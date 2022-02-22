The following students of Albert Gallatin Area High School have been named to the honor roll of the second nine-week grading period of the 2021-22 school year:
Grade 12
Highest honors: Taylor Remington Bergman, Chaz Anthony Berkshire, Emme Morgan Berkshire, Ariana Noelle Chesler, Luke Edward Flecker, Cassidy Anne-Marie Forsythe, Ariel Frazier, Morgan Pearl Hershberger, Bailey Jay Holbert, Jonah M. Hughes, Sarah Marie Johns, Matthew William Karpeal, Chase Klink, Elizabeth Margaret Loomis, Shawn Bailey Loring, Caleb Austin Matzus-Chapman, Nathaniel David McCusker, Nicco Bryson Mickens, Elizabeth A Murtha, Karli Rae Myers, Emma Angeline Nichols, Shallyn Elizabeth Oakes, Nicholas Howard Pegg, Christopher Piwowar, Kyleigh Brooke Polish-Angelo, Rebecca Elizabeth Pople, Duane Brady Pratt, Madison Gwenn Rosier, Megan Mae Shaw, Alexander Joseph Simon, Gabrielle Marie Sloboda, Mia Elizabeth Swanson, Alexia Gabrielle Swisshelm, Chace Michael Theodori, Kyler Anthony Theodori, Jordin Ranee Wilson
High honors: Isabella Lei Burgess, Bethany Nicole Clark, Taylor Marie Dalton, Andrew Drabish, Noah Michael Flowers, Landon Cole Friend, Shyann M Friend, Alyssa Nicole Grimm, Nathan Wade Jenkins, Myles Caleb Krulock, Hailey Paige Lynn, Kyle Joseph Marton, Ashley Elizabeth Marva, Lilly Marie Mateosky, Madison Marie Mitchell, Carl Benjamin Moats, Andrew J Nuttall, Neala Mollie Scottodiluzio, Samuel Robert Skala, Kaitlyn Nicole Thomas, Aaliyah Lachelle Whipkey, Ashton Ryder Workman
Honors: Jacob Benjamin Allen, Michelle L Baker, Franklin James Bankhead, Elijah Beatty, Julianne Carol Bedilion, Allen David Betchy, Zaeshawn X Boyd, Kaley Dawn Brenzy, Richard Joe Cartwright, Dylan Andrew Casteel, Casey Joseph Cieszynski, Abbigale Renee Clark, Maeanna Grace Cooley, Mariah Dae Cooley, Anthony Joseph DeLong, Philip Hawk Dennis, MaryKathleen Derring, Sierra Anne Drop, Emma Grace Eckert, Bruno Thomas Fabrycki, Hailey Dawn Forcier, Janet Friend, Cameron Joe Guthrie, Karley S. Hagner, Breann Kasey Haines, Molly Ann Hixon, Rylea A Hlatky, Timothy Allen Huey, Stephanie Renea Hymes, Kyra Lamar Dee Jackson, Ethan Russell Kefover, Ethan James Kendrick, Ashteon Cole Kennedy, Harley Davis King, Caitlin Elizabeth Kuklar, Mathew Paul Leadbeater, Nathan Michael Linderman, James Thomas Lindsay, Michael Lundberg, Thomas Joseph Machosky, Nicholas Kyle McManus, Logan James Michaels, Tyler James Moser, Edward Wayne Myers, Megan Lynne Nicklow, Tristan John Robinson, Chase Michael Workman Rodeheaver, Mia Rodeheaver, Brianna A Rychtarsky, Haley Marie Schartiger, Alec Michael Serock, John Edward Skochelak, Logan Joseph Sparks, Cody Michael Steve, Chrystian Stout, Cassidy Nicole Sumey, Catrina Renae Sumey, Hope Mae Sutton, Jay Sutton, Alicya Paige Swaney, Bradley Tate, Sean Paul Thomas, Micha Nichelle Thompson, Samuel W. Tinker, Hayleigh Ann Vance, Garrison W Vavrek, Ashlynn Nicole Vernon, Trevor Wiles, David Ronald Wingrove
Grade 11
Highest honors: Clark James Adams, Abigail Lea Barnes, Jaelyn McKenzie Carr, Kaleb Michael Clark, Joshua Stephen Dankle, Vincent Douglas Dice, Julianna Grace Evans, Madison Foley, Allison Louise Glebis, Amber Faith Griffin, Nina Marie Grimes, Keora Nichole Hagner, Nathan Charles Harrold, Alexandra Renee Hart, Landen Creed Heeter, Kathryn Ann Helms, Greyson M Jarrett, Jerry Jiang, Gary Kelly, Blair Elizabeth Kotarsky, Nathan James Kuhns, Sydney Rachel Larew, Quentin Micah Larkin, Kaydee Elizabeth Lynn, Jacob Allen McKinney, Ryan James Means, Laura Beth Mildren, Madison Marie Milligan, Mia Grace Moser, Hudson Gregory Newcomer, Luke T. Pappas, Kaelyn Rozgony, Kacie Lynnette Ryczek, Christopher Robert Santos, Savannah Brooke Serrano, Madison Claire Shushok, Grayson Lillian Smith, Jacy Smochinsky, Misty Hope Tait, Eric Dale Patrick Teets, Gianna Mary Frances Valenti, Laney Marie Wilson, Trevor Michael Yuhaniak
High honors: Patricia Adams, Brianna Bloom, Haleigh Marie Boyd, Matthew James Brownfield, Hannah Bree Brumley, Celine Butcher, Kade Joseph Clark, Autumn Miracle Cobb, Brayden Coffman, Carleigh Elizabeth Davis, Braden Lee Dirda, Kaylee Paige Edgar, Hunter Allen Forsythe, Jeffery Carl Fowler, Jenna Rae Gibson, Lannie Lee Halbritter, Katlyn Paige Havrilesko, Harley Jeffries, Hannah Leeann Kino, Haylee Ann Kolesar, David Allen Layhue, Maggie Mason, Alexis Elizabeth Metts, Kameron Jewel Miller, MaKayla Anne Oplinger, Gavin Wade Smith, Seth Riley Springsteen, James Edgar Tanner, Robert Todak, Aleah Giselle Valentine, Ty Joseph Yasko
Honors: Shaniyah Ash, Brennden Bango, Jackie Breonna Bennett, Hanna Marie Brownfield, Paige Morgan Brownfield, Savannah Linn Brundege, Madison Dawn Carter, Benjamin Joseph Chahl, Gabriel Joseph Chess, Quinn Conner, Luke Micheal Conticelli, Maelee Detrick, Robert William Dillon, Cameron James Dressel, Kennedy Justine Felio, Alyssa McKenzie Gent, Karla M Guevara, Dakota Lee Guthrie, Travon Hall, Talon N Hawk, Raymond Cecil Holtzinger, Brandon James Huey, Chloe Alexa Krichbaum, Wyatt E Lavery, Savannah Rose Lazuka, Alaysheea Lee, Jeremy Daniel Liston, Maria MaczRosales, Madison S Matlock, Alexia Ray McGee, Evan James McGee, Gianna Lee Michaux, Deserae Ann Myers, Jackson Cole Myers, Logan Edward Nalepka, Destiny Angeleque Norman, Kendall Shaye Pavone, Jacob Malachi Pulling, Brandon Christopher Purkey, Heath Ian Randolph, Cole Joseph Riedmann, Henry Robison, Jacob James Rosie, Jase M Sackett, Darin Scott Salsberry, Olivia Cheryl Sanders, Curtis George Shultz, Destini Elana Smiley, Gaige B. Sroka, Abigail Carolyn St. Clair, Garrett Brian Strosnider, Kevin Stucklen, Lucas James Thomas, Amber Lynn Wallace, Gracelyn Elizabeth Wunder
Grade 10
Highest honors: Madelyn Emily Aloe, Sydney Nevaeh Ardabell, Riley Ann Armstrong, Alexander Arshen, Rylee Elise Baukol, Amelia Bradley-Rash, Peyton Jane Cervone, Hadyn Marie Chipps, Lauren Kathryn Colgan, Anthony John Crago, Violet Dawn Dubois, Tatum Durst, Jocelyn Ellsworth, Jake Ryan Fazenbaker, Preston Kohl Ferris, Gabriella Rae Flowers, Tyler Andrew Hartsek, Ronald Clark Heinbaugh, Brayden Todd Hellen, Elyse Josephine Hughes, Ryan Joseph Kefover, Olivia Paige Kondrla, Madison Grace Lee, Gabrielle Sophia Marilungo, Ashley Paige Myers, Kaydence Marie Nehls, Kendrick Louis Nicola, Hannah Elizabeth O’Neil, Jake Kasimir Pajerski, Cyrus Beau Potkul, Kameron Elijah Pratt, Madison Ann Price, Emily Alora Reese, Letizia Beatrice Marie Rich, Ashli Nicole Shaffer, Rachael Rae Smith, Brooke Elise Snyder, Reese Lindsey Springsteen, James Matthew Standish, Madison Larae Standish, Elliott Todd Sullivan, Madison Kathleen Takovich, Kylie Joanne Watt, Caeden Alexander Williams, Seth Patrick Wolfe, Tyler Scott Wolfe
High honors: Grant Edward Bier, Emily Nicole Bray, Kennidy L Curran, GreenLee Kendell Darst, Jonah Michael David, Elizabeth Paige Dice, Noah Joseph Dunham, Brenden Michael Duranko, Laney Paige Ellsworth, Trinity Ann Marie Hillberry, Kristian Charles Leadbeater, Daniel James Lewellen, Noah Andrew Maceiko, Braydon Christopher Martelli, Bradley Keith Martin, Olivia Rose Martin, Alyssa Marie Metts, Gina Prinkey, Jessica Nicole Reese, Cosimo Mark Michael Rich, Lauren Elizabeth Rudinsky, Caroline Annamarie Claire Smith, Shayne Renae Specht, Matthew Jerome Michael Varto, Avery Nicole Walls, Kendra Watson
Honors: Madison Paige Addis, Tessa Joy Shay Beatty, Desiree Jane Bixler, Trenton Alexander Blair, Michael Lee Bowden, Jamire Quinn Braxton, Kylie Elizabeth Bright, Ava Cheyenne Byrd, Jalysa Cain, Jeremy Michael Campbell, Ethan James Carr, Corey Michael Cartwright, Miracle Lena Casper, Allyson Paige Chapman, Trinity Dawn Chipps, Justin Bruce Clemmer, Kevin Jose Cordero Reckart, Hunter Ryan Corob, Brandon James Dice, Alexander Dolobach, Drew Michael Doran, Joseph John Dutkewycz, Wyatt Nathanial Eicher, Charles Raymond Everly, Tia C. Fani, Julie Ann Forcier, Madelyn Jayne Friend, Giada Angeline Giachetti, O’Ryan Lee Gray, Rodney Lyle Hagner, Hope Elizabeth Haines, Alec Jacob Hull, Gabrielle Faith Keslar, Ryan Lee Koast, Destiny Cheyann Lanko, Lexington Jace Lovis, Lucas Jacob Lytle, Alexis Marie Martin, Blake Alan Martin, Jason Lee McFadden, Caitlyn E McMorrow, Ashley Lynn Metts, Zarianna Skye Mitchell, Ryan William Moccaldi, Colton Blake Mosako, Harper Paige Murray, Jenna Ellen Myers, Alexis Christa Nelson, Caleb P Newman, Gary Ray Newman, Nathan David Pegg, Johnathan Christian Phillips, Katherine M Plum, Tyler Neil Pringle, Madison Nicholle Reynolds, Emma Leigh Rhodes, Daniel Richter, Joshua David Sabo, Catherine Marie Schartiger, Jaona Jaleese Shuford, Lauren Ashley Sparks, Jason Anthony Sutton, Landen Patrick Taylor, Keyonna Gail Thomas, Kionna Shalynn Washington, Kiya Jia Wolk
Grade 9
Highest honors: Blayne David Barkley, Connor Ray Belan, Jason Lee Bowlin, Katelyn Rae Burnsworth, Jason DewayneCook, Autumn Sierra Raine Foster, Tristan Conner Gribble, Emily Paige Jobes, Roewynn Lynn Kemp, William RogerKrichbaum, Mara Addiley Larew, Mia Emerson Medved, Mia Marie Myers, Nicole Marie Myers, Molly Ann Rhodes, Caiden Clark Rizer, Ethan Allen Shriver, Matthew Eugene Silbaugh, Emily Sara Jane Sines, Savannah Marie Tracy, Geno Robert Valenti, Cody Allen Wilson
High honors: Brendan L Belt, Olivia Frances Black, Alivia Madison Borsodi, Hunter Blaine Bowlen, Alayna Nacole Brundege, Kiley Marie Brundege, Thomas Brian Comiskey, Dylan Michael Cunningham, Pretty Maliyah Gabrielle Davis, Madalyn Rose Dirda, Braydon Clay Eicher, Isabell Marie Foster, Bree Morgan Haragos, Madalyn Rose Helms, Cole Preston Jarrett, Camryn Lee Kondrla, Grace Helen Lohr, Hayden Paul Metts, Leah Lyn Myers, Grayce Elizabeth Panos, Gianna Maree Seese, Steven Alan Shearin, Madison Jo Szerensci, James Williams, Lucas Randy Wilson, Kira Lanae Youngblood, Brooke Lanea Zooner
Honors: Wynonna Jene Allamon, Christian Michael Barton, Emilee Jade Berry, Marcellus Jaevion Boyd, Mitchell Ross Brewer, Caidan James Brumley, Makaylee Dawn Casteel, Dylan Joseph Cellurale, Braeden Chapman, Trenton Michael Clemmer, Kahlen Jaymes Darnell, Kyle Jason Doran, Nevaeh Lee Foster, Samuel Lee Foster, Andrew David Geary, Mya Christine Glisan, Kaitlyn Elizabeth Hartsek, Ryan Matthew Hawthorne, Hailey Elizabeth Heft, Natalie Hennessey, Tatum Marie Hettenschuller, Logan Jay Holbert, Pearl Anne Holtzinger, Joshua Michael Jenkins, Kaylee JoLynn Johnson, Jocelyn Marie Kuhns, Bradley Playford Lowry, Matthew Andrew Malinsky, Carly M Martin, Xander Brayden McCullough, Emma Anne McKenna, Madison Faith Mick, Jason Keith Myers, Mary Grace Myers, Sarah Margaret Nuttall, Kaylee Marie Ptak, Brock Anthony Randolph, Colby Matthew Robinson, Dylan Charles Ross, Cole A Ryczek, Luca Joseph Scottodiluzio, Joseph Carl Shelott, Emilee Faye Shope, Reakwon Malik Shuford, Edward Ronald Shutz, Faith Rose Sidor, Morgan Patrick Slater, MacKenna Paige Smith, David Anthony Sobek, Adrianna Marie Stephens, Landon Ryan Sutton, Savannah Rayne Sutton, Savannah Jo Trapaso, Dylan M Watts, Cody A Whoolery, Jessica Anne Wingrove, Paighton Starr Yekel
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