook, Caleb Michael Corob, Makinleigh Cross, Hannah Crouch, Donald Lewis Cunningham, RaeLynn Nicole Daniels, Brendan Thomas David, Caleb John DeHaven, Evan Michael Durst, Haley Eggers, Mya Christine Glisan, Samantha Marie Harrold, Natalie Hennessey, Kymber Rayne Hlatky-Houze, Logan Jay Holbert, Pearl Anne Holtzinger, Dakotta Lula Skii House, Saleen Marie Johns, Camryn Lee Kondrla, Matthew Andrew Malinsky, Anthony Douglas McClain, Mason Jude McCourt, Skylar Faith Minerd, Mikeyla Lynne Moore, Jocelynn Mae Morrison, Rayne Elizabeth Nelson, Zoe Lyn Nestor, Alex David Newman, Jozalyn Nite Palmer, Isabella Patterson, Kolby Sean Pavone, Kaylee Marie Ptak, Colby Matthew Robinson, Xander Michael Romesburg, Gianna Maree Seese, Lanette Almira Sharp, Joseph Carl Shelott, Alexandra Marie Shoaf, Emilee Faye Shope, MacKenna Paige Smith, David Anthony Sobek, Kadence Marie Strosnider, Aaron Michael Thomas, Savannah Jo Trapaso, Dylan M Watts, Cody A Whoolery, Jasmine Louanne Wiles, Carlee Jo Williams, Kloe Lynn Williams, Cody Allen Wilson, Shymere Gregory Wilson, Jessica Anne Wingrove, Kira Lanae Youngblood, Brooke Lanea Zooner
Grade 9
Highest honors: Carson Edward Adams, Eva Marie Anderson, Morgan Lynn Armstrong, Riley Vincent Balsone, Lauren Paige Beatty, Lillian Anabel Beers, Gabriel Elizabeth Bonnette, William Bowen, Austin James Brangard, Zackary Daniel Clendenen, Christopher Robert Colgan, Adriana Earline Cordero-Reckart, Isaac Zachary Ellsworth, Rylan Mary Fike, Aidan Stewart Garcia, Milo Gordon Grimes, Ethan Christopher Kennedy, Cole Knight, Wyatt Grimm Krupa, Abagale Elizabeth Kuhns, Aiden Lafferty, Lena Andria Larew, Julia Elizabeth Lohr, Anna Grace Loomis, Evan Ezekial Lux, Luke Matthew McGaughey, Aaron Joseph Moccaldi, Joseph Lee Moore, Gabriella Paige Murphy, Emily Addison Pennington, Sarah Ann Ramos, Christian Paul Rankin, Logan Donald Seese, Mikayla Marie Shea, Michelle Marie Silbaugh, John Corbett Vance, Denver Alexander Workman, Kyra Catherineann Yasko
High honors: Kiley Jo Barbabella, Caiden Markus Barkley, Bryanna Lee Bier, Haylee Morgan Bill, Hunter Blackford, Riley Lynn Brebrich, Elizabeth Kimberly Campbell, Alaina Marie Clark, Kage Braden Cole, Carol Elizabeth Davis, Hannah Grace Dunham, Blake William Duritsky, Landon Gabriel Eicher, Rhegynn N Geletko, Jalen Hall, Kali Jai Hansen, Landon Heath, Delaney Beth Hines, Emily Jean Hull, Savannah Karen Keller, Zeta Rose Krieger, Claire Kuritz, Alexa Rae Lincoln, Isabella Marie Loeffler, Christopher Aaron Loring, Tessa Jade Lytle, Haylee Payton Newman, Abby Kay Oravets, Valerie Pittenger, Zofia Claire Radosevich, Benjamin Joseph Rush, Robert Eugene Shaw, James Thomas Shutz, Gavin Michael Srbinovich, Makayla Mae Stark, Evan Benjamin Strimel, Shiann Avery Sullivan, Emma Gail Swiger, Lola Tingler, Zoe Autumn Marie Tomlinson, Ethan T Trump
Honors: Jayda McKenize Adams, Peyton Morgan Carter, Jelena Ariel Chaney, Baili Ambrielle Chetosky, Kage Jacob Churby, Logan Richard Chury, Aurora Lee Clark, Cayden Lee Clemmer, Jianna Coddington, Robert D Cumberland, Mackenzie Mae Dains, Darrius Acie Darnell, Colie Marie Rae Darr, Gabriella Nicole DeLorenzo, Bobby Dewayne Dice, Randy Lee Dillow, Alyssa Lynn Dodson, Hannah Grace Everly, Koda A Everly, Madison Rose Ewing, Makenzie Ray Foster, Ethan Gene Grimm, Jaxon Jamir Guesman, Mackenzie Ann Guthrie, Sean David Hagner, Jeffery Lee Harden, Levi Heath, Haylee Jo Henderson, Jacob Tyler Hice, Nicholas Ryan Hillyard, Emily Lynn Hixon, Aidan Scott Lapp, Ma'Niya Kashmire Lewis, Kason N Lindsey, Meleana Dawn Lowery, Abbigail Grace Mack, Brady James Mastrine, Kylee Shae Mayfield, Jaden Elizabeth McCormick, Madelynn Rae McDonald, Rhilee Elisabeth Metts, Azazel Demitrius Mickens, Alleigh Jayde Mosako, Bret Matthew Myers, Samantha Rae Myers, Addison Marie Newhouse, Ashlynn Marie Oplinger, Adam Robert Pegg, Lillian Ann Pemrick, Blake Lee Perkins, William Clyde Perkins, Jason Michael Perrine, Quin Xia Rager, Malakai Isaiah Reese, Caylei Lynn Rhome, Braedon Eugene Rice, Charlee Renee Sabo, Jasmin Catalina Santiago, Emily Kay Schrout, Christian Alan Shaffer, Desarae Marie Smith, Ryan William Edward Smith, Tierney Jo Sutton, Nevaeh Alexandria Tyskiewicz, Chase T White, Jacoby Michael Wilt, Morgan Marie Wolfe, Selena Gail Wolfe
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