The following students of Albert Gallatin North Middle School were named to the honor roll for the second nine-week grading period of the 2021-22 school year:
Grade 8
Highest honors: Lauren Paige Beatty, Koda A Everly, Emily Jean Hull, Alexa Rae Lincoln, Julia Elizabeth Lohr, Luke Matthew McGaughey
High honors: Caiden Markus Barkley, Haylee Morgan Bill, Alaina Marie Clark, Aurora Lee Clark, Jianna Coddington, Madison Rose Ewing, Aidan Stewart Garcia, Mackenzie Ann Guthrie, Ethan Christopher Kennedy, Rebecca Lynn Kino, Evan Ezekial Lux, Kylee Shae Mayfield, Aaron Joseph Moccaldi, Valerie Pittenger, Mikayla Marie Shea, Ryan William Edward Smith, Lola Tingler, Zoe Autumn Marie Tomlinson, Ethan T Trump, John Corbett Vance, Malia Holley Williams, Kyra Catherineann Yasko
Honors: Lillian Anabel Beers, Bryanna Lee Bier, Carl Allen Cullen, Darrius Acie Darnell, Carol Elizabeth Davis, Randy Lee Dillow, Alyssa Lynn Dodson, Lee Roy Edgell, Alexander Stephen Edwards, Michael Steven Fowler, Ethan Gene Grimm, Sean David Hagner, Abbigail V Jenkins, Colton Robert Kelley, Gillian Lee Kendrick, Austin Mathew King, Aidan Scott Lapp, Abbigail Grace Mack, Katelyn Marie Martin, Riley Jacob McClain, Madelynn Rae McDonald, Bellen Taylor Murray, Samantha Rae Myers, Haylee Payton Newman, Anthony Joseph Oplinger, Ashlynn Marie Oplinger, Adam Robert Pegg, Breona Marie Reda, Brian Joseph Riggen, Jackson Parker Roderick, Miley Marie Skidmore, Hayden Matthew Springer, Gavin Michael Srbinovich, Evan Benjamin Strimel, Emma Gail Swiger, Jane Rae Tate, Jeana Kathryn Tate, Landon Foster Trapaso, Chase T White
Grade 7
Highest honors: Alex Joseph Belt, Madalyn Bay Borsodi, Veronica Ann Conn, Dylan Michael Fazenbaker, Joshua Eli Fazenbaker, Maggie Elizabeth Quertinmont, Joseph Allen Shaffer, Isabelle Rose Usher
High honors: Hunter Eric Addis, Mackenzie Rose Bowlen, Jacob Paul Bowlin, Kaiden Nicholas Brady-Bosley, Abigail Lynn Brown, Paityn Avery Goletz, Paxton Elizabeth Kendall, Richard Pierce Maldovan, Marley Ann Miner, Daniel Raye Mitchell, Brody Hunter Pegg, Caelyn Delainey Rugh, Clay David Smith, Kanyon Hale Sutton, Payton Jaye Teets, Meah Jane Trump, Evan Adam Weakland
Honors: Zoey Mae Angelo, Jaylynn Emily Bankhead, Justus Lane Brooks, Madison Grace Cerullo, Kabella Eve Childs, Madison Layne Clemmer, Madiisonn Dawn Clevenger, Elijah Jordan Cobert, Julia Grace Conway, Biancha Ruth Cramer, Cameron John Dalton, Eliegha Marie Darnell, Kylie Marie Daye, Shia Elijah Dillow, Issak Allen-James Foster, Zoe Rae Georgiana, Kylie McKeena Harden, Kailie Renee Hawthorne, Madison Marie Hawthorne, Emma Isabelle Krichbaum, Hailey Kay Krupa, Levi Allen Krupa, Donald Eugene Lint, Skyler Faith Lukehart, Charles Andrew McKenna, Giovanni Lebron Michaux, Rylee Loran Miller, Michael Earl Moore, Makenna Annalee Moriarty, Ryker Edward Myers, Makenzee Dawn Pento, Jace Dean Plum, Mackenzie Rayne Popovich, Madison Joy Robbins, Colin Avery Rockwell, Tytan Memphis Ross, Hanna Marie Senda, Leanna Darlene Sisler, Donovan Eric Smith, Lauren Taylor Watson, Cole William Willard, Reese Michael Williams
Grade 6
Highest honors: Reese Gabrielle Baukol, Lacey Kendal Ann Blair, Dylan Thomas Cofone, Kaiden Joseph David, Katie Jane Grimm, Ava Morgan Heft, Cooper Jax Hellen, Owen Edward Hintz, Mya Grace Lee, Allison Rose Lynn, Lauren Justine Moccaldi, Hayden Nicole Nickelson, Fox Gregory Odell, Lyla Anne Oravets, Jaden Ryan Oswald, Aubree Ann Patterson, Olivia Jane Patterson, Emily Rose Plum, Kyhaire Lemiah Pruitt, Luke Warren Riffle, Christopher James Rizer, Presley Alexander Rizer, Nathan Alan Rockwell, Miabella Elizabeth Rua, Joshua Frank Sanetrik, Kristyn Marie Shaffer, Elliott David Sines, Rhys Mark Murray Smith, Chance Andrew Spiker, Brookelynn Marie Thomas, Olivia Layne Timperio, Skye Summer Rose Tomlinson, Graycen Elizabeth Vavrek
High honors: Madison Grace Albrecht, Riley Madison Allen, Charissa Lynn Clark, Andrew Finston Dougherty, Tyler Rex Foley, Robin Marie Foster, Gauge Lee Holmes, James Stewart Huber, Sarah Elizabeth Knabenshue, Blake Aaron Long, Emmitt Paul Medved, Rayah Jayne Mirandy, Xavier Banx Murphy, Jaxon Newhouse, Connor Gregory Packroni, Jaelin Nicole Plum, Elyssa R Rizer, Kyla Paige Robinson, Gabriella Christine Ross, Hannah Paige Sexton, Xander Heath Sharp, Julie Rose Shriver, Elly Rae Strimel, Jada Ryleigh Yoney
Honors: Alyssa Claire Appleton, Caden Anthony Beers, Brian Ira Lee Blosser, Riley Lee Burnworth, Kaylee Marie Casper, Serenity Marie Cumberland, Ava Jordan Darst, Scott Andrew Guthrie, Dakota John, Isabella Annette Jordan, Evelyn Alys Lapp, Gionna Katherine Mapstone, Camden Ray McClain, Robert Joseph Medved, Logen Edward Miles, Katrina Lee Mitchell, Dylan Lee Pantalo, Carly Renee Smith, Izabella Lynn Smith, Gage Ryan Sutton, Alexander Thomas Whoolery, Lila Rose Wilson
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