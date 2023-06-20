The following students of Albert Gallatin South Middle School were named to the honor roll for the fourth nine-week grading period of the 2022-23 school year:
Grade 8
Highest honors: Cole William Willard
High honors: Hunter Eric Addis, Zoey Mae Angelo, Madalyn Bay Borsodi, Mackenzie Rose Bowlen, Abigail Lynn Brown, Dylan Michael Fazenbaker, Joshua Eli Fazenbaker, Paxton Elizabeth Kendall, James Clayton Kondrla, Skyler Faith Lukehart, Richard Pierce Maldovan, Charles Andrew McKenna, Marley Ann Miner, Michael Earl Moore, Tytan Memphis Ross, Daynah Rae Ruble, Caelyn Delainey Rugh, Hanna Marie Senda, Joseph Allen Shaffer, Payton Jaye Teets, Meah Jane Trump, Lauren Taylor Watson, Evan Adam Weakland
Honors: Tristin Michael Wade Baker, Jaylynn Emily Bankhead, Hanna Raelynn Bosley, Kaiden Nicholas Brady-Bosley, Justus Lane Brooks, Madison Grace Cerullo, Kabella Eve Childs, Madison Layne Clemmer, Veronica Ann Conn, Julia Grace Conway, Biancha Ruth Cramer, Cameron John Dalton, Eliegha Marie Darnell, Kylie Marie Daye, Nathan John Denis, Shia Elijah Dillow, Kimber Mae Fike, Zoe Rae Georgiana, Kaden Anthony Gibbons, Paityn Avery Goletz, Audrey Elizabeth Granger, Kylie McKeena Harden, Kailie Renee Hawthorne, Madison Marie Hawthorne, Ryan Christolopher Hull, Charlie Cammron Johnson, Kayla Lynn Johnson, Emma Isabelle Krichbaum, Hailey Kay Krupa, Levi Allen Krupa, Donald Eugene Lint, Bailey Rae Johnetta Lowry, Gabriella Lake Mickens, Rylee Loran Miller, Daniel Raye Mitchell, Makenna Annalee Moriarty, Brody Hunter Pegg, Makenzee Dawn Pento, Nathaniel Patrick Piper, Jace Dean Plum, Mackenzie Rayne Popovich, Maggie Elizabeth Quertinmont, Shayne Mykael Anthony Riley, Madison Joy Robbins, Colin Avery Rockwell, Leanna Darlene Sisler, Gage Thomas Smalley, Clay David Smith, Cole Mark Smith, Kanyon Hale Sutton, John Walter Tabacsko, Riley Jayde Teets, Isabelle Rose Usher, Jacob Dillon Voshel, Reese Michael Williams
Grade 7
Highest honors: Reese Gabrielle Baukol, Lacey Kendal Ann Blair, Dylan Thomas Cofone, Katie Jane Grimm, Cooper Jax Hellen, Owen Edward Hintz, Lauren Justine Moccaldi, Fox Gregory Odell, Kyhaire Lemiah Pruitt, Nathan Alan Rockwell, Hannah Paige Sexton, Elliott David Sines
High honors: Ava Jordan Darst, Mya Grace Lee, Emmitt Paul Medved, Jackson Randolph Mickens, Xavier Banx Murphy, Lyla Anne Oravets, Connor Gregory Packroni, Emily Rose Plum, Luke Warren Riffle, Christopher James Rizer, Presley Alexander Rizer, Miabella Elizabeth Rua, Sierra Elizabeth Shea, Chance Andrew Spiker, Brookelynn Marie Thomas
Honors: Riley Madison Allen, Caden Anthony Beers, Kaylee Marie Casper, Kaiden Joseph David, Rebecca Morgan Dice, Andrew Finston Dougherty, Tyler Rex Foley, Ava Morgan Heft, James Stewart Huber, Alicia Louise Jordan, Isabella Annette Jordan, Evelyn Alys Lapp, Allison Rose Lynn, Gionna Katherine Mapstone, Rayah Jayne Mirandy, Jaxon Newhouse, Hayden Nicole Nickelson, Jaden Ryan Oswald, Aubree Ann Patterson, Olivia Jane Patterson, Jaelin Nicole Plum, Elyssa R Rizer, Kyla Paige Robinson, Xander Heath Sharp, Julie Rose Shriver, Izabella Lynn Smith, Rhys Mark Murray Smith, Cayden Patrick Smitley, Skye Summer Rose Tomlinson, Graycen Elizabeth Vavrek, Jada Ryleigh Yoney
Grade 6
Highest honors: Colin Jacob Benson, Jacob Dylan Bill, Xander James Bogden, Khloe Stella Brown, Robert Raymond Brunson, Chloe Ciara Chipps, Avery Ryan Clark, Jordan Frank Cofone, Leo Gregory Daniels, Nicholas Anthony Edwards, Laney Paige Gibson, Tripp Ryder Handlin, Aubrey Paige Havrilesko, Mason Quindell Johnson, Bryce Allen Kelley, Paige Autumn Kennedy, Robert Lee McCormick, Brendon Anthony McKinney, Abigail Mackenzie Myers, Gianni Michael Paoli, Kylun Verice Pratt, Sebastian Jacob Roderick, Russell Matthew Skidmore, Garrett James Snyder, Aiyanna Michelle Thompson, Mason Jerome Usher, Camdyn Avery Williams
High honors: Blake Michael Cobb, Dakota Nicholas Core, Wendell Thomas Davis, Aubrey Nicole Fields, Arabella Lina Gulino, Mark James Guthrie, Heather Lee Harrold, Camdyn Jay Holbert, Leah Faith Howell, Charlotte Mae Jones, Travis Kondrla, Lailyn Larilee Lint, Matisin Paige Lisauckis, Bella Marie Lukehart, Hayden Adalea Minerd, Megan Leanne Moore, Karleigh Paige Moser, James Matthew Myers, Karson Ryan Odell, Wesley Shane Perkins, Heidi-Mae Michelle Phillips, Sophia Grace Rosie, William Kenneth Ryan, Chloe Marlene Sharpnack, Bentley Alexander Smith, John Taeseok Stoffa, Kevin Tate, Logan Scott Tennant, Breilei Lynelle Rose Whethers, Aubrey Grace Wilson, Karma Anglika Ann Worthy, Abrial Marie Wright, Eric Brian Young
Honors: Elijah Isaiah Barton, Brody Lee Bixler, Ayden Joseph Conway, Shae Dillow, Mason T Farrier, Carrigan Alice Hughes, Cody Grimm Krupa, Skylar Knyte Lawson, Brenan Hunter Leapline, Mariah Lynn Lincoln, Alyvia Joyce Long, Landen James Matthews, Novalee Adair Messick, Jamil Melvin Meyers, Blaire Alaina Michotte, Laquan Marquis Mickens, Jasmine Marie June Miller, Ericka Ann Mullins, Rylan Jole Newstrom, Elijah James Nicholson, Bryan Ray Price, Nevaeh Marie Price, Aiden Joshua Rhodes, Kaydin Charm Senseney, Bailey Lynn Shaffer, Karly Mae Shaffer, Raina Lee Skidmore, Hayden Robert Michael Stewart, Parker Mason Stillwagon, Brooklyn Tingler
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