The following students of Albert Gallatin Area High School have been named to the honor roll of the third nine-week grading period of the 2022-23 school year:
Grade 12
Highest honors: Clark James Adams, Abigail Lea Barnes, Brianna Bloom, Jaelyn McKenzie Carr, Kade Joseph Clark, Kaleb Michael Clark, Joshua Stephen Dankle, Vincent Douglas Dice, Kennedy Justine Felio, Jenna Rae Gibson, Allison Louise Glebis, Amber Faith Griffin, Nina Marie Grimes, Lannie Lee Halbritter, Nathan Charles Harrold, Alexandra Renee Hart, Landen Creed Heeter, Greyson M Jarrett, Jerry Jiang, Karee Maria Jordan, Haylee Ann Kolesar, Blair Elizabeth Kotarsky, Sydney Rachel Larew, Quentin Micah Larkin, David Allen Layhue, Kaydee Elizabeth Lynn, Gianna Lee Michaux, Laura Beth Mildren, Kameron Jewel Miller, Madison Marie Milligan, Mia Grace Moser, Hudson Gregory Newcomer, Cole Joseph Riedmann, Kaiser Joseph Roszak, Kaelyn Rozgony, Christopher Robert Santos, Savannah Brooke Serrano, Madison Claire Shushok, Grayson Lillian Smith, Misty Hope Tait, Eric Dale Patrick Teets, Robert Todak, Gianna Mary Frances Valenti, Laney Marie Wilson, Trevor Michael Yuhaniak
High honors: Patricia Adams, Logan Scott Arbogast, Jace David Bowers, Carleigh Elizabeth Davis, Braden Lee Dirda, Kaylee Paige Edgar, Julianna Grace Evans, Nyanta Fant, Madison Foley, Rachel Elizabeth Fordyce, Hunter Allen Forsythe, Jeffery Carl Fowler, Gunnar Zane Guesman, Dakota Lee Guthrie, Keora Nichole Hagner, Shelby Marie Hancheck, Kathryn Ann Helms, Melody E. Hoone, Nathan James Kuhns, Maria Macz-Rosales, Maggie Mason, Madison S Matlock, Ryan James Means, Collin Andrew Mesler, Chada Asaudia Morrison, Heath Ian Randolph, Henry Robison, Kacie Lynnette Ryczek, Destini Elana Smiley, Gavin Wade Smith, Desirae Lynn Smitley, Seth Riley Springsteen, Elijah Ray Strosnider, Aleah Giselle Valentine, Caleigh Nicole Wiles
Honors: Cameron Jack Argabright, Shaniyah Ash, Makenzee Carlean Bennett, Haleigh Marie Boyd, Kaden Joseph Boyer, Hanna Marie Brownfield, Matthew James Brownfield, Paige Morgan Brownfield, Hannah Bree Brumley, Savannah Linn Brundege, Riley Nicolas Bubonovich, Celine Butcher, Madison Dawn Carter, Benjamin Joseph Chahl, Gabriel Joseph Chess, Richard J Cleaver, Brayden Coffman, Quinn Conner, Chase Allen Constable, Kadie Lauren Conway, Maelee Detrick, Kayla M Eggers, Harley Feather, Christian David Francis, Travon Hall, Patrick Harrelson, Katlyn Paige Havrilesko, Talon N Hawk, Jade M Hawkins, Raymond Cecil Holtzinger, Tiaira La Jean Jackson, Gary Kelly, Hunter Evan Knight, Chloe Alexa Krichbaum, Wyatt E Lavery, Savannah Rose Lazuka, Hunter Gavin Lisauckis, Jeremy Daniel Liston, Kastor W Locke, Daron M Mankins, Evan James McGee, Kaihden E McKay, Jacob Allen McKinney, Alexis Elizabeth Metts, Adriana Marie Miller, Anthony Michael Minerd, John Michael Morris, Deserae Ann Myers, Jackson Cole Myers, Kimberly Myers, Destiny Angeleque Norman, MaKayla Anne Oplinger, Aden Oravets, Gabrielle Lyn Palmer, Luke T. Pappas, Gina Prinkey, Jacob Malachi Pulling, Brandon Christopher Purkey, Zoe Marie Rager, Jaden Hunter Revak, Logan Garett Rugh, Jase M Sackett, Darin Scott Salsberry, Olivia Cheryl Sanders, Alexzander Leo Shuff, Adrianna Lee Sines, Jacy Smochinsky, Anna Tingler, Taylor Renee Vance, Emily Ann Vernon, Amber Lynn Wallace, Allyson Elizabeth Ward, Hailey Jade Wilson, Leah Wilson, Dustin Ryan Wolfe, Ty Joseph Yasko, Lauren Evelyn Zembar
Grade 11
Highest honors: Sydney Nevaeh Ardabell, Riley Ann Armstrong, Alexander Arshen, Rylee Elise Baukol, Allyson Paige Chapman, Hadyn Marie Chipps, Lauren Kathryn Colgan, Anthony John Crago, GreenLee Kendell Darst, Violet Dawn Dubois, Tatum Durst, Jocelyn Ellsworth, Mikayla R Hammond, Catherine Abbigail Hudak, Elyse Josephine Hughes, Olivia Paige Kondrla, Noah Andrew Maceiko, Ashley Paige Myers, Kendrick Louis Nicola, Hannah Elizabeth O’Neil, Jake Kasimir Pajerski, Cosimo Mark Michael Rich, Letizia Beatrice Marie Rich, Ashli Nicole Shaffer, Caroline Annamarie Claire Smith, Nicole Lynn Smith, Rachael Rae Smith, Brooke Elise Snyder, Kiley Robin Soles, Reese Lindsey Springsteen, James Matthew Standish, Elliott Todd Sullivan, Madison Kathleen Takovich, Kylie Joanne Watt, Seth Patrick Wolfe, Kiya Jia Wolk
High honors: Madelyn Emily Aloe, Payton Anthony Alvarado, Amelia Bradley-Rash, Kylie Elizabeth Bright, Jalysa Cain, Miracle Lena Casper, Noah Joseph Dunham, Brenden Michael Duranko, Laney Paige Ellsworth, Jake Ryan Fazenbaker, Gabriella Rae Flowers, Madelyn Jayne Friend, Hope Elizabeth Haines, Tyler Andrew Hartsek, Brayden Todd Hellen, Trinity Ann Marie Hillberry, Ryan Joseph Kefover, Lucas Jacob Lytle, Gabrielle Sophia Marilungo, Braydon Christopher Martelli, Olivia Rose Martin, Haylie McGraw, Katherine M Plum, Morgan Elizabeth Plum, Cyrus Beau Potkul, Kameron Elijah Pratt, Madison Ann Price, Jessica Nicole Reese, Madison Nicholle Reynolds, Lauren Elizabeth Rudinsky, Emily Shipp, Ethan Allen Shriver, Madison Larae Standish, Avery Nicole Walls
Honors: Madison Paige Addis, Jennifer Marie Arbogast, Sadie Angeline Barbabella, Tessa Joy Shay Beatty, Grant Edward Bier, Desiree Jane Bixler, Hunter Scott Blair, Trenton Alexander Blair, Bianca Nicole Brown, Ethan James Carr, Emily Nicole Carrigan, Seth Caton, Trinity Dawn Chipps, Emily Nicole Churby, Justin Bruce Clemmer, Landen Patrick Conroy, Aarionna Marie Cooper, Hunter Ryan Corob, Annalee M Crow, Kennidy L Curran, Jonah Michael David, Jayden R Dent-Miller, Brandon James Dice, Elizabeth Paige Dice, Alexander Dolobach, Drew Michael Doran, Wyatt Nathanial Eicher, Charles Raymond Everly, Tia C. Fani, Jenna Felio, Preston Kohl Ferris, Jacob Anthony Glisan, Kieran Glover, Rodney Lyle Hagner, Ronald Clark Heinbaugh, Gabriella Marie Hudson, William Fredrick Johnson, Gabrielle Faith Keslar, Braelynn Marie Kite, Parker Joseph Klink, Ryan Lee Koast, Mark Daniel Krashna, Jocelyn Marie Kuhns, Kristian Charles Leadbeater, Madison Grace Lee, Daniel James Lewellen, Kristen Faith Libertino, Parker Landon Lilley, Hailey Marie Long, Lexington Jace Lovis, Alexis Marie Martin, Bradley Keith Martin, Caitlyn E McMorrow, Alyssa Marie Metts, Ashley Lynn Metts, Ryan William Moccaldi, Colton Blake Mosako, Harper Paige Murray, Jenna Ellen Myers, Joseph Arthur Myers, Kaydence Marie Nehls, Alexis Christa Nelson, Caleb P Newman, Gary Ray Newman, Nathan David Pegg, Johnathan Christian Phillips, Braydon Michael Piwowar, Tyler Neil Pringle, Zachary Dakota Rankin, Emma Leigh Rhodes, Daniel Richter, Logan Richter, Catherine Marie Schartiger, Zachary Alan Blake Sekura, Avante Rashid Shuford, Grant David Skala, Lauren Ashley Sparks, Demitrius Staten, Preston Lee Tanner, Landen Patrick Taylor, Keyonna Gail Thomas, Tia Marie Thomas, Kionna Shalynn Washington, Kendra Watson
Grade 10
Highest honors: Connor Ray Belan, Jacob Bellish, Brendan L Belt, Emilee Jade Berry, Alayna Nacole Brundege, Katelyn Rae Burnsworth, Dylan Joseph Cellurale, Thomas Brian Comiskey, Jason Dewayne Cook, Rebecca Annalise Dompier, Braydon Clay Eicher, Autumn Sierra Raine Foster, Isabell Marie Foster, Nevaeh Lee Foster, Tristan Conner Gribble, Bree Morgan Haragos, Madalyn Rose Helms, Tatum Marie Hettenschuller, Cole Preston Jarrett, Emily Paige Jobes, Roewynn Lynn Kemp, Camryn Lee Kondrla, William Roger Krichbaum, Mara Addiley Larew, Mia Emerson Medved, Hayden Paul Metts, Mia Marie Myers, Molly Ann Rhodes, Caiden Clark Rizer, Steven Alan Shearin, Edward Ronald Shutz, Emily Sara Jane Sines, Adrianna Marie Stephens, Madison Jo Szerensci, Savannah Marie Tracy, Geno Robert Valenti, Caeden Alexander Williams
High honors: Blayne David Barkley, Olivia Frances Black, Alivia Madison Borsodi, Hunter Blaine Bowlen, Jason Lee Bowlin, Caidan James Brumley, Kiley Marie Brundege, Braeden Chapman, Braydan Michael Childs, Dylan Michael Cunningham, Pretty Maliyah Gabrielle Davis, Madalyn Rose Dirda, Andrew David Geary, Mya Christine Glisan, Kaitlyn Elizabeth Hartsek, Ryan Matthew Hawthorne, Hailey Elizabeth Heft, Natalie Hennessey, Katie Ann Henschel, Madison Faith Mick, Leah Lyn Myers, Mary Grace Myers, Nicole Marie Myers, Grayce Elizabeth Panos, Cole A Ryczek, Gianna Maree Seese, Landon Ryan Sutton, Savannah Rayne Sutton, Carlee Jo Williams, James Williams, Lucas Randy Wilson, Paighton Starr Yekel
Honors: Wynonna Jene Allamon, Joshua Adam Armel, Danica Louise Bailey-Harbarger, Dustin Michael Blair, Grethel Abigail Bravo-Galvez, Mitchell Ross Brewer, William Franklin Brooks, Logan Jarrett Brown, Makaylee Dawn Casteel, Courtney Rose Claypoole, Trenton Michael Clemmer, Anna Lee Cobb, Johnathon Wayne Collins, Caleb Michael Corob, Makinleigh Cross, Donald Lewis Cunningham, RaeLynn Nicole Daniels, Kahlen Jaymes Darnell, Brendan Thomas David, Karleigh Dawn David, Caleb John DeHaven, Nicholas James Dodson, Kyle Jason Doran, Evan Michael Durst, Matthew Joseph Gaborko, Nivia Jesmyn Gaines, Bryan Austin Guthrie, Samantha Marie Harrold, Kymber Rayne Hlatky-Houze, Joshua Michael Jenkins, Saleen Marie Johns, Colin Wayne Johnson, Kaylee JoLynn Johnson, Casey Mae Linderman, Grace Helen Lohr, Bradley Playford Lowry, Carly M Martin, Anthony Douglas McClain, Mason Jude McCourt, Skylar Faith Minerd, Mikeyla Lynne Moore, Jocelynn Mae Morrison, Zoe Lyn Nestor, Alex David Newman, Sarah Margaret Nuttall, Jozalyn Nite Palmer, Isabella Patterson, Jeremy Jay Patterson, Brock Anthony Randolph, Colby Matthew Robinson, Xander Michael Romesburg, Luca Joseph Scottodiluzio, Joseph Carl Shelott, Alexandra Marie Shoaf, Emilee Faye Shope, Faith Rose Sidor, Matthew Eugene Silbaugh, Isabella Raine Simpkins, MacKenna Paige Smith, David Anthony Sobek, Xavier Jerez Spillman, Jacob Stanley, Kadence Marie Strosnider, Dylan M Watts, Cody A Whoolery, Kloe Lynn Williams, Elijah David Wilson, Shymere Gregory Wilson, Jessica Anne Wingrove, Kira Lanae Youngblood, Brooke Lanea Zooner
Grade 9
Highest honors: Carson Edward Adams, Eva Marie Anderson, Morgan Lynn Armstrong, Lillian Anabel Beers, Gabriel Elizabeth Bonnette, Austin James Brangard, Zackary Daniel Clendenen, Christopher Robert Colgan, Rylan Mary Fike, Milo Gordon Grimes, Zeta Rose Higby, Ethan Christopher Kennedy, Wyatt Grimm Krupa, Abagale Elizabeth Kuhns, Aiden Lafferty, Lena Andria Larew, Julia Elizabeth Lohr, Anna Grace Loomis, Evan Ezekial Lux, Tessa Jade Lytle, Luke Matthew McGaughey, Aaron Joseph Moccaldi, Joseph Lee Moore, Gabriella Paige Murphy, Emily Addison Pennington, Zofia Claire Radosevich, Christian Paul Rankin, James Jeffrey Riley, Logan Donald Seese, Mikayla Marie Shea, Shiann Avery Sullivan, Lola Tingler, Zoe Autumn Marie Tomlinson, John Corbett Vance, Denver Alexander Workman, Kyra Catherineann Yasko
High honors: Kiley Jo Barbabella, Caiden Markus Barkley, Bryanna Lee Bier, Haylee Morgan Bill, Alaina Marie Clark, Adriana Earline Cordero-Reckart, Carol Elizabeth Davis, Hannah Grace Dunham, Landon Gabriel Eicher, Aidan Stewart Garcia, Jalen Hall, Kali Jai Hansen, Emily Jean Hull, Claire Kuritz, Christopher Aaron Loring, Brady James Mastrine, Kylee Shae Mayfield, Adam Robert Pegg, Sarah Ann Ramos, Caylei Lynn Rhome, Benjamin Joseph Rush, Christian Alan Shaffer, Gavin Michael Srbinovich, Evan Benjamin Strimel
Honors: Riley Vincent Balsone, Jeremiah Michael Bankhead, Lauren Paige Beatty, Hunter Blackford, Riley Lynn Brebrich, Elizabeth Kimberly Campbell, Peyton Morgan Carter, Jelena Ariel Chaney, Baili Ambrielle Chetosky, Kage Jacob Churby, Logan Richard Chury, Jianna Coddington, Bryce Matthew Coffman, Kage Braden Cole, Mackenzie Mae Dains, Colie Marie Rae Darr, Gabriella Nicole DeLorenzo, Blake William Duritsky, Alexander Stephen Edwards, Isaac Zachary Ellsworth, Hannah Grace Everly, Madison Rose Ewing, Makenzie Ray Foster, Rhegynn N Geletko, Ethan Gene Grimm, Jaxon Jamir Guesman, Mackenzie Ann Guthrie, Haylee Jo Henderson, Nicholas Ryan Hillyard, Delaney Beth Hines, Emily Lynn Hixon, Savannah Karen Keller, Chloey Nevaeh Kendall, Gracie Alese Keslar, Gracie May Klink, Aidan Scott Lapp, Alexa Rae Lincoln, Kason N Lindsey, Meleana Dawn Lowery, Katelyn Marie Martin, Jaden Elizabeth McCormick, Madelynn Rae McDonald, Azazel Demitrius Mickens, Avrey Scott Myers, Bret Matthew Myers, Samantha Rae Myers, Addison Marie Newhouse, Haylee Payton Newman, Ashlynn Marie Oplinger, Abby Kay Oravets, Jason Michael Perrine, Valerie Pittenger, Breona Marie Reda, Katelynn Marie Salerno, Jasmin Catalina Santiago, Robert Eugene Shaw, Michelle Marie Silbaugh, Cameron Don Sparks, Ethan T Trump, Nevaeh Alexandria Tyskiewicz, Chase T White, Keyvon Willis, Jacoby Michael Wilt, Morgan Marie Wolfe, Selena Gail Wolfe
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