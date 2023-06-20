The following students of Albert Gallatin Area High School have been named to the honor roll of the fourth nine-week grading period of the 2022-23 school year:
Grade 12
Highest honors: Abigail Lea Barnes, James C. Belan, Brianna Bloom, Jaelyn McKenzie Carr, Kade Joseph Clark, Kaleb Michael Clark, Joshua Stephen Dankle, Carleigh Elizabeth Davis, Vincent Douglas Dice, Braden Lee Dirda, Kennedy Justine Felio, Jeffery Carl Fowler, Jenna Rae Gibson, Amber Faith Griffin, Nina Marie Grimes, Nathan Charles Harrold, Alexandra Renee Hart, Landen Creed Heeter, Greyson M Jarrett, Jerry Jiang, Haylee Ann Kolesar, Blair Elizabeth Kotarsky, Nathan James Kuhns, Quentin Micah Larkin, Kaydee Elizabeth Lynn, Jacob Allen McKinney, Alexis Elizabeth Metts, Laura Beth Mildren, Kameron Jewel Miller, Madison Marie Milligan, Mia Grace Moser, Hudson Gregory Newcomer, Cole Joseph Riedmann, Christopher Robert Santos, Savannah Brooke Serrano, Madison Claire Shushok, Grayson Lillian Smith, Eric Dale Patrick Teets, Robert Todak, Gianna Mary Frances Valenti, Laney Marie Wilson, Trevor Michael Yuhaniak
High honors: Clark James Adams, Hanna Marie Brownfield, Julianna Grace Evans, Madison Foley, Christian David Francis, Allison Louise Glebis, Gunnar Zane Guesman, Keora Nichole Hagner, Lannie Lee Halbritter, Shelby Marie Hancheck, Kathryn Ann Helms, Hunter Evan Knight, David Allen Layhue, Maria Macz-Rosales, Maggie Mason, Ryan James Means, Luke T. Pappas, Kaelyn Rozgony, Kacie Lynnette Ryczek, Destini Elana Smiley, Gavin Wade Smith, Seth Riley Springsteen, Misty Hope Tait, James Edgar Tanner
Honors: Ezra Ashby, Brennden Bango, Jace David Bowers, Haleigh Marie Boyd, Amie Lynn Boyer, Matthew James Brownfield, Paige Morgan Brownfield, Hannah Bree Brumley, Savannah Linn Brundege, Riley Nicolas Bubonovich, Celine Butcher, Madison Dawn Carter, Benjamin Joseph Chahl, Gabriel Joseph Chess, Autumn Miracle Cobb, Brayden Coffman, Quinn Conner, Chase Allen Constable, Luke Micheal Conticelli, Amey Leiann Denis, Maelee Detrick, Kaylee Paige Edgar, Nyanta Fant, Rachel Elizabeth Fordyce, Hunter Allen Forsythe, Michele Lynn Fraley, Zackary Graham, Dakota Lee Guthrie, Travon Hall, Katlyn Paige Havrilesko, Talon N Hawk, Jade M Hawkins, Melody E. Hoone, Gary Kelly, Sydney Rachel Larew, Savannah Rose Lazuka, Jeremy Daniel Liston, Kastor W Locke, Madison S Matlock, Alexia Ray McGee, Evan James McGee, Kaihden E McKay, Gianna Lee Michaux, Adriana Marie Miller, Cody Joseph Miller, John Michael Morris, Deserae Ann Myers, Jackson Cole Myers, MaKayla Anne Oplinger, Aden Oravets, Gabrielle Lyn Palmer, Gina Prinkey, Brandon Christopher Purkey, Heath Ian Randolph, Henry Robison, Kaiser Joseph Roszak, Curtis George Shultz, Adrianna Lee Sines, Desirae Lynn Smitley, Jacy Smochinsky, Elijah Ray Strosnider, Anna Tingler, Emily Ann Vernon, Amber Lynn Wallace, Allyson Elizabeth Ward, Caleigh Nicole Wiles, Hailey Jade Wilson, Ty Joseph Yasko, Lauren Evelyn Zembar
Grade 11
Highest honors: Madelyn Emily Aloe, Sydney Nevaeh Ardabell, Riley Ann Armstrong, Alexander Arshen, Rylee Elise Baukol, Allyson Paige Chapman, Hadyn Marie Chipps, Lauren Kathryn Colgan, Anthony John Crago, GreenLee Kendell Darst, Violet Dawn Dubois, Noah Joseph Dunham, Brenden Michael Duranko, Tatum Durst, Jocelyn Ellsworth, Laney Paige Ellsworth, Mikayla R Hammond, Brayden Todd Hellen, Catherine Abbigail Hudak, Elyse Josephine Hughes, Olivia Paige Kondrla, Noah Andrew Maceiko, Brookann Maddich, Kendrick Louis Nicola, Hannah Elizabeth O’Neil, Jake Kasimir Pajerski, Morgan Elizabeth Plum, Cosimo Mark Michael Rich, Letizia Beatrice Marie Rich, Ashli Nicole Shaffer, Nicole Lynn Smith, Rachael Rae Smith, Brooke Elise Snyder, Reese Lindsey Springsteen, James Matthew Standish, Elliott Todd Sullivan, Madison Kathleen Takovich, Kylie Joanne Watt, Kiya Jia Wolk
High honors: Amelia Bradley-Rash, Kylie Elizabeth Bright, Justin Bruce Clemmer, Aarionna Marie Cooper, Kennidy L Curran, Charles Raymond Everly, Jake Ryan Fazenbaker, Gabriella Rae Flowers, Madelyn Jayne Friend, Hope Elizabeth Haines, Tyler Andrew Hartsek, Ryan Joseph Kefover, Madison Grace Lee, Lexington Jace Lovis, Lucas Jacob Lytle, Gabrielle Sophia Marilungo, Olivia Rose Martin, Ashley Paige Myers, Kaydence Marie Nehls, Johnathan Christian Phillips, Katherine M Plum, Cyrus Beau Potkul, Kameron Elijah Pratt, Madison Ann Price, Caroline Annamarie Claire Smith, Madison Larae Standish, Keyonna Gail Thomas, Avery Nicole Walls, Kendra Watson, Seth Patrick Wolfe
Honors: Payton Anthony Alvarado, Jennifer Marie Arbogast, Sadie Angeline Barbabella, Brody Michael Barton, Tessa Joy Shay Beatty, Grant Edward Bier, Desiree Jane Bixler, Trenton Alexander Blair, Brian Brottish, Jalysa Cain, Ethan James Carr, Corey Michael Cartwright, Miracle Lena Casper, Seth Caton, Trinity Dawn Chipps, Caileigh Marie Colebank, Annalee M Crow, Malayna Marie Daniels, Jonah Michael David, Jayden R Dent-Miller, Elizabeth Paige Dice, Alexander Dolobach, Wyatt Nathanial Eicher, Jenna Felio, Zoey Rae Graham, Ronald Clark Heinbaugh, Trinity Ann Marie Hillberry, Gabriella Marie Hudson, Gretchen Ann Jacobson, Jalie Faye Jeffries, Parker Joseph Klink, Ryan Lee Koast, Mark Daniel Krashna, Destiny Cheyann Lanko, Kristian Charles Leadbeater, Daniel James Lewellen, Kristen Faith Libertino, Parker Landon Lilley, Braydon Christopher Martelli, Alexis Marie Martin, Bradley Keith Martin, Haylie McGraw, Caitlyn E McMorrow, Alyssa Marie Metts, Ashley Lynn Metts, Zarianna Skye Mitchell, Ryan William Moccaldi, Sydnee Alexandra Morris, Colton Blake Mosako, Harper Paige Murray, Jenna Ellen Myers, Joseph Arthur Myers, Alexis Christa Nelson, Nathan David Pegg, Braydon Michael Piwowar, Jessica Nicole Reese, Emma Leigh Rhodes, Daniel Richter, Logan Richter, Emma Lynn Rubenstein, Lauren Elizabeth Rudinsky, Catherine Marie Schartiger, Emily Shipp, Ethan Allen Shriver, Grant David Skala, Lilly Ane Sokol, Kiley Robin Soles, Shayne Renae Specht, Demitrius Staten, Mary Frances Thomas, Matthew Jerome Michael Varto, Chloe Elizabeth Walters
Grade 10
Highest honors: Connor Ray Belan, Brendan L Belt, Emilee Jade Berry, Hunter Blaine Bowlen, Jason Lee Bowlin, Katelyn Rae Burnsworth, Braeden Chapman, Pretty Maliyah Gabrielle Davis, Braydon Clay Eicher, Autumn Sierra Raine Foster, Isabell Marie Foster, Tristan Conner Gribble, Hailey Elizabeth Heft, Madalyn Rose Helms, Cole Preston Jarrett, Emily Paige Jobes, Roewynn Lynn Kemp, Camryn Lee Kondrla, William Roger Krichbaum, Mara Addiley Larew, Mia Emerson Medved, Hayden Paul Metts, Mia Marie Myers, Molly Ann Rhodes, Caiden Clark Rizer, Steven Alan Shearin, Emily Sara Jane Sines, Adrianna Marie Stephens, Madison Jo Szerensci, Savannah Marie Tracy, Geno Robert Valenti, Caeden Alexander Williams, James Williams
High honors: Wynonna Jene Allamon, Jacob Bellish, Alivia Madison Borsodi, Grethel Abigail Bravo-Galvez, Kiley Marie Brundege, Braydan Michael Childs, Thomas Brian Comiskey, Donald Lewis Cunningham, Dylan Michael Cunningham, RaeLynn Nicole Daniels, Madalyn Rose Dirda, Nevaeh Lee Foster, Andrew David Geary, Bree Morgan Haragos, Natalie Hennessey, Bradley Playford Lowry, Xander Brayden McCullough, Leah Lyn Myers, Mary Grace Myers, Nicole Marie Myers, Gianna Maree Seese, Reakwon Malik Shuford, Edward Ronald Shutz, Matthew Eugene Silbaugh, David Anthony Sobek, Landon Ryan Sutton, Savannah Rayne Sutton, Lucas Randy Wilson, Paighton Starr Yekel, Brooke Lanea Zooner
Honors: Danica Louise Bailey-Harbarger, Blayne David Barkley, Olivia Frances Black, Dustin Michael Blair, Logan Jarrett Brown, Caidan James Brumley, Alayna Nacole Brundege, Makaylee Dawn Casteel, Dylan Joseph Cellurale, Trenton Michael Clemmer, Anna Lee Cobb, Jason Dewayne Cook, Kahlen Jaymes Darnell, Brendan Thomas David, Caleb John DeHaven, Rebecca Annalise Dompier, Kyle Jason Doran, Kyle R Dranbauer, Evan Michael Durst, Nivia Jesmyn Gaines, Mya Christine Glisan, Kaitlyn Elizabeth Hartsek, Ryan Matthew Hawthorne, Katie Ann Henschel, Tatum Marie Hettenschuller, Kymber Rayne Hlatky-Houze, Sacsha Monae Horvwalt, Joshua Michael Jenkins, Saleen Marie Johns, Colin Wayne Johnson, Kaylee JoLynn Johnson, Grace Helen Lohr, Carly M Martin, Mason Jude McCourt, Madison Faith Mick, Mikeyla Lynne Moore, Sarah Margaret Nuttall, Jozalyn Nite Palmer, Grayce Elizabeth Panos, Isabella Patterson, Jeremy Jay Patterson, Brock Anthony Randolph, Colby Matthew Robinson, Xander Michael Romesburg, Cole A Ryczek, Joseph Carl Shelott, Alexandra Marie Shoaf, Emilee Faye Shope, Faith Rose Sidor, Isabella Raine Simpkins, Makenzie Renae Smith, Xavier Jerez Spillman, Kadence Marie Strosnider, Savannah Jo Trapaso, Dylan M Watts, Cody A Whoolery, Carlee Jo Williams, Kloe Lynn Williams, Cody Allen Wilson, Elijah David Wilson, Shymere Gregory Wilson, Jessica Anne Wingrove, Kira Lanae Youngblood
Grade 9
Highest honors: Eva Marie Anderson, Morgan Lynn Armstrong, Gabriel Elizabeth Bonnette, Austin James Brangard, Zackary Daniel Clendenen, Christopher Robert Colgan, Adriana Earline Cordero-Reckart, Rylan Mary Fike, Milo Gordon Grimes, Ethan Christopher Kennedy, Abagale Elizabeth Kuhns, Aiden Lafferty, Julia Elizabeth Lohr, Evan Ezekial Lux, Tessa Jade Lytle, Luke Matthew McGaughey, Aaron Joseph Moccaldi, Joseph Lee Moore, Sarah Ann Ramos, Christian Paul Rankin, James Jeffrey Riley, Logan Donald Seese, Mikayla Marie Shea, Lola Tingler, Denver Alexander Workman
High honors: Carson Edward Adams, Kiley Jo Barbabella, Caiden Markus Barkley, Lillian Anabel Beers, Bryanna Lee Bier, Haylee Morgan Bill, William Bowen, Alaina Marie Clark, Landon Gabriel Eicher, Hannah Grace Everly, Aidan Stewart Garcia, Zeta Rose Higby, Delaney Beth Hines, Wyatt Grimm Krupa, Lena Andria Larew, Anna Grace Loomis, Kylee Shae Mayfield, Gabriella Paige Murphy, Adam Robert Pegg, Emily Addison Pennington, Zofia Claire Radosevich, Benjamin Joseph Rush, Robert Eugene Shaw, Michelle Marie Silbaugh, Gavin Michael Srbinovich, Shiann Avery Sullivan, Zoe Autumn Marie Tomlinson, Ethan T Trump, John Corbett Vance, Selena Gail Wolfe
Honors: Riley Vincent Balsone, Jeremiah Michael Bankhead, Lauren Paige Beatty, Hunter Blackford, Riley Lynn Brebrich, Elizabeth Kimberly Campbell, Peyton Morgan Carter, Kage Jacob Churby, Logan Richard Chury, Jianna Coddington, Kage Braden Cole, Robert D Cumberland, Mackenzie Mae Dains, Colie Marie Rae Darr, Carol Elizabeth Davis, Gabriella Nicole DeLorenzo, Hannah Grace Dunham, Blake William Duritsky, Alexander Stephen Edwards, Isaac Zachary Ellsworth, Madison Rose Ewing, Makenzie Ray Foster, Rhegynn N Geletko, Jaxon Jamir Guesman, Mackenzie Ann Guthrie, Sean David Hagner, Jalen Hall, Landon Heath, Levi Heath, Haylee Jo Henderson, Jayden Justin Holliday, Emily Jean Hull, Gracie May Klink, Claire Kuritz, Aidan Scott Lapp, Morgan Marie Lewellen, Alexa Rae Lincoln, Kason N Lindsey, Christopher Aaron Loring, Meleana Dawn Lowery, Katelyn Marie Martin, Brady James Mastrine, Jaden Elizabeth McCormick, Rhilee Elisabeth Metts, Avrey Scott Myers, Bret Matthew Myers, Samantha Rae Myers, Addison Marie Newhouse, Haylee Payton Newman, Ashlynn Marie Oplinger, Abby Kay Oravets, Valerie Pittenger, Malakai Isaiah Reese, Caylei Lynn Rhome, Jasmin Catalina Santiago, Miley Marie Skidmore, Cameron Don Sparks, Makayla Mae Stark, Evan Benjamin Strimel, Nevaeh Alexandria Tyskiewicz, Chase T White, Keyvon Willis, Kyra Catherineann Yasko
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