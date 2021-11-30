The following students of Albert Gallatin Area High School have been named to the honor roll of the first nine-week grading period of the 2021-22 school year:
Grade 12
Highest honors: Taylor Remington Bergman, Chaz Anthony Berkshire, Emme Morgan Berkshire, Ariana Noelle Chesler, Nevaeh Elizabeth-Lynn Custer, Luke Edward Flecker, Cassidy Anne-Marie Forsythe, Ariel Frazier, Alyssa Nicole Grimm, Morgan Pearl Hershberger, Bailey Jay Holbert, Jonah M Hughes, Nathan Wade Jenkins, Sarah Marie Johns, Matthew William Karpeal, Chase Klink, Elizabeth Margaret Loomis, Ashley Elizabeth Marva, Lilly Marie Mateosky, Caleb Austin Matzus-Chapman, Nathaniel David McCusker, Nicco Bryson Mickens, Elizabeth A Murtha, Edward Wayne Myers, Karli Rae Myers, Emma Angeline Nichols, Andrew J Nuttall, Shallyn Elizabeth Oakes, Nicholas Howard Pegg, Christopher Piwowar, Kyleigh Brooke Polish-Angelo, Rebecca Elizabeth Pople, Duane Brady Pratt, Madison Gwenn Rosier, Megan Mae Shaw, Alexander Joseph Simon, Samuel Robert Skala, Gabrielle Marie Sloboda, Mia Elizabeth Swanson, Alexia Gabrielle Swisshelm, Chace Michael Theodori, Kyler Anthony Theodori, Samuel W. Tinker, Hayleigh Ann Vance, Aaliyah Lachelle Whipkey
High honors: Isabella Lei Burgess, Casey Joseph Cieszynski, Bethany Nicole Clark, Maeanna Grace Cooley, Taylor Marie Dalton, Philip Hawk Dennis, Bruno Thomas Fabrycki, Noah Michael Flowers, Janet Friend, Landon Cole Friend, Shyann M. Friend, Molly Ann Hixon, Sydney Rae Jordan, Myles Caleb Krulock, Shawn Bailey Loring, Carl Benjamin Moats, Tyler James Moser, Tristan John Robinson, Chase Michael Workman Rodeheaver, Mia Rodeheaver, Neala Mollie Scottodiluzio, John Edward Skochelak, Logan Joseph Sparks, Zoey Stull, Cassidy Nicole Sumey, Alicya Paige Swaney, Kaitlyn Nicole Thomas, Garrison W Vavrek, Ashlynn Nicole Vernon, Jordin Ranee Wilson, Ashton Ryder Workman, Zackary Dylon Young
Honors: Jacob Benjamin Allen, Brian K Andrews, Clayton Walker Augustine, Michelle L Baker, Franklin James Bankhead, Elijah Beatty, Julianne Carol Bedilion, Logan Richard Edward Bergman, Zaeshawn X Boyd, Kaley Dawn Brenzy, Dylan Andrew Casteel, Maison Carter Cerullo, Abbigale Renee Clark, Mariah Dae Cooley, Bradley Michael Craig, Gavin Wayne Davison, MaryKathleen Derring, Daniel Louis Dice, Joshua Matthew Dirda, Caden Eric Donley, Andrew Drabish, Dylan James Dubois, Emma Grace Eckert, Hailey Dawn Forcier, Ellie M Frantz, Cameron Joe Guthrie, Breann Kasey Haines, Tanner Paul Hart, Rylea A Hlatky, Valerie Hudak, Stephanie Renea Hymes, Kyra Lamar Dee Jackson, Ethan Russell Kefover, Ethan James Kendrick, Natalie J King, Caitlin Elizabeth Kuklar, Mathew Paul Leadbeater, Trevor Michael Lewis, Avery Brennan Lincoln, Charles A Linville, Hailey Paige Lynn, Thomas Joseph Machosky, Damian Eugene Martelli, Kyle Joseph Marton, James Edward Marvin, Nicholas Kyle McManus, Logan James Michaels, Madison Marie Mitchell, Ceresa Donne Myers, Megan Lynne Nicklow, Thomas Joseph Ross, Brianna A Rychtarsky, Kristopher Ryan Sanner, Samantha R. Stanton, Cody Michael Steve, Courtney Michelle Stevulak, Chrystian Stout, Hope Mae Sutton, Jay Sutton, Raegan Swiger, Donna Jean Thomas, Sean Paul Thomas, Micha Nichelle Thompson, Elisabeth Marie Waggett, David Mitchell Wilson, David Ronald Wingrove
Grade 11
Highest honors: Clark James Adams, Abigail Lea Barnes, Jaelyn McKenzie Carr, Kaleb Michael Clark, Joshua Stephen Dankle, Vincent Douglas Dice, Julianna Grace Evans, Amber Faith Griffin, Nina Marie Grimes, Keora Nichole Hagner, Lannie Lee Halbritter, Nathan Charles Harrold, Alexandra Renee Hart, Landen Creed Heeter, Greyson M Jarrett, Jerry Jiang, Blair Elizabeth Kotarsky, Sydney Rachel Larew, Quentin Micah Larkin, Kaydee Elizabeth Lynn, Jacob Allen McKinney, Ryan James Means, Laura Beth Mildren, Mia Grace Moser, Hudson Gregory Newcomer, Kaelyn Rozgony, Kacie Lynnette Ryczek, Christopher Robert Santos, Savannah Brooke Serrano, Madison Claire Shushok, Gavin Wade Smith, Grayson Lillian Smith, Seth Riley Springsteen, Misty Hope Tait, Eric Dale Patrick Teets, Gianna Mary Frances Valenti, Laney Marie Wilson, Emily Dawn Wolfe, Trevor Michael Yuhaniak
High honors: Patricia Adams, Brianna Bloom, Celine Butcher, Madison Dawn Carter, Kade Joseph Clark, Brayden Coffman, Carleigh Elizabeth Davis, Robert William Dillon, Kaylee Paige Edgar, Nyanta Fant, Kennedy Justine Felio, Madison Foley, Hunter Allen Forsythe, Jeffery Carl Fowler, Jenna Rae Gibson, Allison Louise Glebis, Kathryn Ann Helms, Harley Jeffries, Gary Kelly, Hannah Leeann Kino, Haylee Ann Kolesar, Nathan James Kuhns, Maria Macz-Rosales, Alexis Elizabeth Metts, Kameron Jewel Miller, Madison Marie Milligan, Henry Robison, Jacy Smochinsky, James Edgar Tanner, Robert Todak, Amber Lynn Wallace, Ty Joseph Yasko
Honors: Shaniyah Ash, Zoey Makayla Bakewell, Dylan Michael Barnett, Makenzee Carlean Bennett, Jace David Bowers, Haleigh Marie Boyd, Amie Lynn Boyer, Hanna Marie Brownfield, Hannah Bree Brumley, Savannah Linn Brundege, Benjamin Joseph Chahl, Gabriel Joseph Chess, Richard J Cleaver, Autumn Miracle Cobb, Quinn Conner, Chase Allen Constable, Luke Micheal Conticelli, Kadie Lauren Conway, Maelee Detrick, Braden Lee Dirda, Cameron James Dressel, Karla M. Guevara, Dakota Lee Guthrie, Katlyn Paige Havrilesko, Talon N Hawk, Jade M Hawkins, Brandon James Huey, Chloe Alexa Krichbaum, Savannah Rose Lazuka, Chloe Leadbeater, Jeremy Daniel Liston, Maggie Mason, Madison S Matlock, Evan James McGee, Kaihden E McKay, Adriana Marie Miller, Cody Joseph Miller, Jackson Cole Myers, Logan Edward Nalepka, Hannah Marie Neighbors, Kelsey Neighbors, Destiny Angeleque Norman, MaKayla Anne Oplinger, Gabrielle Lyn Palmer, Luke T. Pappas, Autumn Jane Pierce, Brandon Christopher Purkey, Heath Ian Randolph, Cole Joseph Riedmann, Jacob James Rosie, Jase M Sackett, Nikolas Sean Schwarz, Alexzander Leo Shuff, Zackary Roy Shuff, Curtis George Shultz, Destini Elana Smiley, Abigail Carolyn St. Clair, Aaron Mathew Swiger, Makhi Tarter, Lucas James Thomas, Douglas James Valencheck, Taylor Renee Vance, Gunnar Zane Williams, Joseph Allen Wooden, Gracelyn Elizabeth Wunder, Lauren Evelyn Zembar
Grade 10
Highest honors: Madelyn Emily Aloe, Sydney Nevaeh Ardabell, Riley Ann Armstrong, Alexander Arshen, Rylee Elise Baukol, Hadyn Marie Chipps, Lauren Kathryn Colgan, Anthony John Crago, GreenLee Kendell Darst, Violet Dawn Dubois, Tatum Durst, Jocelyn Ellsworth, Laney Paige Ellsworth, Jake Ryan Fazenbaker, Preston Kohl Ferris, Gabriella Rae Flowers, Tyler Andrew Hartsek, Elyse Josephine Hughes, Ryan Joseph Kefover, Olivia Paige Kondrla, Noah Andrew Maceiko, Gabrielle Sophia Marilungo, Olivia Rose Martin, Alyssa Marie Metts, Ashley Paige Myers, Kaydence Marie Nehls, Kendrick Louis Nicola, Hannah Elizabeth O’Neil, Jake Kasimir Pajerski, Madison Ann Price, Emily Alora Reese, Jessica Nicole Reese, Cosimo Mark Michael Rich, Letizia Beatrice Marie Rich, Lauren Elizabeth Rudinsky, Ashli Nicole Shaffer, Rachael Rae Smith, Brooke Elise Snyder, Reese Lindsey Springsteen, James Matthew Standish, Madison Larae Standish, Elliott Todd Sullivan, Jason Anthony Sutton, Madison Kathleen Takovich, Trenton Vincent Timperio, Avery Nicole Walls, Kylie Joanne Watt, Caeden Alexander Williams, Seth Patrick Wolfe, Tyler Scott Wolfe
High honors: Madison Paige Addis, Grant Edward Bier, Desiree Jane Bixler, Amelia Bradley-Rash, Jalysa Cain, Ethan James Carr, Peyton Jane Cervone, Allyson Paige Chapman, Trinity Dawn Chipps, Aarionna Marie Cooper, Kevin Jose Cordero Reckart, Jonah Michael David, Elizabeth Paige Dice, Noah Joseph Dunham, Brenden Michael Duranko, Charles Raymond Everly, Julie Ann Forcier, Bradly Myles Gibbs, Rodney Lyle Hagner, Ronald Clark Heinbaugh, Brayden Todd Hellen, Trinity Ann Marie Hillberry, Alec Jacob Hull, Gabrielle Faith Keslar, Kristian Charles Leadbeater, Madison Grace Lee, Kristen Faith Libertino, Braydon Christopher Martelli, Alexis Marie Martin, Bradley Keith Martin, Alexis Christa Nelson, Cyrus Beau Potkul, Kameron Elijah Pratt, Gina Prinkey, Madison Nicholle Reynolds, Caroline Annamarie Claire Smith, Nicole Lynn Smith, Kiley Robin Soles, Shayne Renae Specht, Landen Patrick Taylor, Matthew Jerome Michael Varto, Kendra Watson
Honors: Tylar Lee Allen, Sadie Angeline Barbabella, Tessa Joy Shay Beatty, Mykel Wanyae Belt, Trenton Alexander Blair, Michael Lee Bowden, Jamire Quinn Braxton, Emily Nicole Bray, Rayanne Dawn Breakiron, Kylie Elizabeth Bright, Brian Brottish, Ava Cheyenne Byrd, Jeremy Michael Campbell, Ryne Issac Campbell, Emily Nicole Carrigan, Emily Nicole Churby, Michael Matthew Cintron, Justin Bruce Clemmer, Caileigh Marie Colebank, Robert Wesley Conway, Hunter Ryan Corob, Annalee M. Crow, Kennidy L Curran, Jayden R Dent-Miller, Brandon James Dice, Alexander Dolobach, Drew Michael Doran, Joseph John Dutkewycz, Tia C. Fani, Kaylee G Fortman, Madelyn Jayne Friend, Giada Angeline Giachetti, Zoey Rae Graham, Carter James Guesman, Hope Elizabeth Haines, Gretchen Ann Jacobson, Mackenzie Lee Kattaron, Alcameano Kennedy, Ryan Lee Koast, Destiny Cheyann Lanko, Daniel James Lewellen, Parker Landon Lilley, Lexington Jace Lovis, Lucas Jacob Lytle, Codie James Mack, Jason Lee McFadden, Caitlyn E McMorrow, Ashley Lynn Metts, Savannah Marie Miller, Zarianna Skye Mitchell, Ryan William Moccaldi, Colton Blake Mosako, Harper Paige Murray, Jenna Ellen Myers, Gary Ray Newman, Nathan David Pegg, Johnathan Christian Phillips, Katherine M Plum, Tyler Neil Pringle, Dylan James Rabon, Alison Nicole Rankin, Emma Leigh Rhodes, Daniel Richter, Joshua David Sabo, Catherine Marie Schartiger, Zachary Alan Blake Sekura, Alysia Sharpnack, Lilly Ane Sokol, Lauren Ashley Sparks, Sebastian Ryan Suba, Daylen Michael Tanner, Preston Lee Tanner, Keyonna Gail Thomas, Talan Michael Thomas, Chloe Elizabeth Walters, Kiya Jia Wolk
Grade 9
Highest honors: Connor Ray Belan, Olivia Frances Black, Kiley Marie Brundege, Katelyn Rae Burnsworth, Dylan Michael Cunningham, Kahlen Jaymes Darnell, Braydon Clay Eicher, Autumn Sierra Raine Foster, Cole Preston Jarrett, Emily Paige Jobes, Roewynn Lynn Kemp, William Roger Krichbaum, Mara Addiley Larew, Mia Emerson Medved, Leah Lyn Myers, Mary Grace Myers, Mia Marie Myers, Nicole Marie Myers, Molly Ann Rhodes, Caiden Clark Rizer, Gianna Maree Seese, Matthew Eugene Silbaugh, Emily Sara Jane Sines, Madison Jo Szerensci, Savannah Marie Tracy, Geno Robert Valenti, Cody Allen Wilson
High honors: Christian Michael Barton, Brendan L Belt, Emilee Jade Berry, Alivia Madison Borsodi, Hunter Blaine Bowlen, Jason Lee Bowlin, Alayna Nacole Brundege, Thomas Brian Comiskey, Pretty Maliyah Gabrielle Davis, Madalyn Rose Dirda, Isabella Evans, Isabell Marie Foster, Nevaeh Lee Foster, Samuel Lee Foster, Andrew David Geary, Mya Christine Glisan, Tristan Conner Gribble, Bree Morgan Haragos, Ryan Matthew Hawthorne, Hailey Elizabeth Heft, Joshua Michael Jenkins, Kaylee JoLynn Johnson, Jocelyn Marie Kuhns, Grace Helen Lohr, Bradley Playford Lowry, Carly M Martin, Emma Anne McKenna, Hayden Paul Metts, Rayne Elizabeth Nelson, Grayce Elizabeth Panos, Steven Alan Shearin, Ethan Allen Shriver, Edward Ronald Shutz, Morgan Patrick Slater, Landon Ryan Sutton, James Williams, Lucas Randy Wilson, Paighton Starr Yekel, Kira Lanae Youngblood, Brooke Lanea Zooner
Honors: Wynonna Jene Allamon, Danica Louise Bailey-Harbarger, Blayne David Barkley, Marcellus Jaevion Boyd, Halaynah Miree Brangard, Paul M Bright, Logan Jarrett Brown, Makaylee Dawn Casteel, Dylan Joseph Cellurale, Braeden Chapman, Trenton Michael Clemmer, Anna Lee Cobb, Austin Dewayne Coddington, Jason Dewayne Cook, Makinleigh Cross, Donald Lewis Cunningham, RaeLynn Nicole Daniels, Brendan Thomas David, Karleigh Dawn David, Caleb John DeHaven, Nicholas James Dodson, Kyle Jason Doran, Kyle R Dranbauer, Evan Michael Durst, Kalip Eugene Michael Everly, Danica Grainey, Kaitlyn Elizabeth Hartsek, Madalyn Rose Helms, Natalie Hennessey, Tatum Marie Hettenschuller, Logan Jay Holbert, Pearl Anne Holtzinger, Sacsha Monae Horvwalt, Saleen Marie Johns, Colin Wayne Johnson, Matthew Andrew Malinsky, Mason Jude McCourt, Xander Brayden McCullough, Madison Faith Mick, Nasir Marquell Moore, Jason Keith Myers, Zoe Lyn Nestor, Sarah Margaret Nuttall, Jozalyn Nite Palmer, Isabella Patterson, Kolby Sean Pavone, Kaylee Marie Ptak, Brock Anthony Randolph, Gianna Rene Renaldi, Xander Michael Romesburg, Cole A Ryczek, Luca Joseph Scottodiluzio, Lanette Almira Sharp, Joseph Carl Shelott, MacKenna Paige Smith, David Anthony Sobek, Adrianna Marie Stephens, Kadence Marie Strosnider, Savannah Rayne Sutton, Aaron Michael Thomas, Savannah Jo Trapaso, Dylan M Watts, Sienna Nicole White, Cody A Whoolery, Kloe Lynn Williams, Elijah David Wilson, Shymere Gregory Wilson
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