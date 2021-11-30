The following students of Albert Gallatin North Middle School were named to the honor roll for the first nine-week grading period of the 2021-22 school year:
Grade 8
Highest honors: Caiden Markus Barkley, Aurora Lee Clark, Emily Jean Hull, Julia Elizabeth Lohr, Kylee Shae Mayfield, Luke Matthew McGaughey, Aaron Joseph Moccaldi, Christian Paul Rankin, Zoe Autumn Marie Tomlinson, Ethan T Trump
High honors: Lauren Paige Beatty, Haylee Morgan Bill, Alaina Marie Clark, Jianna Coddington, Robert D Cumberland, Lee Roy Edgell, Koda A Everly, Madison Rose Ewing, Michael Steven Fowler, Mackenzie Ann Guthrie, Colton Robert Kelley, Ethan Christopher Kennedy, Rebecca Lynn Kino, Alexa Rae Lincoln, Evan Ezekial Lux, Anthony Joseph Oplinger, Ashlynn Marie Oplinger, Adam Robert Pegg, Valerie Pittenger, Mikayla Marie Shea, Hayden Matthew Springer, Gavin Michael Srbinovich, Evan Benjamin Strimel, Landon Foster Trapaso, Kyra Catherineann Yasko
Honors: Bryanna Lee Bier, Carl Allen Cullen, Darrius Acie Darnell, Carol Elizabeth Davis, Randy Lee Dillow, Alyssa Lynn Dodson, Alexander Stephen Edwards, Aidan Stewart Garcia, Ethan Gene Grimm, Sean David Hagner, Jacob Tyler Hice, Abbigail V Jenkins, Winslow Douglas Jordan, Gillian Lee Kendrick, Austin Mathew King, Gabrielle Dawn Lynn, Abbigail Grace Mack, Riley Jacob McClain, Madelynn Rae McDonald, Caymin Lee Minerd, Kalyn Elizabeth Moats, Bellen Taylor Murray, Samantha Rae Myers, Haylee Payton Newman, Logan Michael Newman, Abby Kay Oravets, Breona Marie Reda, Brian Joseph Riggen, Jackson Parker Roderick, Bailey Marie Sadler, Miley Marie Skidmore, Ryan William Edward Smith, Emma Gail Swiger, Jane Rae Tate, Jeana Kathryn Tate, Aidan Michael Teaters, LaMar Marcus Thompson, Lola Tingler, John Corbett Vance, Malia Holley Williams
Grade 7
Highest honors: Madalyn Bay Borsodi, Dylan Michael Fazenbaker, Joshua Eli Fazenbaker, Brody Hunter Pegg, Kanyon Hale Sutton, Isabelle Rose Usher, Evan Adam Weakland
High honors: Hunter Eric Addis, Alex Joseph Belt, Mackenzie Rose Bowlen, Jacob Paul Bowlin, Kaiden Nicholas BradyBosley, Kabella Eve Childs, Veronica Ann Conn, Kylie Marie Daye, Paityn Avery Goletz, Paxton Elizabeth Kendall, Skyler Faith Lukehart, Richard Pierce Maldovan, Giovanni Lebron Michaux, Marley Ann Miner, Daniel Raye Mitchell, Maggie Elizabeth Quertinmont, Cameron Charles Riley, Tytan Memphis Ross, Daynah Rae Ruble, Caelyn Delainey Rugh, Hanna Marie Senda, Joseph Allen Shaffer, Clay David Smith, Ryan James Stutler, Meah Jane Trump, Cole William Willard
Honors: Zoey Mae Angelo, Jaylynn Emily Bankhead, Justus Lane Brooks, Madison Grace Cerullo, Madison Layne Clemmer, Madiisonn Dawn Clevenger, Julia Grace Conway, Biancha Ruth Cramer, Cameron John Dalton, Eliegha Marie Darnell, Nathan John Denis, Jordan Andrew Dunn, Kimber Mae Fike, Issak Allen-James Foster, Zoe Rae Georgiana, Kaden Anthony Gibbons, Kailie Renee Hawthorne, Madison Marie Hawthorne, Ryan Christolopher Hull, Emma Isabelle Krichbaum, Hailey Kay Krupa, Levi Allen Krupa, Isabella Dae Lawson, Donald Eugene Lint, Charles Andrew McKenna, Alyvia Paige McKinney, Rylee Loran Miller, Michael Earl Moore, Makenna Annalee Moriarty, Ryker Edward Myers, Makenzee Dawn Pento, Jace Dean Plum, Mackenzie Rayne Popovich, Madison Joy Robbins, Colin Avery Rockwell, Olivia Paige Shriver, Leanna Darlene Sisler, Gage Thomas Smalley, Cole Mark Smith, John Walter Tabacsko, Payton Jaye Teets, Lauren Taylor Watson, Reese Michael Williams
Grade 6
Highest honors: Reese Gabrielle Baukol, Lacey Kendal Ann Blair, Dylan Thomas Cofone, Robin Marie Foster, Ava Morgan Heft, Cooper Jax Hellen, Owen Edward Hintz, Allison Rose Lynn, Logen Edward Miles, Lauren Justine Moccaldi, Xavier Banx Murphy, Hayden Nicole Nickelson, Fox Gregory Odell, Lyla Anne Oravets, Jaden Ryan Oswald, Aubree Ann Patterson, Luke Warren Riffle, Christopher James Rizer, Presley Alexander Rizer, Nathan Alan Rockwell, Miabella Elizabeth Rua, Hannah Paige Sexton, Kristyn Marie Shaffer, Elliott David Sines, Rhys Mark Murray Smith, Brookelynn Marie Thomas, Olivia Layne Timperio, Skye Summer Rose Tomlinson, Graycen Elizabeth Vavrek
High honors: Madison Grace Albrecht, Riley Madison Allen, Kaylee Marie Casper, Kaiden Joseph David, Tyler Rex Foley, Katie Jane Grimm, Scott Andrew Guthrie, Gauge Lee Holmes, James Stewart Huber, Isabella Annette Jordan, Sarah Elizabeth Knabenshue, Mya Grace Lee, Gionna Katherine Mapstone, Emmitt Paul Medved, Robert Joseph Medved, Rayah Jayne Mirandy, Jaxon Newhouse, Dylan Lee Pantalo, Olivia Jane Patterson, Emily Rose Plum, Jaelin Nicole Plum, Kyhaire Lemiah Pruitt, Elyssa R Rizer, Kyla Paige Robinson, Gabriella Christine Ross, Joshua Frank Sanetrik, Xander Heath Sharp, Carly Renee Smith, Cayden Patrick Smitley, Chance Andrew Spiker, Lila Rose Wilson, Jada Ryleigh Yoney
Honors: Alyssa Claire Appleton, Aleeyha Jaylynn Barton, Caden Anthony Beers, Brian Ira Lee Blosser, Riley Lee Burnworth, Aubrey Marie Burrie, Charissa Lynn Clark, Serenity Marie Cumberland, Ava Jordan Darst, Jasiah Aleczander Dean, Andrew Finston Dougherty, Breonna Skylynne Gentile, Dakota John, Alicia Louise Jordan, Kelcie Renee Jordan, Evelyn Alys Lapp, Blake Aaron Long, Camden Ray McClain, Madison Michelle McClain, Katrina Lee Mitchell, Savannah Nicole Moats, Connor Gregory Packroni, Kaleb Lee Reese, Alessandra Aurora Saluga, Julie Rose Shriver, Riley Jade Snyder, Elly Rae Strimel, Gage Ryan Sutton, Skyler Joseph Swope, Ava Elizabeth Turbeville, Alexander Thomas Whoolery
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