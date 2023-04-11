The following students of Albert Gallatin South Middle School were named to the honor roll for the third nine-week grading period of the 2022-23 school year:
Grade 8
Highest honors: Joshua Eli Fazenbaker, Caelyn Delainey Rugh
High honors: Zoey Mae Angelo, Madalyn Bay Borsodi, Mackenzie Rose Bowlen, Abigail Lynn Brown, Veronica Ann Conn, Biancha Ruth Cramer, Kylie Marie Daye, Zoe Rae Georgiana, Paityn Avery Goletz, Kayla Lynn Johnson, James Clayton Kondrla, Hailey Kay Krupa, Bailey Rae Johnetta Lowry, Richard Pierce Maldovan, Rylee Loran Miller, Marley Ann Miner, Daniel Raye Mitchell, Brody Hunter Pegg, Makenzee Dawn Pento, Nathaniel Patrick Piper, Tytan Memphis Ross, Daynah Rae Ruble, Joseph Allen Shaffer, Kanyon Hale Sutton, Payton Jaye Teets, Meah Jane Trump, Isabelle Rose Usher, Lauren Taylor Watson, Evan Adam Weakland, Cole William Willard, Reese Michael Williams
Honors: Hunter Eric Addis, Tristin Michael Wade Baker, Jaylynn Emily Bankhead, Alex Joseph Belt, Hanna Raelynn Bosley, Kaiden Nicholas Brady-Bosley, Justus Lane Brooks, Kabella Eve Childs, Madison Layne Clemmer, Julia Grace Conway, Cameron John Dalton, Eliegha Marie Darnell, Janiah Lynn Darnell, Nathan John Denis, Shia Elijah Dillow, Dylan Michael Fazenbaker, Kimber Mae Fike, Issak Allen-James Foster, Kaden Anthony Gibbons, Audrey Elizabeth Granger, Kylie McKeena Harden, Kailie Renee Hawthorne, Madison Marie Hawthorne, Alex Xavier Hlatky, Ryan Christolopher Hull, Charlie Cammron Johnson, Paxton Elizabeth Kendall, Emma Isabelle Krichbaum, Levi Allen Krupa, Autumn J Kunkle, Donald Eugene Lint, Skyler Faith Lukehart, Charles Andrew McKenna, Giovanni Lebron Michaux, Gabriella Lake Mickens, Michael Earl Moore, Makenna Annalee Moriarty, Ryker Edward Myers, Jace Dean Plum, Mackenzie Rayne Popovich, Maggie Elizabeth Quertinmont, Cameron Charles Riley, Shayne Mykael Anthony Riley, Madison Joy Robbins, Colin Avery Rockwell, Hanna Marie Senda, Leanna Darlene Sisler, Gage Thomas Smalley, Clay David Smith, Donovan Eric Smith, Stephannie Ammber Pearl St. Clair, John Walter Tabacsko, Riley Jayde Teets, Jacob Dillon Voshel
Grade 7
Highest honors: Reese Gabrielle Baukol, Lacey Kendal Ann Blair, Katie Jane Grimm, James Stewart Huber, Lauren Justine Moccaldi, Fox Gregory Odell, Lyla Anne Oravets, Kyhaire Lemiah Pruitt, Nathan Alan Rockwell, Hannah Paige Sexton, Elliott David Sines, Izabella Lynn Smith
High honors: Riley Madison Allen, Dylan Thomas Cofone, Rebecca Morgan Dice, Tyler Rex Foley, Cooper Jax Hellen, Owen Edward Hintz, Mya Grace Lee, Emmitt Paul Medved, Xavier Banx Murphy, Jaden Ryan Oswald, Connor Gregory Packroni, Aubree Ann Patterson, Emily Rose Plum, Luke Warren Riffle, Christopher James Rizer, Elyssa R Rizer, Presley Alexander Rizer, Miabella Elizabeth Rua, Xander Heath Sharp, Chance Andrew Spiker, Brookelynn Marie Thomas, Skye Summer Rose Tomlinson, Graycen Elizabeth Vavrek
Honors: Madison Grace Albrecht, Alyssa Claire Appleton, Caden Anthony Beers, Kaylee Marie Casper, Ava Jordan Darst, Kaiden Joseph David, Andrew Finston Dougherty, Breonna Skylynne Gentile, Scott Andrew Guthrie, Ava Morgan Heft, Isabella Annette Jordan, Sarah Elizabeth Knabenshue, Evelyn Alys Lapp, Levi Michael Lincoln, Allison Rose Lynn, Gionna Katherine Mapstone, Jackson Randolph Mickens, Rayah Jayne Mirandy, Bella Rose Morris, Jaxon Newhouse, Hayden Nicole Nickelson, Olivia Jane Patterson, Jaelin Nicole Plum, Kyla Paige Robinson, Alessandra Aurora Saluga, Joshua Frank Sanetrik, Kristyn Marie Shaffer, Sierra Elizabeth Shea, Julie Rose Shriver, Rhys Mark Murray Smith, Cayden Patrick Smitley, Gage Ryan Sutton, Kimberly Upton, Jada Ryleigh Yoney
Grade 6
Highest honors: Colin Jacob Benson, Xander James Bogden, Khloe Stella Brown, Robert Raymond Brunson, Chloe Ciara Chipps, Avery Ryan Clark, Jordan Frank Cofone, Leo Gregory Daniels, Nicholas Anthony Edwards, Laney Paige Gibson, Mark James Guthrie, Bryce Allen Kelley, Paige Autumn Kennedy, Robert Lee McCormick, Abigail Mackenzie Myers, Kylun Verice Pratt, Sebastian Jacob Roderick, Garrett James Snyder, Mason Jerome Usher, Camdyn Avery Williams
High honors: Jacob Dylan Bill, Blake Michael Cobb, Dakota Nicholas Core, Wendell Thomas Davis, Aubrey Nicole Fields, Arabella Lina Gulino, Tripp Ryder Handlin, Heather Lee Harrold, Camdyn Jay Holbert, Leah Faith Howell, Mason Quindell Johnson, Charlotte Mae Jones, Skylar Knyte Lawson, Matisin Paige Lisauckis, Bella Marie Lukehart, Hayden Adalea Minerd, Robert Lee Mitchell, Karson Ryan Odell, Gianni Michael Paoli, Wesley Shane Perkins, Heidi-Mae Michelle Phillips, Sophia Grace Rosie, William Kenneth Ryan, Karly Mae Shaffer, Chloe Marlene Sharpnack, Russell Matthew Skidmore, Bentley Alexander Smith, Cloey Marie Smitley, John Taeseok Stoffa, Logan Scott Tennant, Aiyanna Michelle Thompson, Breilei Lynelle Rose Whethers, Hazelee Williams, Aubrey Grace Wilson, Karma Anglika Ann Worthy, Eric Brian Young
Honors: Elijah Isaiah Barton, Olivia Grace Cobb, Ayden Joseph Conway, Isaiah James Darnell, Marley Marie Dean, Shae Dillow, Mason T Farrier, Aubrey Paige Havrilesko, Carrigan Alice Hughes, Travis Kondrla, Cody Grimm Krupa, Brenan Hunter Leapline, Lailyn Larilee Lint, Alyvia Joyce Long, Landen James Matthews, Brendon Anthony McKinney, Megan Lynn Mead, Payce William Mesler, Novalee Adair Messick, Jamil Melvin Meyers, Blaire Alaina Michotte, Laquan Marquis Mickens, Megan Leanne Moore, Keith Ryan Morgan, Karleigh Paige Moser, Ericka Ann Mullins, James Matthew Myers, Rylan Jole Newstrom, Bryan Ray Price, Nevaeh Marie Price, Aiden Joshua Rhodes, Bailey Lynn Shaffer, Raina Lee Skidmore, Hayden Robert Michael Stewart, Parker Mason Stillwagon, Kevin Tate, Brooklyn Tingler, Abrial Marie Wright
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